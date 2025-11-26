資産・設備管理

CMMS実装ガイド

公開日 2025年11月26日
サーバーを操作する手
By Mesh Flinders and Ian Smalley

CMMS実装ガイド

CMMS の導入は、保守運用を強化するために企業レベルでコンピュータ化された保守管理システム (CMMS) を計画および展開する実践です。

組織は、保守業務を効率化し生産性を向上させるため、新たな技術の導入と活用をますます進めています。現代のCMMSは、人工知能(AI)機械学習(ML)モノのインターネット(IoT)を活用してワークフローを効率化し、資産のダウンタイムを削減し、データ駆動型の意思決定を向上させます。

CMMS の導入はソフトウェアをインストールするだけではありません。これは、CMMS を既存の保守システムに統合し、ワークフローを合理化して成果を向上させる、高度に構造化されたプロセスです。強力な CMMS の実装は、利害関係者に最も貴重な資産がどのように機能し、どのように維持されるべきかをリアルタイムで把握するための高度なデータ収集と分析に依存しています。

CMMSとは

コンピュータ化された保守管理システム（CMMS）は、新しいテクノロジーを使用して組織が保守プログラムの側面を自動化するのを支援する包括的なソフトウェア・ソリューションです。最新のCMMSソリューションは、組織が資産のダウンタイムを削減し、データ収集と分析を改善し、より戦略的な意思決定を行うのに役立ちます。

CMMS は、エンタープライズ資産管理 (EAM)システムと密接に関連しています。EAM システムは、保守チームが資産の性能と信頼性の側面を改善するのに役立つ、もう 1 つのエンタープライズソフトウェアプラットフォームです。しかし、CMMSが資産の保守に重点を置いているのに対し、EAMプラットフォームはより広範であり、保守とは関係のない方法で資産のパフォーマンスを測定および改善するのに役立ちます。

CMMS導入を成功させるための7つのステップ

ここでは、企業が組織にメリットをもたらす方法でCMMSを選択し、導入するために実行できる７つの重要なステップを紹介します。

1. ソリューションの検討

検討段階では、組織は保守慣行を評価し、CMMS ベンダーに何を求めるかを正確に把握するよう努めます。

CMMS によって改善される可能性のある保守管理の領域には、資産のダウンタイム、作業指示書管理の自動化、資産ライフサイクルの長さなどがあります。

2. KPIの設定

検討フェーズが終わると、組織はどのCMMSプラットフォームが適しているかということから、成功をどのように測定するかに焦点を移す必要があります。

この段階では、KPI やその他のメトリクス (平均修復時間 (MTTR)平均故障間隔 (MTBF)) が重要な役割を果たします。目標を設定し、進捗状況を測定することは、利害関係者がCMMSソリューションへの投資の価値を評価するのに役立ちます。

3. データ移行

データ移行は、実装プロセスの重要な部分です。CMMSを開始してテストする前に、組織は資産や保守履歴などのデータを適切に統合する必要があります。

この段階で統合される正確なデータの例には、資産リスト、スペアパーツのインベントリー、命名規則を含む Excel スプレッドシートなどがあります。

保守データの移行はCMMS機能にとって不可欠であり、作業指示のオートメーション、性能の洞察の提供、リアルタイムの資産の性能測定などの主要な機能を支えています。

4. 構成

構成段階では、特定の組織のニーズに合わせてCMMSを調整します。

異なる業界の組織は、資産の管理プロセスや方法が異なります。メンテナンス管理ソフトウェアは、組織のデータを処理すると、テンプレートとチェックリストを生成し、資産メンテナンススケジュールを最適化するための自動通知も行うことができます。

5. ユーザーによる導入

ユーザーによる導入、つまり従業員が CMMS の使い方をどの程度習得し、その機能を保守タスクに統合できるかが、CMMS の成功にとって重要です。

高度なCMMSツールは高い拡張性を備えていると考えられており、ユーザー数が少ない場合と同様に、多数のユーザーが利用する場合にも効果を発揮します。ただし、厳格な実践とトレーニングを通じてユーザーによる導入が成功しなければ、組織はCMMSへの投資の価値を最大限に実現することはできない可能性があります。

6. ロールアウト

ロールアウトフェーズ（ローンチフェーズとも呼ばれる）では、組織は最終的にCMMSが実際に動作していることを確認できます。

多くの場合、ロールアウトフェーズは段階的に行われます。CMMSは組織のある部分でテストされ、その後別の部分へと拡大します。ロールアウトフェーズでは、メンテナンスチームが新しいプロセスやワークフローに適応し、ユーザーからのフィードバックに基づいて最適化すべき領域を特定できるようにします。

7. 最適化

CMMS実装の最適化フェーズは継続的なものです。最新のCMMSツールを使用すると、重要な資産から収集されたIoT（モノのインターネット）データの分析を通じて、保守業務を継続的に評価できるようになります。

CMMSは、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）やエンタープライズ資産管理（EAM）などの他のシステムと一緒に導入されることが多いため、最適化フェーズでは、これらのシステムを重複なく統合することが可能となります。

CMMS導入のメリット

投資価値を最大限に引き出すには、CMMSの導入のための戦略的で綿密な計画を立てることが不可欠です。

各ステップを注意深く守り、設定したKPIを継続的に監視する組織は、 以下を含む多くのメリットを期待できます

効果的なデジタル・トランスフォーメーション

適切なCMMSは、多くの組織のデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを実現する重要な要素となり得ます。ただし、最新の CMMS プラットフォームは包括的ですが、そのパフォーマンスは既存のプロセスとどれだけ適切に統合されているかによって決まります。

全社的な賛同を得てCMMSを導入すれば、ワークフローの合理化、資産の性能の向上、手作業の排除など、デジタル・トランスフォーメーションの目標の多くを達成することができます。

意思決定の強化

CMMSを強力に導入することで、最も価値のある資産に関するリアルタイムかつ正確なデータが提供され、利害関係者の意思決定能力が向上します。

CMMS導入における強力なアプローチは、チームと管理者を対象に、メンテナンスコストの削減とメンテナンス戦略の改善に役立つ強力なダッシュボードや分析ツールの活用方法を訓練するのに役立ちます。

ダウンタイムの減少

アップタイムの増加としても測定されるダウンタイムの減少は、コア・ビジネス業務の実行に資産が利用できる時間を直接測定するため、ほとんどの組織にとって重要なメトリクスです。

適切なCMMSを選択し、導入への強力なアプローチをとることで、組織は最も貴重な資産を維持するための戦略的かつデータ駆動型のアプローチを確保することができます。また、これは機能を最適化し、資産のライフサイクルを延長する方法で行われます。

予防および予知保全の実践

CMMSの導入により、保守チームは事後対応的な保守(失敗した場合にのみ資産を修復する) から、予防的な保守プロセス、さらには予知保全プロセスに移行できるようになります。

最新のCMMSプラットフォームを使用すると、チームはIoTデータの収集と分析を通じて資産のパフォーマンスをリアルタイムで追跡できます。このアプローチにより、コストのかかる故障が発生する前に資産の修理や重要な部品の交換が可能になり、さらには資産が稼働していないときに保守を実行することも可能になります。

合理化されたワークフロー

既存の保守手順と効果的に統合されたCMMSプラットフォームは、作業指示管理を劇的に効率化できます。

自動化されたワークフロー（最新のCMMSプラットフォームの多くに搭載されている機能）は、保守履歴をデジタル化し、その正確性と検索性を高めるとともに、人的ミスの発生確率を低減します。多くのCMMSツールには、標準化された修理作業に使用できるテンプレートが用意されており、現場の技術者が容易にアクセスできます。

管理の一元化

強力で最新の CMMS プラットフォームを正常に実装したチームは、複雑で広範囲に分散していることが多い物理資産を 1 つの場所から管理できます。

たとえば、施設管理チームは、空調や部屋の予約など、従来は手作業で行っていた業務の一部を自動化できます。最近のレポートによると、保守マネージャーの 72% が、保守活動とデータを 1 か所に整理するために CMMS を利用していると述べています。1

メンテナンスコストの削減

CMMSの導入戦略を立てることにより、組織はいくつかの領域でコスト削減を達成することができます。

CMMSの自動化により在庫管理が合理化され、必要なときにいつでもスペアパーツを手元に置いておくことができます。インベントリー管理に加えて、事後対応型から予防保全のスケジュール設定への移行は、資産のライフサイクルを延長し、コストのかかる故障を回避するのに役立ちます。

業種・業務別のCMMSの導入例

CMMSプラットフォームは、幅広い業界で人気のある保守管理ツールです。ここでは、CMMSに大きく依存しているいくつかの業界が、それぞれの目的を果たすためのソリューションの実装に成功した様子を見ていきます。

  • 製造:製造業は、手動プロセスを自動化し、生産ラインを中断する可能性のある計画外のダウンタイムを回避するために CMMS ツールに大きく依存しています。製造業界にCMMSを導入する場合、組織は既存の業種・業務との統合と、機械と作業員の安全性のリアルタイム監視を優先します。
  • 医療: 医療業界では、CMMSの導入の成功は、時代遅れで非効率な事後対応型保守手順を、最先端の自動化・高度にデジタル化された手法へと転換することにかかっています。医療業界におけるCMMSの強力な導入は、患者の安心や診断の精度の向上から規制の遵守まで、幅広い成果を向上させることができます。
  • 運輸：運輸業界の多くの大企業は、CMMSの導入により、中核となるワークフローを強化し、合理化しています。CMMSは、詳細な保守履歴、リアルタイムの資産追跡、自動化された作業指示管理により車両を追跡し、車両のアップタイムを増やすのに役立ちます。運輸業界の要件に合わせて調整された CMMS は、車両の運行を妨げ、生産性に影響を与える故障の数を減らすのに役立ちます。
  • エネルギー エネルギー業界の企業は、風力タービン、水力発電ダム、パイプラインなど、さまざまな複雑な資産の予知保全をサポートするためにCMMSを導入しています。エネルギー・公益事業企業が頻繁に遭遇する課題の1つは、地理的に分散した資産をどのように管理するかという問題です。CMMSは、リアルタイムのデータに基づいた資産パフォーマンスに関する洞察の自動提供に加えて、技術者が現場でのリアルタイムのダッシュボードにモバイルでアクセスできるようにすることで、資産の状態に対する可視性を高めます。
  • 公共部門： 政府の施設や公立学校は、複雑なメンテナンスが必要な大規模施設であり、限られた予算で対応しなければならないことが多いです。CMMSソリューションは、公共部門の保守管理者がリアルタイムデータでリソースの使用状況を詳細に監視し、より情報に基づいた戦略的な意思決定を行えるよう支援します。公共部門では、CMMS はワークフローを合理化し、データ駆動型の意思決定を改善し、紙ベースの非効率なプロセスへの依存を減らすのに役立ちます。

CMMS導入の未来

今後、CMMSソフトウェアの導入は、AI、ML、IoT（モノのインターネット）という、近年CMMSを変革してきた３つのテクノロジーの発展に大きな影響を受け続けるでしょう。自動化機能が向上するにつれて、次世代のCMMSプラットフォームは、より直観的で自律的であり、移動性があり、適応性のあるものになる可能性があります。ここでは、注目すべき3つの領域を紹介します。

生成AIを用いた実装の合理化

IBM Institute for Business Valueの最近のレポートによると、経営幹部の71％が、生成AIによって資産の管理方法がすでに根本的に変わったと回答しています。

CMMS導入においては、包括的なトレーニング、データ統合、KPI測定といったタスクにおいて、設置プロセス全体でより多くの生成AIツールが活用されることを意味します。

完全に自律的な生成AIシステム (AIエージェント) がデータを収集および分析し、推奨事項を作成し、CMMS のセットアップに必要なさらに多くの手動プロセスを自動化することが期待されます。

トレーニング目的の拡張現実

CMMS の使用方法を従業員にトレーニングすることは、実装を成功させる上で非常に重要であり、近い将来、拡張現実 (AR)ツールによってさらに強化される可能性があります。ARツールは、デジタル情報をユーザー環境にシームレスに統合します。

ARテクノロジーを利用することで、技術者はCMMSの機能を試し、その使用方法を学ぶことができるようになります。それにより、賛同を得られるようになり、コストが高く非効率な手動トレーニング・プログラムへの依存が減ります。

クラウドベースのモバイルファーストの機能強化

クラウドベースのモバイルファーストテクノロジーにより、技術者はCMMSの機能や機能にどこからでもアクセスできるようになります。

実装の目的からすると、これは展開とトレーニングがより実践的になり、コストも削減できることを意味します。包括的な展開のために現場に集まるのではなく、作業員は現場で新しい CMMS のトレーニングを受けながら継続的なサポートを受けることができます。

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
