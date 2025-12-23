EDI統合とは、電子データ交換（EDI）プラットフォームを、企業参考情報計画（ERP）、サプライチェーン管理（SCM）、ワークフロー管理システム（WMS）などの組織内部システムと接続し、企業システムと外部の取引先エコシステム間で自動的なデータ交換を可能にすることです。
EDIは、取引先との間でビジネス文書を自動的に交換するための標準化された方法を提供します。組織はEDIを使用して、料金体系見積や発注書、在庫更新、請求書、ローン・アプリケーション、事前出荷通知（ASN）のリクエストなど、さまざまなEDIトランザクション（または「EDIメッセージ」）やデータ・タイプを共有します。
EDIは、データを標準化されたデジタル形式のEDIドキュメントに変換することで、データ交換を合理化、簡素化します。EDI標準は、各文書内の情報の位置と順序を定義します。EDIは、トランスフォーメーションと文書交換を通じて、紙ベースのトランザクションを排除し、人的エラーを削減することで、データ転送の信頼性とセキュリティーを向上させます。
EDI統合により、いわば「パイプラインが完成」し、標準のEDI文書を交換するEDIプラットフォーム上のパートナー間だけでなく、ビジネス・パートナーから組織のバックエンド・アプリケーションやビジネスシステムに至るまで、データの自動フローが可能になります。これにより、取引先間のエンドツーエンドの取引が容易になります。
EDI統合により、組織はEDIプラットフォームを通じて受け取った注文や出荷データを再入力する必要がなくなります。この情報はEDI形式から社内ビジネス・システムのデータ構造に自動的に変換され、統合されたアプリケーションおよびシステム内で投稿されます。送信データについても、同様のワークフローと変換が行われます。システム・データは、社内システムからEDIソフトウェアへ自動的に動きされ、EDI標準に変換されて、ビジネス・パートナーに送信されます。
AIエージェントやローコードまたはノーコード機能などの人工知能（AI）ツールが、EDIシステムやiPaaSプラットフォームなどの統合ソリューションに追加されたことで、EDI統合の簡素化と加速が実現しました。これらのソリューションにより、組織はEDIプロセスとその他のビジネス・システム間の統合を簡単にセットアップおよび監視できるようになり、参入障壁が低くなり、拡張性が向上します。
アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）やクラウドネイティブ統合の台頭にもかかわらず、EDIは小売、eコマース、製造、物流、医療、エネルギー、官公庁・自治体分野における大量かつミッションクリティカルなB2B取引において依然として不可欠です。
しかし、IBM Institute for Business Valueの調査によると、組織がEnterpriseデータ・アーキテクチャーのコンポーネントを全面的に開発し、全機能にわたってデータ統合を拡張していると答えたCOOはわずか19%です。1EDIプラットフォームを含む機能間で統合する場合、EDI統合の潜在的なメリットには次のようなものがあります。
EDI統合により、従業員が発注書、請求書、その他のデータをEDIプラットフォームから社内のビジネス・システムに再入力する必要がなくなります。また、24時間年中無休の処理も可能です。これらの機能により、フルフィルメント、出荷、支払いサイクルが加速します。請求書処理が迅速になると、キャッシュフローが改善され、売掛金回収日数が短縮されます。
EDIプラットフォームを社内システムと統合することで、組織は手作業によるデータ入力、文書処理、エラー修正に関連する人件費を削減できます。この統合により、紙、印刷、郵便、ファイリング、ストレージにかかる費用も削減できます。
自動データ交換により、手入力で発生する転記ミスが排除されます。標準化された形式により、取引先間で一貫したデータ構造が確保され、検証ルールにより文書が処理される前にエラーを検出して、データ品質の向上を実現できます。
EDI統合により、すべてのトランザクションが電子監査証跡が活用できるため、追跡が向上します。リアルタイムのステータス更新により、注文が出荷され、受領されたときにすぐに知ることができます。
また、標準化が組み込まれ、自動生成されるドキュメンテーションにより、一般データ保護規則（GDPR）、California Consumer Privacy Act（CCPA）、サーベンス・オクスリー法（SOX）、決済カード業種・業務データ・セキュリティー基準（PCI-DSS）、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）など、業種・業務特有の規制要件の達成が容易になります。
EDIシステムの統合にはさまざまなアーキテクチャーが使用される場合があり、組織の規模、予算、業種・業務の標準、セキュリティーのニーズ、社内の専門知識に応じて選択されます。
単一のEDI統合レイヤーで、内部システムとすべての取引先間でメッセージをルーティング、検証、および変換できます。システム間の統合のメリットには、統一されたガバナンス、一元的な監視、規模の経済性などがあります。
EDIロジックは、個々のアプリケーションまたは事業単位に組み込むことができます。これによりアジャイルは向上する可能性がありますが、堅牢性の低い統合は、重複、不整合、パッチ性のあるコントロールのリスクがあります。
EDIがパートナー向けの標準であり続ける一方で、APIとイベント・ストリーミング（アプリケーションからリアルタイム・データをキャプチャするもの）が内部アプリケーションに接続されます。この統合により、最新のマイクロサービス・アーキテクチャーとより迅速な内部イノベーションがサポートされます。
EDIは、外部のビジネス・パートナー・システムと統合されるだけでなく、他の社内システムとも統合され、新たな効率性が生み出される可能性があります。たとえば、EDIはAPIと連携するように統合できます。APIがリアルタイムできめ細かく統合を提供するのに対し、EDIシステムはガバナンスと監査可能性を備えた標準化された大量のバッチ交換を提供します。
APIを使用してERPシステムに直接接続すると、仲介ファイル転送サーバーと関連する手動プロセスが不要になるため、データ転送パスがよりシンプルになります。APIをハイブリッドに統合したEDIを導入することで、次のことが実現できます。
EDIをネイティブに処理するB2B統合バックボーンは、API接続を含めるように拡張でき、効率的かつ効果的であり、取引先との連携を最適化するオールインワン・アプローチを提供することができます。EDI統合により、多様なシステムや企業間でデータ転送が可能になり、効率的で信頼性の高い通信が実現します。
サードパーティーのマネージド・サービスが、EDIマッピング、オンボーディング、監視、統合の運用責任を引き継ぐことができます。このアウトソーシングは、セットアップやオンボーディングを支援し、場合によっては加速させることもできますが、強力なベンダー・ガバナンスと明確なSLAが必要です。
EDIシステムを接続する場合、サービスとしての統合プラットフォーム（iPaaS）ソリューションがEDI統合プロセスを高速化する可能性があります。iPaasは、シームレスな相互運用性とリアルタイムのデータ交換を促進するために、多様なデータ形式、プロトコル、およびシステムをサポートすることができます。
正確なデータ変換とEDIの内部で統合の成功に不可欠な機能には、次のようなものがあります。
マッピングは、外部EDI形式をデータ構造のプロパティを定義する内部アプリケーション・スキーマに変換します（逆も同様）。マッピングのベスト・プラクティスには以下が含まれます。
翻訳は、構造変換（EDIFACT（Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport）からXMLやJSONへの変換など）を処理します。
検証は、標準およびパートナー固有の実装ガイドラインへの準拠を確保するのに役立ちます。
EDIプラットフォームを選択する際、組織はビジネス・ニーズに最適な交換方式の構造と方法を決定する必要があります。こうした選択（たとえば、サービスがサービス・プロバイダーにアウトソーシングされるか、社内で処理されるか、どのような転送プロトコルを使用するかなど）は、将来の統合に影響を与える可能性があります。EDI統合のタイプには、以下が含まれます。
この方法は効率的ですが、ビジネス・パートナーが2社しか含まれていないため、選択肢は限られています。文書のフォーマットについては交換パートナーの間で交渉が行われ、合意された標準フォーマットに準拠する必要があります。他のEDIパートナーとのすべてのポイントツーポイント接続は、個別に交渉し、構成する必要があります。
2つのシステムが正しく動作するには、同じプロトコル（AS2、FTP、SFTP（Secure File Transfer Protocol）など）を使用し、完全な互換性がある必要があります。さらに、EDIソフトウェアとEDIプラットフォームはオンプレミスのITチームによって慎重に管理される必要があり、余分な労力と社内の専門知識が必要になります。さらに、直接EDI統合を使用して、CRMプラットフォームなどの組織内のデータ収集システムを接続できます。
これは通常、EDIメールボックスとルーティングを管理するサードパーティのサービスプロバイダーが提供する付加価値ネットワーク（VAN）の使用を意味し、多くの場合、翻訳やアーカイブなどの追加のマネージド・サービスが提供されます。EDI統合ソリューションを提供することで、VANは異なるプロトコルを使用しているパートナー間のEDIメッセージを変換し、データ損失などの問題を回避できるようにします。
このアプローチは、直接的統合と間接的統合の両方を組み合わせたものです。直接的なEDI統合では、最も機密性の高いデータ転送を管理できる場合がありますが、間接的なEDI統合では、ビジネス・パートナーのオンボーディングも含めて、一部のビジネス・プロセスをサード・パーティーのEDIサービスにアウトソーシングします。
この統合により、ビジネス・パートナーはWebブラウザを使用してEDIメッセージを交換できます。Web接続はよりユーザーフレンドリーで、初期費用も安価になる可能性がありますが、Web統合は通常、それほど洗練されていないシステムで運用できる小規模な組織にとってのオプションです。
EDI統合機能は、テクノロジーの進歩に伴い進化し続けています。現在および将来の注目すべきトレンドには、次のようなものがあります。
統合が容易になるにつれて、より多くの組織がEDIソリューションとERPシステムを連携させ、データ転送の完全自動化を図り、取引先とのコミュニケーションの円滑性と正確性を向上させるようになるでしょう。ERPシステムとの統合により、マーケットプレイスをより包括的に把握し、計画を強化し、競争上の優位性をもたらす可能性もあります。
現在、一部のEDIソフトウェア・パッケージには、事前構成されたコネクターと事前構築のマップなどの主要な機能が含まれており、取引先のオンボーディングを容易にし、開発者の労力を軽減できます。
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