製造業向けCMMSとは

コンピュータ化された保守管理システム（CMMS）は、組織が保守オペレーション、活動の文書化、ワークフローの改善の側面を自動化するのに役立つソフトウェアソリューションです。製造業界では、CMMSソリューションは、時代遅れの事後対応型保守・プロセスを最新の事前対応型予防保守・プロセスに変えることができます。
CMMSソフトウェアが広く採用される前は、保守管理者は保守作業の管理を手動ツールに頼っていました。製造業では、新しいテクノロジーが施設やシステムを複雑化するにつれて、これらの方法は非効率的で時代遅れになりました。今日、高度に自律的なCMMSプラットフォームは、保守の高度なタスクを単独で完了し、資産の修理や改善の詳細な記録を維持することができます。
CMMSソリューションの世界市場、特に製造業は急速に成長しています。最近のレポートによると、ほぼ10%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2034年までに35億米ドルに達すると予想されています。製造業だけでその成長の35%を占めると予想されています。1
製造業において、設備のダウンタイムはコストのかかる混乱を引き起こす可能性があります。最新のCMMSプラットフォームは、集中管理ハブのように機能し、AI、機械学習(ML)、IoT（モノのインターネット）などの新技術を統合することで、企業が資産稼働率を向上させるのを支援します。
CMMSプラットフォームは、IoTから収集されたリアルタイムデータの取り込みと監視を通じて、保守チームが保守ワークフローのクリティカルな側面を最適化するのに役立ちます。ここでは、CMMSソリューションの中核機能と、それらを製造業界のニーズに特にどのように適用できるかを詳しく見ていきます。
CMMS ソフトウェアは、技術者の割り当て、部品の発注、完了した保守作業の文書化など、これまで手作業で行われていた作業指示管理の重要な側面を自動化します。
製造プラットフォーム用の CMMS は、各保守タスクを追跡し、システム内の各資産の包括的な保守履歴を保持できます。この機能により、保証要件と監査基準を満たす厳格な文書化が保証されます。
CMMSソリューションは、製造部門の調達マネージャーがスペアパーツの在庫をより効率的に管理するのに役立ちます。
CMMSプラットフォームは、在庫が少なくなったときに自動的に再注文したり、保守の前に部品の不足を予測したりするようにプログラムできます。製造向けCMMSは、在庫管理チームが部品不足を減らし、コスト削減を促進し、人的エラーを排除するのに役立ちます。
最新の CMMS ソフトウェアシステムは、製造チームが資産パフォーマンスのあらゆる側面をリアルタイムで監視するのに役立ちます。
CMMS ソフトウェアプラットフォームには、アップタイム、ダウンタイム、摩耗などのメトリクスと主要業績評価指標 (KPI) を視覚化する最先端のダッシュボードが装備されています。この機能により、チームは資産のパフォーマンスを追跡し、改善の機会を見極めることができます。
最新のCMMSソリューションは、保守のタスクを合理化および自動化する、一元化された直感的なデータ駆動型の保守システムです。
多くの場合、これらのプラットフォームは、エンタープライズ資産管理 (EAM)スイートやコンピュータ支援施設管理 (CAFM)ソフトウェアなどの他のシステムに接続できます。このアプローチにより、保守管理者はすべての資産のパフォーマンスと保守状況を一元的に把握できるようになります。
製造業界は、最も貴重な資産を維持するためにCMMSツールに依存しています。効率向上のための自動化から、自律的に実行できる最先端のAIやIoTシステムまで、CMMSが製造にもたらす主なメリットをご紹介します。
製造業界において CMMS ツールが資産の保守を向上させる最も重要な方法の 1 つは、資産が常にピークレベルでパフォーマンスを維持できるようにすることです。また、ダウンタイムも可能な限り最小限に抑えます。最新の CMMS ソリューションは、資産の健全性とパフォーマンスを綿密に監視し、保守スケジュールの重要な側面を自動化することで、ダウンタイムを削減し、アップタイムを増やし、資産のライフサイクルを延長します。
CMMSソフトウェアは、時間間隔とメーターの読み取り値に従ってメンテナンスをスケジュールするように設定できるため、故障や機器の故障により作業が停止する前に資産を修復できます。CMMSソフトウェアは、複雑な製造機械や部品に取り付けられたセンサーなどのIoTデバイスを利用して、振動、流体レベル、圧力、温度などのKPIを測定できます。ソフトウェアは安全でないレベルに達した際に技術者に警告を発します。
強力で適切に実装されたCMMSプラットフォームは、製造業務チームが時代遅れの手動アプローチから、新しいテクノロジーを使用したより効率的で最新のアプローチに進化するのを支援します。たとえば、施設管理者はCMMSソフトウェアを使用して保守の必要性を事前に予測し、生産ラインを中断しない時間に保守をスケジュールします。
CMMS ソリューションは、製造企業がデジタル・トランスフォーメーション目標を達成する上で重要です。最近の報告によると、製造業の保守管理者の57％は、依然として資産を故障するまで稼働させた後に修理する手法を採用しています。これは「故障時修理」として知られる、コストがかさみリスクの高いアプローチです。2最新のCMMSソリューションは、管理者が故障時修理型保守から脱却し、より戦略的に資産の修理や交換を行うことを可能にします。
製造業向けの CMMS プラットフォームは、施設管理者と保守チームがいくつかの重要な方法でコストを削減するのに役立ちます。複雑な製造システムに取り付けられたセンサーからのリアルタイムの IoT（モノのインターネット）データにより、資産の状態が常に監視され、コストのかかる予期せぬ故障の可能性が低減されます。CMMSツールは資産のライフサイクルの延長にも役立ち、ピークレベルでのパフォーマンスを長期にわたって維持し、頻繁に交換する必要がなくなります。
CMMSプラットフォームは、資産のパフォーマンスと全体的な健全性を向上させるだけでなく、プロセスやワークフローを効率化することで保守チームのコスト削減にも役立ちます。CMMSツールは、これまで手作業で入力が必要だったタスク（記録管理、作業指示書の割り当て、在庫管理など）を自動化することで、保守チームがリソースをより効率的に使用できるようにします。
最新のCMMSツールによって改善される保守オペレーションのもう1つの側面は、厳格で多くの場合コストのかかる規制遵守の実践です。複数の地域で事業を展開する製造業は、複数の国または地域の法律を遵守するという大きなハードルに直面しています。
CMMS プラットフォームは、多くの場合、コンプライアンス管理システム (CMS)の統合を通じてこのタスクを自動化します。CMSは資産の保守の詳細な記録を保存し、実践と手順が関連する法律や要件に準拠していることを保証します。
製造業は、コンプライアンス機能を統合したCMMSプラットフォームに対する強い需要を示しています。このような需要の理由は、労働者の安全と品質保証（QA）に関する多くの規制に直面していることです。CMMSおよび製造ツール向けCMSは、チームが作業者の安全を維持し、製品の品質を確保し、違反により高額な罰金が科せられるリスクを軽減するのに役立ちます。
CMMSテクノロジーに依存している業界は、高価で柔軟性に欠けるオンプレミス・システムから、より効率的で費用対効果の高い、拡張性の高いクラウドベースのソリューションへ移行しつつあります。
この傾向は製造業界にも影響を与えています。多くの製造業組織は、オンプレミス型インフラを廃止し、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）ソリューションとして延期や更新が可能なクラウドベースのCMMSプラットフォームを採用しています。
クラウドベースのCMMSツールには、製造組織にとって多くの利点があります。現場技術者は、オンプレミスにいる施設管理者と同じデータにモバイル・デバイスでアクセスすることができ、作業依頼の追跡、編集、発行をすべて携帯電話から行うことができます。
クラウド・ベースのCMMSソリューションは、組織にとっても利用しやすく拡張性も高いため、CMMSソリューションの導入に必要な先行投資の量が少なくなります。
最先端の自律型AIシステムで大規模な自動車工場を維持管理することから、整備士がスマートフォン上の指示に従って修理を行えるようにすることまで、製造業におけるCMMSプラットフォームの5つの事例をご紹介します。
1. 自動車部品工場の予知保全： 自動車および自動車部品メーカーは、多くの場合、複雑で高度に調整された機械を使用した大規模な製造工場を運営しており、頻繁に故障します。ダウンタイムはコストがかかる可能性があり、手作業は時間がかかり非効率的です。予知保全機能を備えたCMMSソリューションは、機械が正常に動作していないことを検知して、修正プログラムを自動的に作成して、性能を向上させ、全体的な寿命を延ばします。
2. 医薬品製造における予防保守スケジューリング： 自動車産業と同様、製薬会社は複雑な機械を備えた大規模な生産工場に依存しています。製薬業界では、ミスが起こりやすい手作業の修理から、事前に計画できる積極的な保守への転換は変革をもたらします。CMMS ソリューションは、製薬会社の保守チームが予防保守を積極的にスケジュールするのに役立ち、生産中にシステムでコストのかかる故障が発生するのを防ぎます。
3. 複雑な保守業務の保守計画： メンテナンス管理ソフトウェアは、製造保守チームが複数の拠点で保守作業、チェックリスト、インベントリーを調整するのに役立ちます。クラウドベースのCMMSツールは、どこからでもモバイルデバイスでアクセス可能にすることで、この実践を可能にします。これにより保守チーム間の調整が改善され、資産アップタイムが増加し、複雑な部品サプライチェーンの最適化に役立ちます。
4.部門間の連携強化： CMMS ソリューションは、他の ERP (Enterprise Resource Planning) ツールと容易に統合できるため、複数の部門間で予算を調整する上で重要なツールとなります。例えば、完全に統合されたCMMS/ERPスイートを使用すると、大規模な製造工場の財務報告を担当するチームは、保守コストをリアルタイムで追跡できます。このアプローチにより、データ駆動型の意思決定が強化され、手作業への依存が減ります。
5. 大規模製造工場における作業員の安全性の向上:大規模で複雑な製造工場のメンテナンスニーズを満たすように設計された CMMS は、いくつかの重要な方法で作業員の安全性を向上させることができます。CMMSは、作業員が安全に設備を維持管理するための体系化された透明性のある積極的なシステムを構築することで、職場事故の発生件数と深刻度を低減します。また、化学物質、電気、機械が同じエリア内で稼働する高リスク環境では、CMMS によって危険な手作業を自動化できます。また、稼働中に部品が摩耗したり故障したりしないように、予防保守もスケジュールします。
リアルタイムのデータ収集と分析機能を備えたCMMSプラットフォームは、技術リーダーたちがスマートマニュファクチャリングや インダストリー4.0と呼ぶものの中核をなしています。インダストリー4.0は、新しいテクノロジーの導入により製造プロセスが大きな変化を遂げているという考えを表しています。
リアルタイムのIoT収集および保守データ分析機能を備えたCMMSプラットフォームは、インダストリー4.0の基盤として機能し続けます。インターネットに接続された何千ものIoTセンサーを使用してデータを常に共有および分析し、プロセスを最適化し、資産パフォーマンスを向上させ、運用効率を高めます。
拡張現実（AR）とは、デジタルの情報をユーザー環境にリアルタイムで統合することであり、製造工場が依存する複雑で高価な機械の技術者による修理方法に大きな影響を与えています。
今日の製造工場の技術者は、AR テクノロジーを使用することで、対応中の保守リクエストに関する指示にモバイルデバイスを使ってリアルタイムで従うことができます。テクノロジーが拡大し、クラウドベースのCMMSへの移行が拡大するにつれて、AR CMMSツールの高度化が期待されます。
伝統的に、CMMSソリューションの最も難しい参入障壁の一つは価格でした。小規模な組織では、自社の CMMS ソリューションを立ち上げるのに必要なオンプレミスインフラストラクチャに投資する余裕がありません。
クラウド・ベースのCMMSによって、その状況はすべて変わりました。製造業の中小規模の組織でも、世界の大企業と同じ高度なCMMSプラットフォームを活用できるようになりました。クラウド・ベースのCMMSソリューションは、導入コストが低く、拡張性が高く、柔軟性に優れているため、あらゆる規模の製造業者が最も差し迫ったビジネスニーズにCMMS機能を活用するのに役立ちます。
