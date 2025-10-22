製品開発におけるAI

設計とプロトタイピングの段階でAIツールを使用すると、製品デザイナーは新製品のコンセプトを得て、手作業よりも早くプロトタイプに変えることができます。AIで強化されたコンピュータ支援設計 (CAD) システムは、人間よりも迅速かつ効率的に複雑なデザインを作成できます。設計とプロトタイピングのプロセスの反復的な側面を自動化することで、エンジニアと製品デザイナーは創造的で戦略的な意思決定タスクに集中できるようになります。

AIで強化されたシミュレーション・ツールも、設計やプロトタイプが顧客でどのように使用されるかを予測するのをチームが支援することで、この段階で極めて重要な役割を果たします。MLを活用したシミュレーションでは、各製品設計を徹底的に比較し、製品マネージャーがその設計が市場でどのように機能する可能性があるかを理解することができます。