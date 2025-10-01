ソーシャル・メディア分析とは、ビジネス上の意思決定をサポートするためにソーシャル・チャネルから収集したデータを収集してその意味を見出し、ソーシャル・ メディアを通じてそれらの意思決定に基づいたアクションのパフォーマンスを測定する機能です。
実務家もアナリストも、FacebookやYouTube、Instagram、Twitter、LinkedIn、Redditなど、ソーシャル・メディアの多くのWebサイトやチャネルを知っています。
ソーシャル・メディア分析は、個々のチャネルから収集された「いいね！」やフォロー、リツイート、プレビュー、クリック、インプレッションなどのメトリクスよりも広範にわたります。 また、LinkedInやGoogle Analyticsのようなマーケティング・キャンペーンをサポートするサービスが提供するレポートとも異なります。
ソーシャル・メディア分析では、Web検索ツールと同様に機能する特別に設計されたソフトウェア・プラットフォームを使用します。 キーワードやトピックに関するデータが、複数のチャネルにわたる検索クエリまたはWebの「クローラー」を通じて取得されます。 テキストの断片が返され、データベースにロードされ、意味のある洞察を導き出すために分類・分析されます。
ソーシャル・メディア分析には、ソーシャル・リスニングの概念が含まれます。 リスニングとは、問題や機会がないかソーシャル・チャネルを監視することです。 ソーシャル・メディア分析ツールは通常、より包括的なレポートにリスニングを組み込んで、リスニングとパフォーマンス分析を包含するようにします。
IBMは、ソーシャル・メディアの普及により、次のように指摘しています。「優れた製品のニュースは、野火のように広がる可能性があります。 また、不良製品に関するニュースや顧客サービス担当者との悪い体験に関するニュースも同様に急速に広まる可能性があります。 消費者は現在、組織のブランド・プロミスに対する責任を追及し、その経験を友人や同僚、そして一般大衆に共有しています。
ソーシャル・メディア分析は、企業がこれらのエクスペリエンスに対処し、次の目的に利用できるようにします。
こうした洞察は、怒りのツイートに対処するなどの戦術的な調整を行うために利用できるばかりでなく、戦略的な意思決定の促進にも役立ちます。 実際、IBMは、ソーシャル・メディア分析が「企業がどのように戦略を策定するかについての中核的な議論に採り入れられつつある」と見ています。
こうした戦略は、以下のようなさまざまな事業活動に影響を及ぼします。
効果的なソーシャル・メディア分析の最初のステップは、目標を策定することです。 目標は、増収からサービスの問題の特定まで多岐にわたります。 そこから、トピックやキーワードを選択し、期間などのパラメータを設定できます。 YouTubeビデオやFacebookでの会話、X（旧Twitter）での議論、Amazonの製品レビュー、ニュースサイトからのコメントへの応答など、情報源も明記する必要があります。 特定の製品やサービス、ブランドに関連する情報源を選ぶことが重要です。
通常、データセットは、目標やトピック、パラメータ、ソースをサポートするために確立されます。 データの取得・分析・報告は、理解と操作を容易にする可視化を通じて行われます。
これらのステップは、一般的なソーシャル・メディア分析アプローチの典型的なものであり、ソーシャル・メディア分析プラットフォームに見られる機能によって、より効果的なものにできます。
