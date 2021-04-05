一見、「クラウド統合とは何か」とは単純な質問に見えるかもしれません。クラウド統合とは、最も基本的なレベルでは、ハイブリッド・デプロイメントまたは複数のパブリック・クラウドのいずれかで複数のクラウド環境を統合し、企業にとって一貫性のあるクラウドの IT インフラストラクチャとして運用できるようにすることを意味します。
しかし、この概念を深く掘り下げてみると、それが決して簡単なものではないことが明らかになります。克服すべき技術的課題が数多くあるだけでなく、IT担当役員は多くの機能上の問題にも取り組む必要があります。具体的には、なぜクラウド・アーキテクチャーを統合する必要があるのか、またどのようなワークフローをサポートしたいのか、といった質問です。
Research and Marketsのレポートによると、ハイブリッドクラウド統合プラットフォームの市場は2018年から2023年の間に年平均14%の成長が見込まれています。この活動の要因は多種多様です。統合リソースを使用してリアルタイムのアプリケーションやサービスをサポートしようとしている組織もあれば、バックオフィスや顧客向けプラットフォームのオートメーション機能の向上に注目している組織もあります。統合されたクラウドは、モバイル・アプリケーションのサポートも強化されており、全面的に、より簡単なデプロイメントとスケーラビリティーのオプションを提供します。
一方で、クラウド統合プラットフォームの人気が高まっていることは小さな驚きです。しかし、ITテクノロジーのこの新しい分野にCIOは何を求めるべきでしょうか。
一つには、プラットフォームが保存中と転送中のデータの両方に対して十分な保護を提供する必要があるという点です。世界の一部の地域（特にヨーロッパの地域）では、これは単なるスマート・シンキングではなく、規制要件となっています。
もう1つの重要な機能は、データ管理者とプロセッサーの間で適切な認証を確立することです。これは、今日のハッカーが最も標的とする可能性の高い領域だからです。
さらに、統合は、エンタープライズ・アプリケーションへのバッチ・データの転送を伴うすべてのユースケースを包括している必要があります。これは、データサイエンティストが新しいデジタル資産をワークフローに組み込んだり、マーケティング・チームがリアルタイムのイベントを追跡して新しい洞察を得たり、新しいチャネルを立ち上げたりする場合など、負荷が極めて高くなる場合には特に重要です。
従来のインフラストラクチャーから統合クラウドへの移行は、中断やダウンタイムのないシームレスな移行が理想的です。ただし、これを達成するには、いくつかの準備手順が必要です。それには、高速で可用性の高い接続の確立や、新しいデータが環境に追加されても、移行中にサービスをミラーリングできるリアルタイム複製ストラテジーが含まれます。
統合クラウド アーキテクチャにおける重要なテクノロジーの 1 つは、仮想プライベート ネットワーク (VPN)です。分散アーキテクチャー間でデータやアプリケーションを移動させるために必要な速度と柔軟性の両方を提供するだけでなく、移動中のデータをより安全に保護するために、組み込みの暗号化を実現することもできます。
しかし、最終的にクラウド統合の目的は、インフラストラクチャーの合理化や参考情報のスケールアップだけでなく、ナレッジ・ワーカー間のコラボレーションを強化することでもあります。ハイブリッドクラウドの多数のホスティングおよびストレージ・オプションは、遠く離れている複数の従業員間でデータや分析ツールを共有するのに最適です。
各企業には独自の要件と運用目標があるため、これらのアーキテクチャーをどのように設計する必要があるかを正確に決定することは困難です。主要な従業員が迅速にアクセスする必要があるデータと同様に、機密データはオンプレミスのクラウドに保存される可能性が高いと考えられます。一方、適切なセキュリティーを確保するためのポリシーやシステムが存在するなら、大量のワークロードのほとんどはパブリッククラウドに移行されます。
統合クラウド環境は、複数の異種のクラウドを使用するよりもはるかに実用的なソリューションです。
「クラウド統合とは何か？」という質問に対するより深い答えは、データセンターを悩ませているサイロベースのインフラストラクチャがクラウドで繰り返されるのを防ぐプロセスであるということです。
クラウド統合には慎重な計画が必要であり、社内にスキルが不足している場合は、信頼できるパートナーと協力することで、途中でコストのかかる間違いを発生させることなく、クラウド環境を迅速に完全に機能させることができます。
あなたの企業のため、中断せずにクラウドに移行する方法を見つけることをお勧めします。次に、クラウド統合内のオプションを検討して、会社の進路の計画を始めます。
