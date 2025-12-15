統合されたCRMソリューションを使用すると、顧客情報とデータをCRMと複数のソフトウェアアプリケーション間で自動的に同期できるため、市場セグメンテーションをより正確に定義することができます。接続されるアプリには、社内のデータ・ソースだけでなく、複数の場所でSalesforce社などのサードパーティー・サービスも含めることができるため、すべてのチームが最新かつ最も正確な情報を入手できます。



データ統合により、クロスプラットフォームのワークフローをスピードアップし、精度の向上と時間の節約の両方を実現できます。たとえば、CMSと統合することで、Google カレンダーのイベントをCRMプラットフォームで自動的に更新できます。あるいは、顧客の支払いが統合された会計ソフトウェアで記録された場合、その支払いを個々の顧客ファイルで更新できるため、余分なインプットをする時間と労力を節約できます。