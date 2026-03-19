APIオートメーションとは？

このプラクティスは、エンドツーエンドのワークフローのオーケストレーション、システム間のデータ統合、継続的なモニタリング、テストなどに利用できます。



APIオートメーションは、事前に定義された操作を合理化および実行することで、ソフトウェア・システム間のやり取りの一貫性と効率を向上させるのに役立ちます。これらのやり取りを自動化することで、組織は実行のばらつきを減らし、より多くのオペレーションをサポートし、より一貫した応答時間を実現できます。このアプローチにより、日常的なシステム・イベントをより迅速に処理できるようになるほか、相互接続されたアプリケーションがより安定的かつ連携して動作することを支援します。



フォーチュン・ビジネス・インサイトの報告書によると、2032年までにAPI管理市場の価値は328億米ドルに達すると予測されています。1APIエコシステムが成長するにつれて、信頼性が高く高スループットなAPIインタラクションに対する需要が高まっています。



この成長の次の波は、APIを利用してデータを取得し、サービスを呼び出し、ワークフローを調整する人工知能（AI）システムによって促進されています。2年前、Gartnerは、2026年までにAPI需要の増加の30％以上が大規模言語モデル（LLM）を使用するAIツールによるものになると予測しました。 2



「APIはもはやバックエンドの裏方機能ではありません。APIは現代のビジネスをつなぐ結合組織です」と、iSOA GroupのCTOであるBryon Kataoka氏はIBM Communityブログで述べています。 3Kataoka氏の指摘は、APIの重要性が高まるにつれて、拡大する相互接続型ワークロードを支えるAPIオートメーションの必要性も高まっていることを示しています。