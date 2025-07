解説者

IaaS、PaaS、SaaSを理解する:最適なクラウドソリューションの選択

IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。