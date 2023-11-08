AIアシスタントがAPIベースのエージェントで自動化を最適化

複数のAPIを使用する自動化フローを構築することは、技術的に複雑で、時間がかかる場合があります。複数のAPIを接続するには、特定のビジネス目標を達成するために、適切なAPIセットを特定し、順序付け、呼び出すことが重要です。AIアシスタントは、LLMと計画手法を使用してこのプロセスを簡素化し、技術的な障壁を減らします。LLMは強力な推奨システムとして機能し、使用法、類似性、説明に基づいて最適なAPIを提案します。

開発者は、複数のAPIの入出力を調整して、マルチエージェントによる自動化を構成する必要がありますが、これは退屈でエラーが発生しやすいプロセスです。LLM駆動型APIマッピングは、APIの属性とドキュメンテーションに基づいて、この調整プロセスを自動化します。これにより、自動化構築者は、手動介入なしで大規模なカタログから既存のAPIを再利用しやすくなります。

ここで、当社の自動化構築者であるBobは、販売者が顧客リストを取得し、パーソナライズされた製品推奨リストを生成できる、より複雑なマルチAPIオートメーションを作成したいと考えているとします。「Retrieve My Customers」 API エージェントをインポートして強化すると、LLM に導入された主要な機能により、「Generate Product Recommendations」 API を自動的に推奨できます。つまり、Bobはエージェントの膨大なカタログから最も適切なものを見つけるために、各 API を個別に調べる必要がありません。

さらに、各 API にはさまざまなデータ型のフィールドが含まれています。ソースAPIは、顧客の集合に関する情報を表すアウトプットフィールドを提供します。ターゲットAPIは顧客情報を表すインプットフィールドも提示します。通常、BobはターゲットAPIの各フィールドをソースAPIの対応するフィールドに手動でマッピングするのに時間を費やす必要があります。 ソース API とターゲットフィールドの数が増えると、この面倒な作業はさらに悪化します。APIマッピング・サービスは、Bobが素早く確認、編集、保存できる一連の調整提案を生成することができます。

IBM® watsonx Orchestrate™ は、AIモデル(LLMを含む)を組み合わせて、API強化、シーケンス、マッピング推奨を通じてAIエージェントの構築プロセスを簡素化します。進化の新たな段階では、 AIアシスタントがランタイムに複数の API をシーケンスして、技術者以外の知識労働者によって定義されたビジネス目標を達成できるようになり、オートメーションの民主化がさらに進みます。AIアシスタントを活用することで、企業はオートメーションへの取り組みを加速し、重要なリソースをより価値を生み出す領域に向けて再配分することができます。