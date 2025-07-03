テスト駆動開発（TDD）とは

開発者は各テストで合格するために必要な最小限のコードを書き、その後テストとコードの両方を改善してから、新しいテストや新しい機能へと進みます。

テスト駆動開発は、本質的に開発者に開発のペースを落とし、短いフィードバックサイクルの中でコードを検証・改善することを促します。必須ではありませんが、DevOpsチームは、初心者から経験豊富なプロフェッショナルまで、幅広いプログラミング言語でTDDを活用することを推奨しています。例えば、JavaやPythonなどのプログラミング言語、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、およびプログラム・アプリケーションがあります。

このスタイルでプログラミングを行うことで、コーディング、テスト（自動化されたユニットレベルのテスト）、コード設計の関係が強化されます。テスト駆動開発は当初の開発時間を増加させる可能性がありますが、コードの機能性や柔軟性を向上させ、結果的に全体の時間を節約できることが実証されています。

TDDを活用する開発者は、エラーを即座に特定して対処することで、小さな問題が大きな課題に発展するのを防ぐことができます。テスト駆動開発では、開発者にコードを検証しつつ改善することを求めるため、最終的な品質チェックや修正が効率化されます。

代替的なテスト手法としては、すべての自動テストを書く前に本番コードを書く方法や、本番コードを書く前にテスト・スイート全体を書く方法があります。これらの方法は必ずしも非効率というわけではありませんが、特に大規模で複雑なプロジェクトにおいては、必要なデバッグ時間が増えることが示されています。

テスト駆動開発は新しい本番コードの作成に広く用いられていますが、従来の手法や他の技術で開発されたレガシー。コードのデバッグを改善するためにもよく活用されています。

テスト駆動開発は、開発よりも先にテストを行うことで、従来の開発プロセスを逆転させます。反復的なアプローチとして、テスト駆動開発はテスト可能なワークフローを促進し、ユニット・レベルで高品質なコードを実現することで、コードの品質と可読性を向上させます。開発者がユニット・テストを行う際は、個々のアルゴリズムのような小さなロジックの一部に焦点を当てます。テストに合格させることを目的にコードを書くことで、よりクリーンで耐久性の高いコードになるだけでなく、ドキュメントの改善にもつながります。