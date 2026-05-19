効果的な仕様が実際にはどのようなものであるかを示すために、ユーザー認証機能に関するこちらの例を考慮してください。

あなたはWebアプリケーション用のユーザー・ログイン機能を実装しているとします。 以下の仕様を「信頼できる唯一の情報源」として使用します。 ここに記載されていない要件については、いかなる想定も行わないでください。 機能：ユーザー・ログイン 概要： 登録済みのユーザーが、Eメール・ アドレスとパスワードを使用して安全に認証できるようにすること。 受け入れ基準： 1.ログイン・フォームは、Eメール・アドレスとパスワードを受け付ける必要がある 2. 認証情報が有効な場合、ユーザーをダッシュボードにリダイレクトする 3. 認証情報が無効な場合、どのフィールドが誤っているかを特定することなく、一般的なエラー・メッセージを表示する 4. ログイン試行が5回連続して失敗した後、 アカウントを15分間ロックする 5. パスワードはHTTPS経由でのみ送信し、プレーン・テキストでは決して保管しないこと スコープ外： - ソーシャル・ログイン（OAuth） - 二要素認証 - パスワード・リセット・フロー エッジ・ケース： - 送信前にクライアント・サイドで空のフィールドを検出すること - 期限切れのセッションを案内メッセージとともにログイン・ページにリダイレクトすること - JavaScriptが無効な場合でもフォームが機能し続けること 受け入れ基準を理解したことを確認するまでは、 実装を開始しないでください。

これらはプロダクト・マネージャーが作成する機能仕様書に似ていますが、実装に含めるべき内容、つまり受け入れ基準や、エッジ・ケースに適切に対処する方法へと厳密に範囲が絞られています。

最も一般的には、この仕様はGitHub上のプロジェクト・リポジトリー（「レポ」）に、 SPEC.md または /docs/auth-login.md のようなMarkdownファイルとして保存され、コードベースとともにGitを通じてバージョン管理されます。コーディング用エージェント型AIは、ユーザーがそれをプロンプトに貼り付けるか、あるいはより好ましい方法として、CLIを介してファイルを参照し、エージェントがプロジェクト・ディレクトリーからそれを読み取ることで、その仕様にアクセスできます。例えば、「 /docs/auth-login.md に記述されている機能を実装してください。」のようになります。

より自動化されたパイプラインでは、タスクの開始時に仕様ファイルがシステム・プロンプトまたはコンテキスト・ウィンドウの一部として渡され、開始前にエージェントに指示を与えます。