実務家もアナリストも、FacebookやYouTube、Instagram、Twitter、LinkedIn、Redditなど、ソーシャル・メディアの多くのWebサイトやチャネルを知っています。

ソーシャル・メディア分析は、個々のチャネルから収集された「いいね！」やフォロー、リツイート、プレビュー、クリック、インプレッションなどのメトリクスよりも広範にわたります。 また、LinkedInやGoogle Analyticsのようなマーケティング・キャンペーンをサポートするサービスが提供するレポートとも異なります。



ソーシャル・メディア分析では、Web検索ツールと同様に機能する特別に設計されたソフトウェア・プラットフォームを使用します。 キーワードやトピックに関するデータが、複数のチャネルにわたる検索クエリまたはWebの「クローラー」を通じて取得されます。 テキストの断片が返され、データベースにロードされ、意味のある洞察を導き出すために分類・分析されます。



ソーシャル・メディア分析には、ソーシャル・リスニングの概念が含まれます。 リスニングとは、問題や機会がないかソーシャル・チャネルを監視することです。 ソーシャル・メディア分析ツールは通常、より包括的なレポートにリスニングを組み込んで、リスニングとパフォーマンス分析を包含するようにします。