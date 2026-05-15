電子データ交換（EDI）とアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）はシステム間でデータを交換する手法ですが、柔軟性、実装の複雑さ、コスト、ユースケースにおいて異なります。
EDIは主にB2Bトランザクションに使用されます。一方、APIもB2B情報交換に利用されますが、その用途はより多岐にわたります。比較の焦点を絞るため、この記事では、ビジネス・データと文書交換の文脈で、この2つの技術がどのように関連しているかを検証します。
EDIは、組織がビジネス文書やデータをコンピューター・システム間で直接交換できるようにする一連のシステムおよび標準であり、手動プロセスの必要性を軽減します。これは主にB2B取引に使用されます。従来、EDIではEDIトランスレーターを使用して統一されたデジタル形式の文書を生成し、多くの場合、スケジュールに基づくバッチ処理によってデータ交換を行います。
しかし、最新のEDI実装では、ほぼリアルタイムまたはリアルタイムのデータ交換もサポートできます。文書の送信には、ポイント・ツー・ポイント接続または付加価値ネットワーク（VAN）という2つの一般的なEDI文書交換方法のいずれかを使用します。新しいアプローチでは、インターネットベースのプロトコルを活用して、より迅速な配信を実現します。
組織はEDIを使用して、発注書、見積依頼、ローン申込書、出荷事前通知（ASN）など、さまざまなビジネス文書やデータを取引先やその他のビジネス・パートナーとの間で交換します。EDIは ANSI X12 や EDIFACTなどの厳格な標準やフォーマットを使用しているため、パートナー間の一貫性を確保しつつ、変化するビジネスニーズに適応するには硬直的で遅い場合があります。
一方、APIは、ソフトウェア・アプリケーション、システム、および外部サービス・プロバイダー間でリアルタイムのデータや機能を交換するための、より柔軟な方法を提供します。
一般的に挙げられる基本的な例は、アプリケーション間でサービスを共有することです。Web開発者が、企業のWebサイトにインタラクティブな地図を埋め込み、その所在地を表示したいとします。Google Maps APIは、その地図機能を第三者が利用できる形で公開することで、これを可能にします。これにより、開発者はマップを最初から構築することなく、完全に機能するマップを統合できます。
APIは、基本的なアプリケーション間のデータ交換から、データベースとビジネス・プラットフォームのリアルタイム同期、複数ステップのワークフローの自動化、レガシー・システムの延命まで、さまざまな方法でシステムを接続するために使用されます。
APIはJSONやXMLなどの形式を使用し、クライアント・アプリケーションがオンデマンドで特定のデータを要求して交換できるようにします。この柔軟性により、APIはカスタム統合や、多様な関係者間での小規模なメッセージのリアルタイム交換に適しています。
さらに、APIは一般的に実装とデプロイが容易かつ迅速であり、最新のクラウドベースおよびマイクロサービス・アーキテクチャーにも対応しています。APIは、メッセージング、モバイル・アプリケーション、Webサービス、リアルタイムのデータ共有など、即時の応答を必要とする動的な統合にも適しています。
これらの違いにもかかわらず、EDIとAPIは相互に排他的ではありません。多くの組織では、EDIの標準化および信頼性とAPIの柔軟性および応答性を組み合わせて、さまざまなB2B統合ニーズをサポートするためにこれらを併用しています。
EDIとAPIの主なメリットは、オペレーションの効率化、精度の向上、リアルタイムかつ統合的なデータ交換の実現にあります。EDIソリューションの主な利点の1つは、ビジネス文書交換の自動化です。これにより、手作業によるデータ入力が減り、エラーが最小限に抑えられ、トランザクション処理が高速化されます。
さらに、組織はコスト削減や分析能力の向上といったメリットも得られます。EDIを他のビジネス・システムと連携することで、企業は文書をより効率的に追跡し、各ステップで何が起きているかを把握できるようになり、トレーサビリティー、オブザーバビリティー、レポート機能を向上させます。
APIは、最新のデジタル環境における接続性、柔軟性、適応性に重点を置いた補完的な一連のメリットを提供します。EDIは標準化されたトランザクション向けにほぼリアルタイムのデータ交換をサポートできますが、APIはシステム間の即時かつオンデマンドな通信をより容易に実現します。
この機能は、アプリケーション、プラットフォーム、およびサービス間の統合をサポートし、組織がワークフローを自動化し、データ・サイロを解消し、大規模なカスタム開発を行うことなく生産性を向上させるのに役立ちます。APIは、サービスをモジュール式のビルディング・ブロックに変えることで、拡張性とイノベーションを強化し、開発者が新しいアプリケーションを作成したり、既存のアプリケーションを改善したりするために再利用できるようにします。その結果、企業は効率的で柔軟なITアーキテクチャーを維持しながら、変化する需要により迅速に対応できるようになります。
EDI統合とは、電子データ交換プラットフォームを、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、サプライチェーン管理（SCM）、ワークフロー・アプリケーションなどの組織内部のシステムと接続し、企業システムと外部の取引先エコシステム間で自動化されたデータ交換を可能にすることを指します。外部のEDIトランザクションを内部アプリケーションに直接リンクすることで、統合が合理化され、ビジネス・データがシステム間で流れるようになります。
EDI統合により、入出力データは標準化されたEDIデータ形式と企業内部のデータ構造との間で自動的に変換され、手動でのデータ変換や入力の必要がなくなります。このエンドツーエンドのオートメーションにより、情報は外部パートナーからバックエンド・システムへ、またその逆方向へ直接移動できるようになり、リアルタイム・データの効率性、正確性、可視性が向上します。
EDI統合は、運用性能を最適化するために重要です。また、小売業、製造業、物流業などのさまざまな業界において、大規模かつ大量の商取引やサプライチェーン業務をサポートします。たとえば、複数のパートナー間でのビジネス文書の交換を自動化することで、小売業者が広範なサプライヤーネットワークを管理するのに役立ちます。
API連携 とは、APIを使ってソフトウェアアプリケーション、システム、ワークフローを接続し、データやサービスの交換を行うことです。API は契約のようなもので、さまざまなアプリケーションがどのように相互に通信し、データを交換できるかを規定する一連のルールとプロトコルです。
この機能により、Eコマース・サイトと決済プロセッサーを連携させるような単純な接続から、顧客関係管理（CRM）、ERP、サプライチェーン・プラットフォーム間で顧客データを同期するような、より複雑な企業システム間の統合まで実現できます。このように、API連携は、さまざまなテクノロジー間で機能やデータを共有するための構造化された標準的な手段を提供します。
現代の組織では、API連携は、クラウド環境（SaaSを含む）とオンプレミス・システムに分散したアプリケーションを接続し、リアルタイムのデータ交換やビジネス・プロセスの自動化を支えるうえで重要な役割を果たしています。
従来のカスタム・コードによる直接統合に代わる、より柔軟で効率的な方法を提供し、システムの配置場所に関係なく統合できるようにします。また、IT環境の段階的なモダナイゼーションもサポートします。システムを疎結合化し、最小限の依存関係のもとで独立して運用・進化できるようにするとともに、APIを介した接続を可能にすることで、組織はITエコシステム全体の拡張性と俊敏性を向上させることができます。
EDIとAPIはどちらもシステム間のデータ交換を可能にしますが、それぞれに明確な違いがあります。
基準
EDI（電子データ交換）
API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）
柔軟性
柔軟性が低い。厳格に標準化された形式（ANSI X12、EDIFACT）を使用
高い柔軟性。さまざまなデータ形式（JSON、XML）をサポートし、変化するビジネス・ニーズに適応可能
実装の複雑さ
専門知識、マッピング、レガシー・システムまたはVANとの統合が必要
最新のツール、開発者向けドキュメンテーション、SDKにより実装が容易
料金体系
通常、初期費用と運用費用（ソフトウェア、VAN料金、保守、パートナーのオンボーディング）は高いが、大量取引では費用対効果が高くなる場合がある
参入障壁が低く、通常は開発作業やホスティング、サードパーティーの取引手数料が必要だが、複数のアプリケーションで利用可能
セキュリティー
堅牢なセキュリティー機能：確立されたセキュリティー・プロトコル（AS2、SFTP）と厳格なコンプライアンス基準を使用
安全性は高いが実装によって異なる。HTTPS、OAuth、APIキーなどの最新のセキュリティー対策を活用
データ処理速度
通常はバッチ処理やスケジュール送信だが、準リアルタイムまたはリアルタイムのデータ交換にも対応可能
リアルタイムまたは準リアルタイムのデータ交換
拡張性
拡張性が低く、パートナーを追加する場合は通常、接続ごとにセットアップと構成が必要
高い拡張性を備え、複数のシステムとの統合や迅速な拡張を前提に設計
ユースケース
発注書、請求書、在庫レポート、送金アドバイス、支払い確認など、大量のビジネス文書をスケジュールされたバッチで日常的に交換する用途に最適
即時対応が求められるリアルタイムのデータ交換や統合。例えば、銀行システムと不正検知サービスを連携し、発生したトランザクションをリアルタイムで分析するケース。
実際には、組織は多くの場合、EDIとAPIを組み合わせて、それぞれの強みを活用しています。このハイブリッド・アプローチにより、企業はEDIを通じて業務の安定性を維持しながら、APIによって俊敏性、柔軟性、可視性を高めることができます。
意思決定のスピードと精度がこれまで以上に重要になる中、従来のEDIとAPIだけでは対応しきれないことが少なくありません。IBM Sterling Data Exchange SaaSのプロダクト・マネジメント・リーダーであるVijay Chougule氏は、ブログで次のように述べています。「EDIがなくなることはありません。しかし、デジタル・ファーストの世界で成功するには、EDIはよりインテリジェントで応答性の高い仕組みの一部でなければなりません。」Chougule氏は続けて、APIと生成AIによってEDIは「よりスマートで、より高速かつ将来に備えたものになる」と述べています。
例えば、ある組織がサプライチェーンの応答性を向上させ、注文フルフィルメントの遅延を削減したいと考えているとします。EDIを使用して発注書などのトランザクションを自動的に処理し、APIによりシステム全体の在庫レベルと出荷状況をリアルタイムで可視化できます。
次に、AIはこれらの統合されたデータ・ストリームを分析し、需要変動を予測するとともに、潜在的な混乱を検知し、在庫レベルの調整や出荷の再ルーティングなどの是正措置を推奨または実行します。このように、EDIはトランザクション処理を最適化し、APIはリアルタイムのデータ・アクセスと統合を可能にし、AIは高度な判断能力とより複雑な自動化機能を提供します。
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