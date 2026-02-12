AIOpsとは、自然言語処理や機械学習モデルなどのAI機能を応用し、ITサービス管理や運用ワークフローを自動化することです。オブザーバビリティーとは、外部アウトプット、特にテレメトリーに関する情報のみから、複雑なシステムの内部状態や状況を把握する能力を指します。これらのプラクティスを組み合わせることで、複雑なマルチクラウドのIT環境の最適化、トラブルシューティング、自動化のための強力なツールが得られます。

AIOpsのオブザーバビリティーは、AIおよびML技術を使用して、システムのログ、メトリクス、トレースを分析し、以下のようなオペレーションを実行します。

AIOpsとオブザーバビリティーを組み合わせるために、ほとんどの組織はAI機能が組み込まれたオブザーバビリティー・プラットフォームを使用しています。最新のオブザーバビリティー・プラットフォームには、多くの場合、ネットワーク・ステータスに関する質問に答えることができるテキスト・インターフェースや、プラットフォームのダッシュボードに組み込まれたリアルタイムのデータの可視化ツールなどの生成AI主要な機能が含まれています。ITチームは、これらの生成AIツールを、オブザーバビリティー・プラットフォーム独自のAI搭載自動修復ツールとともに使用して、ダウンタイムを予測し、運用効率を高め、アプリケーションの性能を向上させることができます。

以下は、オブザーバビリティーでAIOpsソリューションがどのように使用できるかを示す例です。オブザーバビリティー・プラットフォームで、アプリケーションの速度低下に関するアラートの突然の流入と、コア・ルーターでのレイテンシーとの相関関係が表面化するとします。

このプラットフォームは、確立されたネットワーク動作のベースラインを使用して、レイテンシーに前の異常なアクティビティ（たとえば、ルーターの設定に対するスケジュール外の変更など）を特定できます。次に、自動的に根本原因分析を実行して、いつ、どのように変更が行われたかを特定できます。その後、プラットフォームは事前に承認されたワークフローを参照して、修正プログラム（ルーターのファームウェアを以前のバージョンにロールバックするなど）を適用できます。最後に、ITチームにインシデント・レポートを提示し、さらなる中断を防ぐことができます。

生成AI、ハイブリッドクラウドのオペレーション、オブザーバビリティーは深く関連しています。調査会社ガートナーの2025年レポート1では、AI搭載のクラウドオペレーション（CloudOps）の機能として、オブザーバビリティーを挙げている。S&P Global Market Intelligence 2の2025年レポートによると、オブザーバビリティー・ソリューションを使用する組織の71％がAIの主要な機能を使用しており、2024年の26％から増加しています。