「ピボット」は2020年の合言葉です。これには 180 度の転換、つまりまったく異なる方向に進むこと、そしてこれまで私たちが役立たせて慣れ親しんだものを捨て去るという意味あいが伴います。一見一夜にして起きたかのようです。

保管はフルフィルメント・センターとなり、顧客は店頭での受け取りか、宅配を選択しています。

教室での学習体験はオンライン学習に置き換わりました。

オフィスの仕事は、何時間にもわたるオンライン会議とチャットのチェックインに変わりました。

バーチャルなワインテイスティング、コンサート、ディナーなどが、私たちの新しいエンターテイメントの一部となっています。

サプライチェーンも影響を受けました。需要が大幅に増加した企業もあれば、深刻な景況悪化に見舞われている企業もあります。舞台裏で稼働するB2B インフラストラクチャは、急速に変化するワークロードに適応する必要があり、俊敏性が回復力の鍵となりました。サプライチェーンの取引の85%は依然としてEDIを通じて管理されており、EDIは重要なテクノロジーですが、企業はサプライチェーンのレジリエンスを高めるために、パートナーとのより柔軟な取引手法を必要としています。

シームレスなB2B取引や、パートナーや顧客との統合を可能にしてサプライチェーンを前進させ続けるためには、ピボット（方向転換）することではなく、オーグメンテーション（増強）することが答えであることは明らかです。私がいま言及しているのは、リスクを軽減し 、 新たな機会を捉えるため、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）機能でEDI統合の力を増強するということです。数十年にわたって、EDI はスムーズな商取引を促進し、手作業による紙ベースのプロセスを排除し、自動化を通じて大幅かつ持続的で幅広いサプライチェーンの効率化を実現してきました。APIはB2Bトランザクションを可能にする別の方法として登場しました。このアプローチは特定の状況に最適です。

APIを使用すると、ファイル転送サーバーではなくアプリケーションに直接接続することが可能になります。APIを使用してERPなどのトランザクション・システムに直接接続すると、仲介ファイル転送サーバーと関連プロセスが不要になるため、データ転送パスがよりシンプルになります。また、API駆動のトランザクションでは、データ交換を管理するために必要なリソース（ストレージ、メモリ、コンピューティング）が少なくて済み、さまざまな暗号化および認証メカニズムを使用してセキュリティを保護できるようになり、より高速な実行と高い即時性が実現します。最後に、APIは、ほぼすべてのITモダナイゼーション・プロジェクトで顕著な役割を果たしており、あらゆる企業にとって永続的な取り組みの対象となっています。

APIを使ったサプライチェーンのレジリエンス実現ための B2B 統合ストラテジーを評価する際に知っておくべき 3 つの点は、次のとおりです。