タグ
ビジネス・オペレーション

人手不足に直面する医療施設にCMMSが貢献

CTスキャナーのモニターを見ている医師
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

ヘルスケアCMMS：その内容、主なメリット、ユースケース

医療向けにコンピューター化された保守管理システム（CMMS）は、医療従事者のニーズに合わせて調整されたソフトウェア・プラットフォームです。

CMMSプラットフォームは、メンテナンスワークフローの自動化と合理化、資産の性能の監視、データ駆動型の意思決定機能の向上を一元的に行うためのハブを医療オペレーションチームに提供します。

病院、診療所、診療所などの医療施設は複雑で、維持が困難です。医療ソリューション向けCMMSは、企業資産管理（EAM）の重要な一部であり、これらの施設のチームがソフトウェア、システム、サービスの組み合わせを通じて重要な資産を維持できるようにします。

CMMSプラットフォームはオペレーションチームが資産の稼働時間の最適化、保守業務の合理化、規制の厳しい業務におけるコンプライアンスの自動化に役立ちます。CMMSを利用して保守活動を管理している医療施設では、患者の安全性が向上し、コストが削減され、人的ミスの可能性が減ります。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

CMMSとは

コンピューター化された保守管理システム（CMMS）は、組織がワークフローを自動化し、メンテナンス業務を単一の集中型デジタルハブから改善するためのソフトウェアプラットフォームです。

CMMS ソフトウェアが広く使用されるようになる前は、保守管理者は保守プロセスでチェックリストやスプレッドシートなどの手動ツールに頼らざるを得ませんでした。新しいテクノロジーが資産をより複雑になるにつれ、これらの方法はすぐに時代遅れになってしまいました。

最新のCMMSソリューションはデジタル・トランスフォーメーションの重要な推進力であり、企業が人工知能（AI）機械学習（ML）モノのインターネット（IoT）などの新技術を活用して効率化と資産の性能の最適化ができるようにします。CMMSプラットフォームは高い需要があり、昨年の世界市場は約13億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）11％で成長すると予測されています。1

AI Academy

AIの専門家になる

ビジネスの成長を促進するAIへの投資を優先できるように知識を習得します。今すぐ無料のAI Academyを試して、貴社のAIの未来をリードしましょう。
シリーズを見る

医療施設向けのCMMSの主なメリット

最新の（CMMS）ソリューションは、医療施設がサービスリクエスト、作業指示書、および定期的な保守をより効率的に計画、作成、追跡、整理するのに役立ち、人員が限られている医療機器技術者（BMET）の過度なタスク計画義務を軽減します。

CMMSソリューションは、これまで人間の入力が必要だった保守管理の側面を自動化するため、医療施設の保守業務の最適化に役立ちます。

ここでは、医療施設におけるCMMSソフトウェアのメリットについて詳しく見ていきます。クラウドベースのCMMSプラットフォームを使用すると、技術者はモバイル保守を実行して作業指示書を追跡し、モバイル・デバイスを使用してリモートで保守作業にアクセスできます。

  • 運用効率の向上：CMMSソリューションは、医療施設で時間のかかる多くの手動タスク（作業指示書管理、予防的保守スケジューリング、インベントリー管理、ワークフロー追跡など）を自動化するように設計されています。これらのプロセスを自動化することで、医療メンテナンスチームは医療設備を最高の状態に保ち、医療スタッフが業務の遂行に必要な設備を確保できるようになります。CMMSソリューションは、メンテナンスチームが重要性と時間的制約に基づいてタスクの優先順位付けを行うのにも役立ちます。メンテナンスが作業を効果的に優先順位付けできれば、医療施設は患者ケアに悪影響を与える設備の故障やダウンタイムをより簡単に回避できます。
  • 従業員トレーニングの強化：最新のCMMSは、医療技術者間のトレーニングと知識共有をサポートしているため、チームのすべてのメンバーが才能を最大限に発揮できます。例えば、ヘルスケアCMMSソフトウェアには、マニュアル、ハウツー・ガイド、トラブルシューティング・ドキュメンテーションを保管できるため、経験の浅い技術者は基本をより早く習得し、経験豊富な技術者はより複雑なタスクを引き受けることができます。
  • 患者の遠隔監視：高度なCMMSプラットフォームの多くは、在宅患者の監視を担当するスタッフ向けに遠隔監視機能を提供しています。CMMSツールを使用すると、技術者は物理的に現場にいなくてもリアルタイムのデータを収集でき、設備の性能を監視して問題を診断できます。遠隔監視により、技術者はCMMSプラットフォームへのモバイルアクセスにより、どこからでも問題に迅速に対処できるため、複数回の現場訪問の必要性が減り、時間と参考情報を最適化できます。
  • より効率的なスケジューリング：最新のCMMSは、技術者の空き状況、スキルセット、ワークロードなどの要素を統合して、労働力のスケジューリングを最適化できます。CMMSがタスクとルートを効率的に割り当てることで、技術者を効果的に活用し、重要な設備の保守や修理をタイムリーに行うことができます。
  • コミュニケーションの改善：CMMSソフトウェアはサプライヤーとベンダー間のコミュニケーションを効率化し、BMETが医療施設内の医療機器の保守契約、保証情報、サービス契約を追跡できるようにします。サプライヤー調整機能では、施設に必要なサポートを受けられ、外部の専門知識を活用できるようになります。
  • 拡張された資産ライフサイクル：CMMSは、医療施設におけるクリティカル医療資産のライフサイクル全体 （調達から設置、保守、最適化、廃棄に至るまで）を包括的に把握できます。CMMSは、資産履歴、保守活動、およびパフォーマンスデータを追跡することで、経営幹部レベルの重要な資産に関するより賢明な意思決定をサポートします。資産保守に対する戦略的アプローチを活用することで、施設は設備の使用方法を最適化し、技術者の過剰なワークロードを削減することができます。
  • データの可視化の向上：CMMSプラットフォームは、設備の性能、保守コスト、技術者の生産性など、医療施設のデータを収集・分析し、管理者にとって理解しやすい方法で表示することができます。利害関係者は、カスタマイズ可能なレポートを作成および表示し、傾向データの視覚化と資産機能の監視することでトラブルシューティングとインベントリー管理を簡素化できます。この情報は、マネージャーが非効率性を特定し、プロセスの改善や人員配置の決定をするのに役立ちます。
  • 資産のアップタイムの増加：医療施設では、機能的な設備が患者のヘルス転帰に大きな違いをもたらすため、資産のアップタイムを最大化することが重要です。CMMSソフトウェアを使用することで、BMETチームは予知保全プログラムを実施し、予防保全タスクを追跡できるようになり、施設は事後対応型の保守ストラテジーから事前対応型の保守ストラテジーに移行し、資産の故障を最小限に抑えることができます。
  • 自動化された規制コンプライアンス：医療施設は、さまざまな厳格な規制基準に準拠する必要があります。CMMSは包括的な資産追跡を提供し、検査、保守作業、修理の詳細な記録を維持することで、施設のコンプライアンス維持に役立ちます。これらの主要な機能は、技術者にリアルタイムの資産ステータス通知を送信できるモバイル・アプリケーションと併せて、メディケアおよびメディケイド・サービス・センター（CMS）のような医療組織が監査の準備を整えるのに役立ちます。
  • 代替設備メンテナンス：代替設備メンテナンス（AEM）とは、CMMSが可能にするリスクベースのデータ駆動型ストラテジーで、病院やその他の医療施設が自らの過去のデータに従って、メーカー推奨の保守スケジュールを変更できるようにします。AEMは、厳格なカレンダー・ベースの保守・プロセスから必要な規制を遵守しながらよりオーダーメイドのアプローチに移行することで、医療施設が資産の性能の最適化、コストの削減、患者の保護ができるよう支援します。

ヘルスケアCMMSの主な機能

最新の医療コンピューター化された保守管理システム（CMMS）ソリューションは、医療施設のメンテナンス業務を合理化および自動化する、データ駆動型および集中型のエンタープライズ・プラットフォームです。

CMMSソリューションにより、保守管理者は医療機器をより効率的に修理し、資産ライフサイクル管理を最適化し、より多くの情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を行うことができます。ここでは、それらの主要な機能を詳しく見ていきます。

作業指示管理

ヘルスケアCMMSソフトウェアは、保守依頼や技術者のスケジュール設定など、作業指示管理の重要な側面を自動化し各タスクが完了するまで追跡します。

このプロセスにより、医療施設は、ポートフォリオ内の各資産の詳細な保守履歴を保持し、米国の医療従事者を認定する独立組織である共同委託が発行した保証に準拠していることが保証されます。

インベントリー管理

ヘルスケアCMMSソフトウェアは、医療施設での在庫管理を担当する調達マネージャーがスペアパーツやツールを追跡し、詳細な記録を保持するのに役立ちます。

一部のCMMSプラットフォームは在庫切れのときに自動的に再注文するようにプログラムできるため、管理者は部品不足を減らし、在庫レベルを最適化することができます。

予防および予知保全のスケジューリング

ヘルスケアCMMSソフトウェア・プラットフォームは、オペレーションチームが故障したコンポーネントのみを修理したり交換したりするような事後対応型保守慣行から脱却するのを支援します。

最新のCMMSツールを使用すると、保守チームはIoTから収集したリアルタイムの保守データに基づいて作業指示書を発行できる、予測的および予防的保守プロセスを実装できます。これらの実践は医療施設での資産の寿命を延ばし、コストのかかる故障の可能性を減らすことが示されています。

データの可視化

ヘルスケアCMMSソフトウェア・プラットフォームには、平均修復時間（MTTR）平均故障間隔（MTBF）などの主要なパフォーマンス・メトリクス（KPI）を視覚化できるユーザーフレンドリーなダッシュボードが装備されています。このような高度なヘルスケアシステムにより、医療施設の管理者は保守業務チームの性能、資産のヘルス、アップタイム、ダウンタイム、損耗をリアルタイムで追跡できます。

医療機器の資産ライフサイクル管理の4つの段階

資産ライフサイクル管理（ALM）は、MRI装置、人工呼吸器、モニターなどの資産をライフサイクル全体にわたって管理するための包括的かつ戦略的アプローチです。このプロセスは、調達と設置から最適化、廃棄に至るまで続きます。ALMは、医療施設が依存する資産の安全性と有効性を確保し、関連する規制に常に準拠していることを保証するのに役立ちます。

医療施設のALMは患者の安全にとってクリティカルであり、スタッフが患者ケアを提供するために利用している医療機器の安全性と効果を確保します。ALMは、保守チームがその実践が共同委員会や食品医薬品局（FDA）などの医療基準に準拠していることを確認するのにも役立ちます。

医療機器向けALMは通常、次の4つの段階に分類されます。

  1. 調達：調達段階では医療の利害関係者が、コスト、性能、必要なトレーニングや保守などの要素を考慮して、医療機器の購入を計画します。
  2. 設置とデプロイメント：設置とデプロイメントの段階では、新しい医療機器を設置し、購入した組織のニーズに合わせて調整します。
  3. 最適化：最適化段階では、マネージャーは資産の使用状況とKPIを追跡して、資産の運用方法を微調整し、組織のニーズをどのように満たしているかを評価します。
  4. 保守と廃棄：医療機器は、そのライフサイクル全体を通じて、CMMSの予防および予知保全機能によって常に保守されます。KPIによって、医療施設のニーズに合った方法で機能しなくなったことが示されたら、安全かつ効率的に廃棄します。

-

病院環境におけるCMMSのユースケース

ここでは、病院がコンピューター化されたメンテナンス管理システム（CMMS）ソリューションを使用して保守業務を改善している方法を示す5つの実例を紹介します。

予防保全

病院やその他の種類の医療施設インフラストラクチャーは、予防保守（PM）スケジュールに基づいて医療機器を保守するために、ヘルスケアCMMSソフトウェアに依存しています。リアルタイムのデータで資産の健全性を追跡することにより、CMMSは部品が故障して作業停止を引き起こす前に修理をプロアクティブにスケジューリングすることによって、是正メンテナンスを実行することができます。メンテナンス管理ソフトウェアは、作業指示書を自動的に生成し、モバイル・アプリケーション上で病院の技師に通知を送信できます。
予知保全

IoT対応のCMMSツールは、病院の保守管理者が医療設備の振動、温度、流体レベルなどの資産の性能の重要な側面をリアルタイムで監視するのに役立ち、予知保全アプローチを発展させることができます。CMMSソリューションは病院と病院スタッフが予期せぬ設備の故障を回避し、高価な医療設備の寿命を延ばし、これまで手作業で行わなければならなかった病院の保守業務の側面を自動化するのに役立ちます。
施設管理

病院はCMMSツールを使用して、臨床設備が確実に機能するように、HVAC、配管、電気などのシステムを自動化しています。CMMSは、医療施設の管理業務を一元化し、作業指示書の追跡とインベントリー管理を自動化し、病院施設の管理者が資産の性能をリアルタイムで追跡するのに役立ちます。病院内の部品やシステムに障害が発生すると、CMMSが自動的にサービス・リクエストをトリガーして作業指示書を割り当て、モバイル・アプリケーションで技師に通知します。
法規制への準拠

複数の地域で病院やその他の医療施設を運営する医療組織は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）などの法律の厳格なコンプライアンス要件に直面しています。この法律は、機密の患者ヘルス情報（PHI）を米国での不正開示から保護する連邦法を表しています。ヘルスケア・ソフトウェア向けCMMSはコンプライアンスの側面を自動化し、施設が義務付けられている規制に確実に準拠できるようにし、コンプライアンス・レポートにおける人的エラーの可能性を減らすことができます。
資本計画

病院が機能するには、X線装置、滅菌装置、スキャナー、ロボットなどの複雑で重要な資産が不可欠です。ヘルスケアCMMSソフトウェアソリューションは、IoTから収集したリアルタイムデータで医療機器の性能を追跡し、利害関係者がこれらの資産のコスト効率を理解するためのデータ分析を実行するようにプログラムすることができます。これらの洞察は、資本計画や、現在および将来の資産に対する潜在的な投資資金をどのように調達するかについての戦略的意思決定を導く上で極めて重要です。

医療施設のためのCMMSの未来

ヘルスケア業界が絶えず変化する市場の要求に応えるために進化と適応を続ける中、ヘルスケアのコンピューター化された保守管理システム（CMMS）ソフトウェアは引き続き重要な役割を果たすでしょう。ここでは、今後数年間でイノベーションが次に進む可能性が高い3つの分野を見ていきます。

  • 臨床工学：複雑な医療機器のライフサイクル全体にわたる管理である臨床工学は、CMMSプラットフォームによって行われることが増えています。今後、CMMSソリューションがより自律的になり、さらに多くのタスクを管理できるようになるにつれて、この傾向は続くと思われます。このアプローチにより、施設メンテナンスチームは、サービスを提供する組織のメンテナンスのニーズをより適切に満たすことができます。
  • 資産保守のための拡張現実：ユーザーの環境にデジタル情報をリアルタイムで統合する拡張現実（AR）は、保守チームが複雑な資産の修理に取り組む方法にすでに影響を与えています。ARテクノロジーを使用することで、技術者は修理中の資産に関する指示をリアルタイムで受け取ることができ、CMMSのリモート・ガイダンスとトレーニング機能を強化し、資産の修理サイクルを短縮できます。
  • 資産管理のための生成AI：ビジネスリーダーは、ユーザーの要望に応じてコンテンツを作成できる生成AIにますます注目しています。これは、資産の管理方法を改善するためにコンテンツを作成できるAIの一種です。ヘルスケア向けCMMSでは、生成AIが作業指示書の発行と追跡、リアルタイムのIoT（モノのインターネット）データの分析とレポート作成、詳細な資産の保守ストラテジーの作成を可能にします。より高度なCMMSソリューションの中には、ユーザーが自然言語を使ってガイダンスを求めたり、レポートを生成したり、作業指示書を発行したりするシステムと直接対話できるものがあります。
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
関連ソリューション
Maximo企業資産管理ソフトウェア

IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。

 Maximo Application Suiteの詳細はこちら
資産ライフサイクル管理（ALM）ソフトウェアとソリューション

AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。

 ALMソリューションの詳細はこちら
運用コンサルティング・サービス

豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。

         オペレーション・コンサルティング・サービスの詳細はこちら
    次のステップ

    インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。

         Maximo Application Suite の詳細はこちら デモを予約
    脚注

    1 CMMS market summary, Grandview Research, 2024