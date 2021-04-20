「ピボット」は2020年の合言葉です。これには 180 度の転換、つまりまったく異なる方向に進むこと、そしてこれまで私たちが役立たせて慣れ親しんだものを捨て去るという意味あいが伴います。一見一夜にして起きたかのようです。
サプライチェーンも影響を受けました。需要が大幅に増加した企業もあれば、深刻な景況悪化に見舞われている企業もあります。舞台裏で稼働するB2B インフラストラクチャは、急速に変化するワークロードに適応する必要があり、俊敏性が回復力の鍵となりました。サプライチェーンの取引の85%は依然としてEDIを通じて管理されており、EDIは重要なテクノロジーですが、企業はサプライチェーンのレジリエンスを高めるために、パートナーとのより柔軟な取引手法を必要としています。
シームレスなB2B取引や、パートナーや顧客との統合を可能にしてサプライチェーンを前進させ続けるためには、ピボット（方向転換）することではなく、オーグメンテーション（増強）することが答えであることは明らかです。私がいま言及しているのは、リスクを軽減し、新たな機会を捉えるため、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）機能でEDI統合の力を増強するということです。数十年にわたって、EDI はスムーズな商取引を促進し、手作業による紙ベースのプロセスを排除し、自動化を通じて大幅かつ持続的で幅広いサプライチェーンの効率化を実現してきました。APIはB2Bトランザクションを可能にする別の方法として登場しました。このアプローチは特定の状況に最適です。
APIを使用すると、ファイル転送サーバーではなくアプリケーションに直接接続することが可能になります。APIを使用してERPなどのトランザクション・システムに直接接続すると、仲介ファイル転送サーバーと関連プロセスが不要になるため、データ転送パスがよりシンプルになります。また、API駆動のトランザクションでは、データ交換を管理するために必要なリソース（ストレージ、メモリ、コンピューティング）が少なくて済み、さまざまな暗号化および認証メカニズムを使用してセキュリティを保護できるようになり、より高速な実行と高い即時性が実現します。最後に、APIは、ほぼすべてのITモダナイゼーション・プロジェクトで顕著な役割を果たしており、あらゆる企業にとって永続的な取り組みの対象となっています。
APIを使ったサプライチェーンのレジリエンス実現ための B2B 統合ストラテジーを評価する際に知っておくべき 3 つの点は、次のとおりです。
ガートナーは、2023 年までにトランザクションの 50% が API 経由になると予測しています。つまり、全トランザクションの50%は引き続きEDIによってサポートされるということです。多くの業種・業務およびサプライチェーン・ネットワークでは、ミッションクリティカルなビジネス・プロセスをサポートするために、 EDI トランザクション・タイプのコア・セットが広く採用されています。企業は両方をサポートする必要があります。そうしないと、収益、成長、競争上の差別化を促進する重要な機会を逃すリスクがあります。
幸いなことに、既存のEDI統合にAPI機能を追加することで、B2B統合戦略を進化させることが可能であるため、APIを使用するために別のインフラを選択したり、それに投資したりする必要はありません。ブレンド・ソリューションを使用すると、すでに導入されていて適切に機能しているリソースを活用し、既にあるリソースに基づいてすべてのビジネス要件を満たし、新しいデータソースの可用性を最大限に活用できます。EDIをネイティブに処理し、API接続を含めるように拡張できるB2B統合バックボーンは、効率的で効果的であり、すべての取引先との連携を最適化するオールインワン・アプローチを提供します。
ハイブリッド・アプローチは 、状況に応じて最適なB2B技術を活用するメリットを提供します。コストや複雑さのためにEDIにサインアップしていないパートナーにとって、APIは代替の取引方法を提供します。また、EDIは財務文書などのミッションクリティカル・トランザクションのバッチ処理に最適ですが、APIはトランザクション・システムに直接接続したり、リアルタイムのデータ交換を可能にしたりする必要がある場合にうまく機能します。たとえば、貨物輸送会社は、競争力を高めるためにリアルタイムの出荷状況とロードテンダー・レスポンスを必要としています。特に、最速のクリックがビジネスに成功をもたらすマーケットプレイスでは、数秒が違いを生む可能性があります。
同時に、官公庁・自治体による新たな義務付けや業界のイニシアティブの出現に伴い、EDIフォーマットはそれらと調和して進化し、ミッションクリティカルなトランザクションの新たな基準をサポートしてきました。このような場合、安全で信頼性の高いB2Bデータ交換は、EDIトランザクション・タイプやその他のB2Bプロトコルおよび形式でのみ対処できます。バックエンド・システムへの統合は、ミックス・アンド・マッチのシナリオの一例です。バックエンドシステムが異なれば統合要件も異なるため、企業にはEDIとAPI連携の両方のオプションが必要になります。
昨年は、変化するビジネス、市場、パートナーの要件に即座に対応する能力が要因となり、かつてないほど多くの企業の勝敗を分けたのを目にしてきました。APIとEDIのトランザクションに対応した統合プラットフォームにより、必要な俊敏性が実現します。
新しい取引先のオンボーディングや、既存の取引先からの新しい要求に迅速に対応するための柔軟性を獲得します。パートナーのリソースとニーズ次第により、API の使用で新しいパートナーがより簡単かつ迅速に接続できるようになります。ただし、同様にセルフサービスのオンボーディング・プロセスにより、EDIデータ交換は簡単かつ迅速にセットアップできるようになります。習得に希少な専門スキルを必要とするEDIの複雑さをさらに軽減するために、数十年にわたるEDIの専門知識に支えられたマネージド・サービスを利用することで、データを適切なフォーマットに変換し、APIのニーズをすべて満たすことができます。
APIとEDIを1つのプラットフォームに統合することにより、単一のダッシュボードで顧客、パートナー、サプライヤーのトランザクションをすべて表示できるようになります。失敗した文書などのカテゴリーをフィルタリングし、技術的な詳細を掘り下げることができます。自然言語検索と会話機能の追加により、ユーザーは「発注書番号のステータスを表示してほしい」などの質問ができるようになり、関連するすべての文書を入手できるようになります。どのユーザーも、IT部門を関与させることなく、トランザクションのステータスを確認し、顧客からの問い合わせに迅速に対応できます。
B2B統合戦略は複雑な場合があり、投資を倍増させたり、パフォーマンスを低下させたりすると、不必要なリスクをもたらす可能性があります。EDIとAPIの力を組み合わせた統合プラットフォームにより、複雑さが排除され、貴社と取引先にとってサプライチェーンが意味を持つものになります。
