ストレージ・コントローラーは、コンピュータのデータ・ストレージ・システムの重要なコンポーネントであり、中央処理装置（CPU）と、ハードディスク・ドライブ（HDD）、ソリッドステート・ドライブ（SSD）、不揮発性メモリー・エクスプレス（NVMe）フラッシュ・モジュールなどのストレージ・デバイス間のデータ交換を管理するために使用されます。
人間が生み出すデータの量は驚くべきものです。2024年時点で、世界のデータ量は149ゼタバイトと推定されており、2025年末までに181ゼタバイトにまで膨れ上がると予測されています。
分かりやすく言うと、1ゼタバイトは、1,000エクサバイト、10億テラバイト、または1兆ギガバイトに相当します。言い換えれば、 1ゼタバイトはDVD2,500億枚に相当します。
つまり、データ管理は、エンタープライズ・データセンター、クラウド・プラットフォーム、IoT（モノのインターネット）デバイス、デジタル・プラットフォームなど、すべてのコンピューティングシステムの主要なコンポーネントです。しかし、すべてのデータが同じように作成されるわけではありません。
私たちが作成するデータの多くは一時的なもので、瞬時に使用され、破棄されることを目的としていますが、他のタイプのデータはより永続的なものです。一部のデータは中期的な保管と検索のために保存され、他の種類のデータは長期のアーカイブまたはバックアップ目的で保存されます。
データの作成や保管の目的に応じて、最適なストレージ・メディアは異なります。ディスケットやUSBフラッシュ/ドライブなどの単純なオプションから、ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）やネットワーク接続ストレージ（NAS）システムなどの堅牢で複雑なオプションまで、コンピューターはストレージ・コントローラー（ディスク・コントローラーまたはストレージ・プロセッサーとも呼ばれます）を利用して、ストレージ・デバイスとコンピューターのメインCPU間でデータの書き込みと取得を行います。
ほとんどの場合、ストレージ・コントローラー・カードは物理的なハードウェア装置であり、コンピューターのシステム・ボードに直接統合されていることもあります。ただし、仮想マシン（VM）やその他の仮想化環境を扱う場合は、ソフトウェアベースの仮想ストレージ・コントローラーを使用して物理コントローラーの機能をシミュレートできます。これらのタイプのコンピューター・システムでは、仮想化ストレージ・コントローラーは、複数の物理デバイスからプールされたストレージ・リソースの管理に使われる包括的なハイパーバイザー・ソフトウェアのコンポーネントです。
ストレージ・コントローラーの主なコンポーネントは次のとおりです。
データ転送を容易にするため、ストレージ・コントローラーは特定のストレージ・メディアのメリットを活用するためにいくつかのタスクを実行します。また、コンピューター・システムがストレージ機能を完全に最適化するのを妨げる可能性のあるさまざまな潜在的な課題や障害も軽減します。
スムーズで効率的なストレージ・アクセスを実現するためのストレージ・コントローラーの主な機能には次のようなものがあります。
ストレージ・コントローラーは、インターフェースまたは機能に基づいて、2つのメイン・グループに分類できます。
すべてのストレージ・コントローラーはCPUとストレージ・デバイス間の通信の管理に責任を負いますが、各タイプは独自の目的と環境に特化しています。
インターフェースの互換性を重視して設計されたインターフェースベースのストレージ・コントローラーには、次のものがあります。
SASコントローラーは、複数のストレージ・デバイスをデイジーチェーン接続するのにも適しているため、スケーラブルなソリューションを重視する運用に適しています。このような状況では、SASエキスパートと呼ばれるハードウェア・コンポーネントを使用して、システムのホスト・バス・アダプター（HBA）が受け入れられるSASまたはSATAディスク・ドライブの数を増やすことができます。
機能ベースのコントローラーは、インターフェース・プロトコルと意図した機能に基づいてストレージ・デバイスに対応するように設計されています。その例を一部紹介します。
