意思決定のスピードと精度がこれまで以上に重要になる中、従来のEDIとAPIだけでは対応しきれないことが少なくありません。IBM Sterling Data Exchange SaaSのプロダクト・マネジメント・リーダーであるVijay Chougule氏は、ブログで次のように述べています。「EDIがなくなることはありません。しかし、デジタル・ファーストの世界で成功するには、EDIはよりインテリジェントで応答性の高い仕組みの一部でなければなりません。」Chougule氏は続けて、APIと生成AIによってEDIは「よりスマートで、より高速かつ将来に備えたものになる」と述べています。



例えば、ある組織がサプライチェーンの応答性を向上させ、注文フルフィルメントの遅延を削減したいと考えているとします。EDIを使用して発注書などのトランザクションを自動的に処理し、APIによりシステム全体の在庫レベルと出荷状況をリアルタイムで可視化できます。

次に、AIはこれらの統合されたデータ・ストリームを分析し、需要変動を予測するとともに、潜在的な混乱を検知し、在庫レベルの調整や出荷の再ルーティングなどの是正措置を推奨または実行します。このように、EDIはトランザクション処理を最適化し、APIはリアルタイムのデータ・アクセスと統合を可能にし、AIは高度な判断能力とより複雑な自動化機能を提供します。