コード・ガバナンスとは

コード・ガバナンスは、手動プロセスの集合から、自動化されたポリシー主導の実践へと進化しました。これは主に、大規模で複雑なコードベースには、規模と洗練さを拡張できるガバナンス・フレームワークが必要であるためです。

2010年代のDevOps革命は、手動承認と中央集権的な管理に依存するガバナンスモデルに挑戦状を突きつけました。現在では自動化システムがプロセスを強制し、「シフト・レフト」の概念により、セキュリティーやコンプライアンス活動はソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の早期段階に進められています。

生成AIの登場は、まったく新しいガバナンスの層を導入しました。開発者は大規模言語モデル（LLM）を活用した機械学習ツールを使って大量のコードを生成できるようになり、開発速度を劇的に向上させています。しかし、コード・ガバナンスは、AIが生成したアウトプットのコード品質、および関連するセキュリティー・リスク、IPに関する懸念、モデル使用ポリシーなどに対処するために進化する必要がありました。

組織は現在、AI生成のコードをいつ使用できるか、どのようにレビューが必要か、デプロイメント前にどのような検証手順が必要かを規定するガバナンス・ポリシーを実装しています。