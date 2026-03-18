サプライチェーンは膨大な量のデータを生成します。すべてを統合することで、組織はオペレーションをより明確に把握し、変更が必要な箇所をより明確に把握できます。

実際には、サプライチェーン分析は、サプライチェーン全体で何が起こっているのか、なぜ起こっているのか、そして次に何が起こるのかをチームが理解するのに役立ちます。このアプローチにより、問題が発生した後に対応するのではなく、事前に計画を立てることができます。例えば、分析により、需要のパターンが明らかになったり、納期の遅れを強調したり、サプライヤーのリスクを特定したり、在庫レベルが高すぎるか低すぎるかを示したりすることができます。

同じ基本的なアプローチは、データ分析を使用してパフォーマンスを測定し、問題や非効率の原因を分析し、将来の状況を予測し、最善の行動方針を決定するなど、ほとんどのサプライチェーンの意思決定に適用されます。

データは、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システム、倉庫・輸送システム、モノのインターネット（IoT）センサー、販売記録、サプライヤー・レポート、外部市場データなど、多くのソースから得ることができます。すべてのデータを統合することで、組織は日々の業務を改善しながら、サプライチェーン・ネットワークの長期的な変化に備えることができます。

サプライチェーン分析の一般的なユースケースには、次のようなものがあります。