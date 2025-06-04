Linuxコンテナとは

コンテナ化の概念は、Unixがchrootと呼ばれるシステムを導入した1970年代から存在しています。人気の高いOSであるUnixを使用すると、ユーザーはコンピューターや電子デバイス上のハードウェアとソフトウェアのリソースを制御できるようになります。chrootは、コンテナ・テクノロジーにとって重要な、システム上でのプロセスの分離を可能にするという点でユニークでした。

他のテクノロジー（AIXワークロード・パーティションやFreeBSD jailなど）は、実行コンテナと同様のプロセス分離とシステム仮想化を提供していますが、それほど広くは使用されていません。2013年にオープンソースのコンテナ管理プラットフォームであるDockerが導入されたことにより、現代のアプリケーション・エコシステムにおけるコンテナの支配的地位がさらに強化され、コンテナの作成、管理、デプロイがこれまで以上に容易になりました。

今日のアプリケーション市場におけるコンテナの市場的優位性は、特にクラウドネイティブ・アプリやマイクロサービス・アプリの場合、誇張ではありません。最近のレポートによると、コンテナの世界市場は昨年58億5,000万米ドルと推定されています。今後5年間は、年平均成長率（CAGR）33%で成長することが予測されています。1