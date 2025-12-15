製造業向けCMMSとは

最先端の自律型AIシステムで大規模な自動車工場を維持管理することから、整備士がスマートフォン上の指示に従って修理を行えるようにすることまで、製造業におけるCMMSプラットフォームの5つの事例をご紹介します。

1. 自動車部品工場の予知保全： 自動車および自動車部品メーカーは、多くの場合、複雑で高度に調整された機械を使用した大規模な製造工場を運営しており、頻繁に故障します。ダウンタイムはコストがかかる可能性があり、手作業は時間がかかり非効率的です。予知保全機能を備えたCMMSソリューションは、機械が正常に動作していないことを検知して、修正プログラムを自動的に作成して、性能を向上させ、全体的な寿命を延ばします。

2. 医薬品製造における予防保守スケジューリング： 自動車産業と同様、製薬会社は複雑な機械を備えた大規模な生産工場に依存しています。製薬業界では、ミスが起こりやすい手作業の修理から、事前に計画できる積極的な保守への転換は変革をもたらします。CMMS ソリューションは、製薬会社の保守チームが予防保守を積極的にスケジュールするのに役立ち、生産中にシステムでコストのかかる故障が発生するのを防ぎます。

3. 複雑な保守業務の保守計画： メンテナンス管理ソフトウェアは、製造保守チームが複数の拠点で保守作業、チェックリスト、インベントリーを調整するのに役立ちます。クラウドベースのCMMSツールは、どこからでもモバイルデバイスでアクセス可能にすることで、この実践を可能にします。これにより保守チーム間の調整が改善され、資産アップタイムが増加し、複雑な部品サプライチェーンの最適化に役立ちます。

4.部門間の連携強化： CMMS ソリューションは、他の ERP (Enterprise Resource Planning) ツールと容易に統合できるため、複数の部門間で予算を調整する上で重要なツールとなります。例えば、完全に統合されたCMMS/ERPスイートを使用すると、大規模な製造工場の財務報告を担当するチームは、保守コストをリアルタイムで追跡できます。このアプローチにより、データ駆動型の意思決定が強化され、手作業への依存が減ります。

5. 大規模製造工場における作業員の安全性の向上:大規模で複雑な製造工場のメンテナンスニーズを満たすように設計された CMMS は、いくつかの重要な方法で作業員の安全性を向上させることができます。CMMSは、作業員が安全に設備を維持管理するための体系化された透明性のある積極的なシステムを構築することで、職場事故の発生件数と深刻度を低減します。また、化学物質、電気、機械が同じエリア内で稼働する高リスク環境では、CMMS によって危険な手作業を自動化できます。また、稼働中に部品が摩耗したり故障したりしないように、予防保守もスケジュールします。