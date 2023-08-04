資産ライフサイクル管理（ALM）は、MRI装置、人工呼吸器、モニターなどの資産をライフサイクル全体にわたって管理するための包括的かつ戦略的アプローチです。このプロセスは、調達と設置から最適化、廃棄に至るまで続きます。ALMは、医療施設が依存する資産の安全性と有効性を確保し、関連する規制に常に準拠していることを保証するのに役立ちます。

医療施設のALMは患者の安全にとってクリティカルであり、スタッフが患者ケアを提供するために利用している医療機器の安全性と効果を確保します。ALMは、保守チームがその実践が共同委員会や食品医薬品局（FDA）などの医療基準に準拠していることを確認するのにも役立ちます。

医療機器向けALMは通常、次の4つの段階に分類されます。

調達：調達段階では医療の利害関係者が、コスト、性能、必要なトレーニングや保守などの要素を考慮して、医療機器の購入を計画します。 設置とデプロイメント：設置とデプロイメントの段階では、新しい医療機器を設置し、購入した組織のニーズに合わせて調整します。 最適化：最適化段階では、マネージャーは資産の使用状況とKPIを追跡して、資産の運用方法を微調整し、組織のニーズをどのように満たしているかを評価します。 保守と廃棄：医療機器は、そのライフサイクル全体を通じて、CMMSの予防および予知保全機能によって常に保守されます。KPIによって、医療施設のニーズに合った方法で機能しなくなったことが示されたら、安全かつ効率的に廃棄します。

