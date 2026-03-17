デジタル主権ソリューション

クラウドとAIシステム全体にわたり、データの保存場所、アクセス、ガバナンス、ライフサイクル管理を明確に可視化し、保護とコンプライアンスを維持します。

IBMは、機密性の高いワークロードを適切に管理できるよう、エンドツーエンドのデータ・セキュリティー、暗号化、オブザーバビリティー、ガバナンスのソリューションを提供します。