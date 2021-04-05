Research and Marketsのレポートによると、ハイブリッドクラウド統合プラットフォームの市場は2018年から2023年の間に年平均14%の成長が見込まれています。この活動の要因は多種多様です。統合リソースを使用してリアルタイムのアプリケーションやサービスをサポートしようとしている組織もあれば、バックオフィスや顧客向けプラットフォームのオートメーション機能の向上に注目している組織もあります。統合されたクラウドは、モバイル・アプリケーションのサポートも強化されており、全面的に、より簡単なデプロイメントとスケーラビリティーのオプションを提供します。

一方で、クラウド統合プラットフォームの人気が高まっていることは小さな驚きです。しかし、ITテクノロジーのこの新しい分野にCIOは何を求めるべきでしょうか。

一つには、プラットフォームが保存中と転送中のデータの両方に対して十分な保護を提供する必要があるという点です。世界の一部の地域（特にヨーロッパの地域）では、これは単なるスマート・シンキングではなく、規制要件となっています。

もう1つの重要な機能は、データ管理者とプロセッサーの間で適切な認証を確立することです。これは、今日のハッカーが最も標的とする可能性の高い領域だからです。

さらに、統合は、エンタープライズ・アプリケーションへのバッチ・データの転送を伴うすべてのユースケースを包括している必要があります。これは、データサイエンティストが新しいデジタル資産をワークフローに組み込んだり、マーケティング・チームがリアルタイムのイベントを追跡して新しい洞察を得たり、新しいチャネルを立ち上げたりする場合など、負荷が極めて高くなる場合には特に重要です。