運用コンプライアンスとは、規制、データ・セキュリティー、ポリシー要件を日々のワークフロー、ITインフラストラクチャー、ビジネス・プロセスに統合し、継続的な遵守を確保する積極的なアプローチです。
運用コンプライアンスは、コンプライアンスを定期的に発生するレビューとして扱うのではなく、組織の運営方法に組み込まれた継続的なプロセスです。企業が日々のコンプライアンス義務を満たしているかどうかを判断する意思決定、管理、手順を管理します。
企業のリスク管理ストラテジーに不可欠な業務コンプライアンスは、企業が罰則を回避し、セキュリティーの脅威から保護し、顧客、利害関係者、規制当局が期待するビジネスの完全性と説明責任を維持するのに役立ちます。
規制の厳しい業種・業務（例えば、金融サービス、ヘルスケア）では、コンプライアンスは日常のオペレーションの必須部分です。例えば、これらの分野の組織は、グラム・リーチ・ブライリー法（GLBA）や医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA法）などの厳格な規制を遵守する必要があります。
運用コンプライアンスは、厳しい精査の対象となるセクターに限定されるものではありません。実際、ほとんどの業種・業務では、日常業務の一環として運用コンプライアンス要件を満たす必要があります。小売業者は顧客の支払いデータを保護し、メーカーは安全基準を満たす必要があり、テクノロジー企業はユーザーのプライバシーを管理する必要があります。
組織全体で人工知能（AI）の活用が進むにつれ、運用コンプライアンスの役割が高まっています。企業は、自社のAIモデルとシステムが、絶えず変化する規制や社内ガバナンス・ポリシーに準拠していることを確認する必要があります。
Stratistics社のレポートによると、MRCは世界のAIガバナンスおよびコンプライアンス市場が2026年には25億4000万ドルに達すると予測しています。さらに、2034年までに82億3,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは15.8％になると予想されています。1
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運用コンプライアンスは、組織のより広範なコンプライアンスおよびリスク管理プログラムの重要な部分です。また、データ保護やデータ・コンプライアンスにおいても中心的な役割を果たし、組織がオペレーション全般にわたって情報を収集、保管、取り扱う方法に影響を与えます。
業務コンプライアンスは、職場の安全や環境持続可能性に関する規制から、税制、データ・プライバシー、業界固有の基準に至るまで、事業運営のほぼすべての部分に関わります。組織は、顧客データの収集方法や地域ごとの利用方法を規定する一般データ保護規則（GDPR）やCalifornia Consumer Privacy Act（CCPA）などの要件も満たす必要があります。
法令遵守を怠ると、規制上の罰則、事業の中断、評判の低下、データ漏洩などにつながる可能性があります。IBMの2023年版データ侵害のコストに関する調査報告書によると、データ侵害の世界における平均損害額は445万米ドルです。
強固な運用コンプライアンスの実践は、オペレーショナル・レジリエンスやサイバー・レジリエンスも支援しています。オペレーションに既に強固なコンプライアンス管理体制を組み込んでいる組織は、規制変更、サイバー攻撃、システム障害などによる混乱の中でも事業を継続できる体制が整っています。
AIコンプライアンスは、業種・業務の組織にとって義務となっています。AIはより多くのデータを生成し、新しい規制要件を作成し、ほとんどのコンプライアンス・プログラムが処理するために構築されたよりも速く移行していることを考えると、これは驚くべきことではありません。
欧州AI規制法（EU AI法）に基づき、これらの要件を満たさない企業には、最大3,500万ユーロ、つまり世界の年間売上高の7％の罰金が科せられる可能性があります。2国際標準化機構（ISO）と国際電気技術委員会（IEC）も、組織がAIコンプライアンスを管理し、より一貫してAIリスク管理を行うためのガイドラインを策定しています。
組織が事業を展開する市場が増えるほど、それらの要件はより複雑になります。データ・レジデンシー規則、現地労働法、地域規制枠組み、運用主権の懸念も運用遵守の重要な側面です。
運用コンプライアンスと規制コンプライアンスは密接に関連していますが、同じものではありません。どちらも、より広範なガバナンス、リスクとコンプライアンス（GRC）ストラテジーの重要なコンポーネントです。
規制遵守とは、HIPAAや欧州AI規制法など、組織に適用される規制機関によって定められた特定の法律や規制を満たすことです。対照的に、運用コンプライアンスはより広範であり、組織がこれらの要件を日常のオペレーション、社内ポリシー、ビジネス・プロセスにどのように組み込むかを対象としています。
言い換えれば、規制遵守により、ルールが何であるかが決まります。運用コンプライアンスとは、組織がこれらのルールが日常的に遵守されていることを確認する方法です。
組織ごとにコンプライアンスへの取り組み方は異なりますが、実際にコンプライアンスを機能させるためには、特定の要素が欠かせません。
運用コンプライアンスは、年に1回の監査ではありません。組織はコンプライアンス監視システムとツールを使用して、ITインフラストラクチャーとビジネス・プロセス全体のコンプライアンスを継続的に追跡します。これは、罰則や混乱につながる前に、潜在的な問題を発見するのに役立ちます。
運用コンプライアンスの主な機能は、組織が無防備な場所を特定し、コストのかかる問題になる前にリスクを軽減することです。これには、情報セキュリティー、ITシステム、アクセス・コントロール、ビジネスの進化に伴う法規制の変更に関連するオペレーショナル・リスクの継続的なアセスメントも含まれます。
従業員は自分の義務について通知され、コンプライアンス違反の結果を理解する必要があります。定期的なトレーニングにより、ビジネス全体で強力なコンプライアンス文化が築かれ、より広範なコンプライアンス業務がサポートされます。
組織のあらゆるレベルでのコンプライアンス責任を明確に把握することで、プログラムの一貫した実行が維持されます。定義された役割と説明責任構造がなければ、コンプライアンスのギャップに気付かず、対処できないままになる可能性があります。組織はまた、プログラムのパフォーマンスを測定するために、監査合格率、インシデント対応時間、トレーニング完了率などの主要なメトリクスを追跡する必要があります。
運用コンプライアンス・プログラムのメリットはいくら強調してもし過ぎることはありません。強力な運用コンプライアンス・プログラムは、企業のビジネス・ストラテジーのクリティカルな部分であり、組織がリスクを軽減し、効率を高め、信頼を構築し、全体的なビジネスの安定性と成長を支援するのに役立ちます。
効果的な運用コンプライアンス・プログラムを構築するには、組織には、目標と取り組みを定義した明確なコンプライアンス・フレームワークとストラテジーが必要です。
まず、組織が満たす必要がある規制、業種・業務標準、内部ポリシーをマッピングすることから始めます。
コンプライアンスのリスク・アセスメントは、最もリスクの高い場所を特定し、リソースの割り当てを導きます。多くの組織にとって、NISTサイバーセキュリティーフレームワーク（NIST CSF）のようなフレームワークが含まれており、サイバーセキュリティーおよびコンプライアンスリスクの管理に関する広く採用されたガイドラインを提供しています。
ビジネス全体に運用コンプライアンスに対する明確な責任を割り当てます。
コンプライアンス管理システム（CMS）は、義務の追跡、リスクの管理、組織のあらゆるレベルでの説明責任の維持のためのフレームワークを提供します。このシステムには、組織がコンプライアンス・プログラムを効果的に管理するために必要なポリシー、手順、コントロール、およびその他のソフトウェア・ツールが含まれています。
コンプライアンス要件を、すべてのチームが日常的に順守できる手順に変換します。
これにより、コンプライアンスと合法的な行動の基準が定まります。また、標準化されたワークフローにより、不整合が軽減され、コンプライアンス監査中に準拠の証明が容易になります。
手作業でのプロセスやスプレッドシートの時代は終わりです。企業は、コンプライアンス状況を継続的に可視化するツールをデプロイできるようになりました。
自動化により、日常的な監視と報告業務が効率化されます。この機能により、コンプライアンスチームは手作業によるデータ収集ではなく、リスク管理に集中できるようになります。多くの組織では、コンプライアンス・データのパターンを特定し、潜在的な問題を早期に発見するために、AI分析ツールも取り入れています。
IBM、SAP、Microsoftなどのプロバイダーが提供するコンプライアンス・ソフトウェアは、多くの場合、より広範なGRCプログラムの一部を構成します。また、コンプライアンスチームが義務をリアルタイムで把握できるダッシュボードやレポートツールも含まれています。
現在の要件を反映し、規制の進化に合わせて更新するトレーニング・プログラムを構築します。
効果的なトレーニングは、正式なコンプライアンス責任を持つ従業員だけでなく、部門を超えて従業員に届く強力なコンプライアンス文化を育みます。コンプライアンスへの協調的なアプローチは、部門間のサイロを解消し、ビジネス全体でより強力で一貫性のある成果をもたらします。
規制が変更され、新たなリスクが出現するのです。定期的な内部監査に加え、コンプライアンス・ポリシー、監視プログラム、トレーニングのレビューを行うことで、継続的なコンプライアンスを支援し、プログラムを最新かつ有効な状態に保つことができます。
この継続的なプロセスにより、継続的な改善とイノベーションも可能になります。
拡張性が高く、AIを搭載した統合GRCプラットフォームであるIBM OpenPagesを使用して、データ・ガバナンス、リスク管理、規制コンプライアンスを簡素化しましょう。
最大手のエンタープライズ・セキュリティー・プロバイダーが提供するソリューションで、貴社のセキュリティー・プログラムを変革しましょう。
スケーラブルかつインテリジェントなワークフローを活用したリスク評価、規制コンプライアンス、不正防止により、顧客の優先目標を達成し、ビジネスの発展を促します。
1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026
2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 11 February 2026