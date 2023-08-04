医療向けにコンピューター化された保守管理システム（CMMS）は、医療従事者のニーズに合わせて調整されたソフトウェア・プラットフォームです。
CMMSプラットフォームは、メンテナンスワークフローの自動化と合理化、資産の性能の監視、データ駆動型の意思決定機能の向上を一元的に行うためのハブを医療オペレーションチームに提供します。
病院、診療所、診療所などの医療施設は複雑で、維持が困難です。医療ソリューション向けCMMSは、企業資産管理（EAM）の重要な一部であり、これらの施設のチームがソフトウェア、システム、サービスの組み合わせを通じて重要な資産を維持できるようにします。
CMMSプラットフォームはオペレーションチームが資産の稼働時間の最適化、保守業務の合理化、規制の厳しい業務におけるコンプライアンスの自動化に役立ちます。CMMSを利用して保守活動を管理している医療施設では、患者の安全性が向上し、コストが削減され、人的ミスの可能性が減ります。
CMMS ソフトウェアが広く使用されるようになる前は、保守管理者は保守プロセスでチェックリストやスプレッドシートなどの手動ツールに頼らざるを得ませんでした。新しいテクノロジーが資産をより複雑になるにつれ、これらの方法はすぐに時代遅れになってしまいました。
最新のCMMSソリューションはデジタル・トランスフォーメーションの重要な推進力であり、企業が人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）などの新技術を活用して効率化と資産の性能の最適化ができるようにします。CMMSプラットフォームは高い需要があり、昨年の世界市場は約13億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）11％で成長すると予測されています。1
最新の（CMMS）ソリューションは、医療施設がサービスリクエスト、作業指示書、および定期的な保守をより効率的に計画、作成、追跡、整理するのに役立ち、人員が限られている医療機器技術者（BMET）の過度なタスク計画義務を軽減します。
CMMSソリューションは、これまで人間の入力が必要だった保守管理の側面を自動化するため、医療施設の保守業務の最適化に役立ちます。
ここでは、医療施設におけるCMMSソフトウェアのメリットについて詳しく見ていきます。クラウドベースのCMMSプラットフォームを使用すると、技術者はモバイル保守を実行して作業指示書を追跡し、モバイル・デバイスを使用してリモートで保守作業にアクセスできます。
最新の医療コンピューター化された保守管理システム（CMMS）ソリューションは、医療施設のメンテナンス業務を合理化および自動化する、データ駆動型および集中型のエンタープライズ・プラットフォームです。
CMMSソリューションにより、保守管理者は医療機器をより効率的に修理し、資産ライフサイクル管理を最適化し、より多くの情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を行うことができます。ここでは、それらの主要な機能を詳しく見ていきます。
ヘルスケアCMMSソフトウェアは、保守依頼や技術者のスケジュール設定など、作業指示管理の重要な側面を自動化し各タスクが完了するまで追跡します。
このプロセスにより、医療施設は、ポートフォリオ内の各資産の詳細な保守履歴を保持し、米国の医療従事者を認定する独立組織である共同委託が発行した保証に準拠していることが保証されます。
ヘルスケアCMMSソフトウェアは、医療施設での在庫管理を担当する調達マネージャーがスペアパーツやツールを追跡し、詳細な記録を保持するのに役立ちます。
一部のCMMSプラットフォームは在庫切れのときに自動的に再注文するようにプログラムできるため、管理者は部品不足を減らし、在庫レベルを最適化することができます。
ヘルスケアCMMSソフトウェア・プラットフォームは、オペレーションチームが故障したコンポーネントのみを修理したり交換したりするような事後対応型保守慣行から脱却するのを支援します。
最新のCMMSツールを使用すると、保守チームはIoTから収集したリアルタイムの保守データに基づいて作業指示書を発行できる、予測的および予防的保守プロセスを実装できます。これらの実践は医療施設での資産の寿命を延ばし、コストのかかる故障の可能性を減らすことが示されています。
ヘルスケアCMMSソフトウェア・プラットフォームには、平均修復時間（MTTR）や平均故障間隔（MTBF）などの主要なパフォーマンス・メトリクス（KPI）を視覚化できるユーザーフレンドリーなダッシュボードが装備されています。このような高度なヘルスケアシステムにより、医療施設の管理者は保守業務チームの性能、資産のヘルス、アップタイム、ダウンタイム、損耗をリアルタイムで追跡できます。
資産ライフサイクル管理（ALM）は、MRI装置、人工呼吸器、モニターなどの資産をライフサイクル全体にわたって管理するための包括的かつ戦略的アプローチです。このプロセスは、調達と設置から最適化、廃棄に至るまで続きます。ALMは、医療施設が依存する資産の安全性と有効性を確保し、関連する規制に常に準拠していることを保証するのに役立ちます。
医療施設のALMは患者の安全にとってクリティカルであり、スタッフが患者ケアを提供するために利用している医療機器の安全性と効果を確保します。ALMは、保守チームがその実践が共同委員会や食品医薬品局（FDA）などの医療基準に準拠していることを確認するのにも役立ちます。
医療機器向けALMは通常、次の4つの段階に分類されます。
ここでは、病院がコンピューター化されたメンテナンス管理システム（CMMS）ソリューションを使用して保守業務を改善している方法を示す5つの実例を紹介します。
病院やその他の種類の医療施設インフラストラクチャーは、予防保守（PM）スケジュールに基づいて医療機器を保守するために、ヘルスケアCMMSソフトウェアに依存しています。リアルタイムのデータで資産の健全性を追跡することにより、CMMSは部品が故障して作業停止を引き起こす前に修理をプロアクティブにスケジューリングすることによって、是正メンテナンスを実行することができます。メンテナンス管理ソフトウェアは、作業指示書を自動的に生成し、モバイル・アプリケーション上で病院の技師に通知を送信できます。
IoT対応のCMMSツールは、病院の保守管理者が医療設備の振動、温度、流体レベルなどの資産の性能の重要な側面をリアルタイムで監視するのに役立ち、予知保全アプローチを発展させることができます。CMMSソリューションは病院と病院スタッフが予期せぬ設備の故障を回避し、高価な医療設備の寿命を延ばし、これまで手作業で行わなければならなかった病院の保守業務の側面を自動化するのに役立ちます。
病院はCMMSツールを使用して、臨床設備が確実に機能するように、HVAC、配管、電気などのシステムを自動化しています。CMMSは、医療施設の管理業務を一元化し、作業指示書の追跡とインベントリー管理を自動化し、病院施設の管理者が資産の性能をリアルタイムで追跡するのに役立ちます。病院内の部品やシステムに障害が発生すると、CMMSが自動的にサービス・リクエストをトリガーして作業指示書を割り当て、モバイル・アプリケーションで技師に通知します。
複数の地域で病院やその他の医療施設を運営する医療組織は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）などの法律の厳格なコンプライアンス要件に直面しています。この法律は、機密の患者ヘルス情報（PHI）を米国での不正開示から保護する連邦法を表しています。ヘルスケア・ソフトウェア向けCMMSはコンプライアンスの側面を自動化し、施設が義務付けられている規制に確実に準拠できるようにし、コンプライアンス・レポートにおける人的エラーの可能性を減らすことができます。
病院が機能するには、X線装置、滅菌装置、スキャナー、ロボットなどの複雑で重要な資産が不可欠です。ヘルスケアCMMSソフトウェアソリューションは、IoTから収集したリアルタイムデータで医療機器の性能を追跡し、利害関係者がこれらの資産のコスト効率を理解するためのデータ分析を実行するようにプログラムすることができます。これらの洞察は、資本計画や、現在および将来の資産に対する潜在的な投資資金をどのように調達するかについての戦略的意思決定を導く上で極めて重要です。
ヘルスケア業界が絶えず変化する市場の要求に応えるために進化と適応を続ける中、ヘルスケアのコンピューター化された保守管理システム（CMMS）ソフトウェアは引き続き重要な役割を果たすでしょう。ここでは、今後数年間でイノベーションが次に進む可能性が高い3つの分野を見ていきます。
