EDIは、取引先との間でビジネス文書を自動的に交換するための標準化された方法を提供します。組織はEDIを使用して、料金体系見積や発注書、在庫更新、請求書、ローン・アプリケーション、事前出荷通知（ASN）のリクエストなど、さまざまなEDIトランザクション（または「EDIメッセージ」）やデータ・タイプを共有します。

EDIは、データを標準化されたデジタル形式のEDIドキュメントに変換することで、データ交換を合理化、簡素化します。EDI標準は、各文書内の情報の位置と順序を定義します。EDIは、トランスフォーメーションと文書交換を通じて、紙ベースのトランザクションを排除し、人的エラーを削減することで、データ転送の信頼性とセキュリティーを向上させます。

EDI統合により、いわば「パイプラインが完成」し、標準のEDI文書を交換するEDIプラットフォーム上のパートナー間だけでなく、ビジネス・パートナーから組織のバックエンド・アプリケーションやビジネスシステムに至るまで、データの自動フローが可能になります。これにより、取引先間のエンドツーエンドの取引が容易になります。

EDI統合により、組織はEDIプラットフォームを通じて受け取った注文や出荷データを再入力する必要がなくなります。この情報はEDI形式から社内ビジネス・システムのデータ構造に自動的に変換され、統合されたアプリケーションおよびシステム内で投稿されます。送信データについても、同様のワークフローと変換が行われます。システム・データは、社内システムからEDIソフトウェアへ自動的に動きされ、EDI標準に変換されて、ビジネス・パートナーに送信されます。

AIエージェントやローコードまたはノーコード機能などの人工知能（AI）ツールが、EDIシステムやiPaaSプラットフォームなどの統合ソリューションに追加されたことで、EDI統合の簡素化と加速が実現しました。これらのソリューションにより、組織はEDIプロセスとその他のビジネス・システム間の統合を簡単にセットアップおよび監視できるようになり、参入障壁が低くなり、拡張性が向上します。