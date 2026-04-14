運用コンプライアンスは、コンプライアンスを定期的に発生するレビューとして扱うのではなく、組織の運営方法に組み込まれた継続的なプロセスです。企業が日々のコンプライアンス義務を満たしているかどうかを判断する意思決定、管理、手順を管理します。

企業のリスク管理ストラテジーに不可欠な業務コンプライアンスは、企業が罰則を回避し、セキュリティーの脅威から保護し、顧客、利害関係者、規制当局が期待するビジネスの完全性と説明責任を維持するのに役立ちます。

規制の厳しい業種・業務（例えば、金融サービス、ヘルスケア）では、コンプライアンスは日常のオペレーションの必須部分です。例えば、これらの分野の組織は、グラム・リーチ・ブライリー法（GLBA）や医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA法）などの厳格な規制を遵守する必要があります。

運用コンプライアンスは、厳しい精査の対象となるセクターに限定されるものではありません。実際、ほとんどの業種・業務では、日常業務の一環として運用コンプライアンス要件を満たす必要があります。小売業者は顧客の支払いデータを保護し、メーカーは安全基準を満たす必要があり、テクノロジー企業はユーザーのプライバシーを管理する必要があります。

組織全体で人工知能（AI）の活用が進むにつれ、運用コンプライアンスの役割が高まっています。企業は、自社のAIモデルとシステムが、絶えず変化する規制や社内ガバナンス・ポリシーに準拠していることを確認する必要があります。

Stratistics社のレポートによると、MRCは世界のAIガバナンスおよびコンプライアンス市場が2026年には25億4000万ドルに達すると予測しています。さらに、2034年までに82億3,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは15.8％になると予想されています。1