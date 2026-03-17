デジタル主権ソリューション

組織が自らの条件に即して先進テクノロジーを活用し、デジタル主権を強化できるよう、IBMがどのように支援するのかをご覧ください。

資料を読む
CATK Renders Collectionの繊維を基調としたパターンを表現したデジタルレンダリング
オフィスにいる人物の写真2枚を組み合わせたイラスト
デジタルの未来の主導権を握る
2026年にデジタル主権がビジネスと政府の戦略課題に与える影響
オンデマンドで視聴

デジタル主権の実現

透明性とコンプライアンスを確保したワークロードのモビリティーで、効率性、俊敏性、イノベーションを促進

IBMは、地域や業界固有の規制に対応しながら、データ、アプリケーション、インフラストラクチャーに対する主導権を維持するための信頼できるフレームワークを提供します。ハイブリッド環境全体で機能するよう設計された機能により、IBMはビジネスの自律性を強化し、ビジョンと具体的なビジネス成果のギャップを埋めることを支援します。

CATK Renders Collectionの繊維を基調としたパターンを表現したデジタルレンダリング
数字で見るデジタル主権 80％ ソブリン・シフト

2027年までに、多国籍組織の80%がソブリン・データ戦略を導入する予定です1

 4.5倍 予測される成長

ソブリンクラウド市場は、2023年は370億米ドルであったのが2028年までに1,690億米ドルに成長すると予測されています。2

 660億米ドル 拡張

銀行、医療、公益事業などの規制対象業種・業務での支出は、2028年までに140億米ドルから660億米ドルに増加すると予測されています。すなわち、約5倍です。3

IBMと築くデジタル主権の優位性

IBMは、お客様のデータ保護、高い透明性の維持、説明責任を伴うAI導入を支援することで、コンプライアンス対応を超え、デジタルの主導権を持続的な戦略的優位性の源泉へと変えます。
お客様による管理と選択

企業には、選択肢をベンダーロックインに狭められることなく、データ、ワークロード、テクノロジーをどこでどのように運用するかを自ら決められる自由が必要です。IBMは、柔軟性をもたらすオープンで相互運用性の高いソリューションの構築を支援し、チームが事業に即した選択を行えるようにします。
透明性と信頼

データの所在やアクセス権、クラウドとAIシステム全体での利用状況を詳細に把握できることは、特別なことではなく当然であるべきです。IBMは、安心してデータにアクセスし、管理し、統制できるよう支援するツールとガバナンス・フレームワークを提供します。
柔軟な主権モデル

業界や組織ごとに、求められる主権要件は異なります。IBMは、ソフトウェア、インフラストラクチャー、コンサルティング全体で構成可能な主権アプローチを提供し、規制要件、セキュリティー体制、イノベーション目標に適したモデルの構築を支援します。
妥協のないイノベーション

コンプライアンス、セキュリティー、選択の自由を損なうことなく、モダナイズ、AI導入、変革の加速を進めます。IBMのアーキテクチャー・アプローチにより、データ、AIモデル、運用、テクノロジー全体で主権を維持しながら、イノベーションを推進できます。

IBM Sovereign Core

主権を前提に構築、イノベーションに向けて設計

 

企業、政府、サービスプロバイダーがAI対応環境を構築、導入、管理できるように、あらかじめ設計されたソフトウェアです。IBM® Sovereign Coreは、実証可能な主権の実現を支援します。クラウドのような俊敏性、組み込み済みのコンプライアンス、効率化されたスケーラブルな導入を備え、ソブリン・ワークロードとAIを迅速に実行するための自律性と統制を提供します。

 IBM Sovereign Coreの詳細はこちら
紫を基調としたアート作品のイラスト

主権の青写真：すべてのレイヤーが重要である理由

デジタル主権への道のりには多くの課題があります。データをクラウドに囲い込む要因が技術的な問題であれ運用上の非効率であれ、組織は主権を確立することで自らの将来の主導権を握ることができます。IBMは、主権の実現に役立つ4つの中核領域があると考えています。

データ主権

クラウドとAIシステム全体にわたり、データの保存場所、アクセス、ガバナンス、ライフサイクル管理を明確に可視化し、保護とコンプライアンスを維持します。

IBMは、機密性の高いワークロードを適切に管理できるよう、エンドツーエンドのデータ・セキュリティー、暗号化、オブザーバビリティー、ガバナンスのソリューションを提供します。
watsonx.data integration

IBM® watsonx.data integrationは、あらゆる統合スタイル、データ型、ストレージ・アーキテクチャーに対応し、パイプラインの設計と最適化を直感的かつ継続的に行えるようにします。

watsonx.data integrationの詳細はこちら
IBM watsonx.data

すべてを1カ所に移動させることなく、環境全体にわたって安全にデータへアクセスし、統合し、整理できます。

watsonx.dataの詳細はこちら
IBM watsonx.data intelligence

未加工データを実行可能な洞察にすばやく変換し、データ・ガバナンス、品質、リネージ、共有を統合し、信頼性が高くコンテキスト化されたデータでデータ・コンシューマーを支援します。

watsonx.data intelligenceの詳細はこちら
IBM Guardium

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で高度なセキュリティーおよびモニタリング・ソフトウェアを使用して、機密データを保護します。

IBM Guardiumの詳細はこちら

AI主権

透明性を持ってAIシステムを導入、統制し、モデルとデータ・セットが規制、倫理、運用の要件に沿うようにします。

IBMのエンタープライズAIツールとコンサルティング・サービスは、組織が規制に対応したAI環境と責任あるAIの実践を構築できるよう支援します。
Project Bob

アプリケーションのリプラットフォームでも、新機能の提供でも、AIソフトウェア開発パートナーのBobは、意図やリポジトリー、セキュリティー標準を理解します。

Project Bobはこちら
IBM® watsonx.governance

ガバナンスを一元化し、責任あるAIポリシーを適用して、エコシステム全体でデータとデータ・ソースを安全で、コンプライアンスに準拠し、監査可能に保ちます。

watsonx.governanceの詳細はこちら
watsonx.ai

IBM® watsonx.aiあらゆるクラウドやハイブリッド環境ですぐに利用できるAPI、ツール、カスタマイズ可能なモデル、柔軟なランタイムが含まれています。

watsonx.aiの詳細はこちら
watsonx Orchestrate

タスクを自動化し、複雑なプロセスを簡素化する生成AIと自動化のソリューションで、ビジネスを強化します。

watsonx.orchestrateはこちら

運用面の主権（ソフトウェア）

重要な運用の導入、監視、管理を自ら制御し、複雑なハイブリッド環境とマルチクラウド環境全体でレジリエンスとコンプライアンスを確保します。

IBMは、リスクを抑え、ガバナンスを強化し、グローバルに分散した運用における自律性を維持するためのフレームワークの確立を支援します。
ハイブリッドクラウド

高性能でコスト効率に優れた、オープンかつセキュアなハイブリッドクラウド・プラットフォームを利用すれば、ワークロードが存在する場所でデータとAIを最大限に活用できます。

ハイブリッドクラウドの詳細はこちら
Terraform

Terraformは、クラウド、プライベート・データセンター、SaaSのインフラストラクチャーをプロビジョニングし、ライフサイクル全体を通じて継続的に管理するための単一のワークフローを組織に提供します。

Terraformの詳細はこちら
IBM Concert

運用データとセキュリティー・データを統合し、パフォーマンスとリスクをアプリケーション中心の視点で可視化します。

IBM Concertはこちら
IBM Security Verify Privilege

オンプレミスとクラウドの両方で、特権アクセス管理、アプリケーション制御、エンドポイントにおける特権セキュリティー機能を提供します。

watsonx.data integrationの詳細はこちら

運用面の主権（インフラストラクチャー）

ベンダー・ロックインを排除し、イノベーションを促進するオープンで相互運用性と可搬性を備えたアーキテクチャーにより、自社の条件に即してテクノロジーを構築、運用できます。

IBMのハイブリッドクラウド、自動化、モダナイゼーションの機能により、組織はあらゆるレイヤーで適応性、安全性、主権を備えたテクノロジー・スタックを設計できます。
Power Virtual Server

一貫したエクスペリエンスとPowerインフラストラクチャーへの接続性により、ハイブリッド・プラットフォームのメリットを享受できます。

Power Virtual Serverの詳細はこちら
IBM Fusion

ハイブリッドクラウド環境でOpenShiftアプリケーションとwatsonx.dataを実行するAI、VM、コンテナ向けの統合セルフサービス・プラットフォーム

IBM Fusionはこちら
IBM Z

IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。

IBM Zについて
IBM® LinuxONE

IBM® LinuxONEは、IBM® Telumプロセッサーを搭載したエンタープライズ向けLinuxサーバー製品群です。ミッションクリティカルシステムとAIシステムの構築におけるIBMの専門知識と、Linuxオペレーティング・システムのオープン性を兼ね備えています。

IBM® LinuxONEはこちら

技術主権

ベンダー・ロックインを排除し、イノベーションを促進するオープンで相互運用性と可搬性を備えたアーキテクチャーにより、自社の条件に即してテクノロジーを構築、運用できます。

IBMのハイブリッドクラウド、自動化、モダナイゼーションの機能により、組織はあらゆるレイヤーで適応性、安全性、主権を備えたテクノロジー・スタックを設計できます。
HashiCorp

Nomadにより、クラウド、オンプレミス、エッジ環境全体でコンテナ、バイナリー・ファイル、VMを効率的に管理し、Terraformにより、体系的なプラットフォーム・アプローチでインフラストラクチャーのプロビジョニングと管理を自動化します。

HashiCorpはこちら
Red Hat OpenShift

セキュリティー機能を組み込んで設計された、フルマネージドのOpenShiftクラウド・サービスで、組織が効率的に構築、デプロイ、拡張できるようサポートします。

Red Hat OpenShiftの詳細はこちら
Ansible automation platformはこちら

厳選されたAnsibleデータ・セットで学習したこのソリューションは、ハイブリッド環境全体でチームによるアプリケーションの導入、構成、管理を効率化し、意図と実行のギャップを埋めます。

Ansible automation platformはこちら
IBM Sovereign Core

企業、官公庁・自治体、サービス・プロバイダーがAI対応環境を構築、デプロイ、管理するためのソブリン・ソフトウェアです。

IBM Sovereign Coreの詳細はこちら

関連サービス

デジタル主権は、環境を保護することだけを意味するものではありません。自信を持って運用し、イノベーションを加速し、デジタルの将来に対する主導権を握り続けられる未来を切り開くことです。
データおよびAIコンサルティング・サービス
適切な戦略、データ、セキュリティー、ガバナンスを整え、AI活用を拡大IBMは、組織のデータとAI戦略を整備し、責任あるスケーラブルなAIによって持続的な競争優位の確立を支援します。
クラウド・コンサルティング・サービス
ITタスクの自動化、アプリケーションのモダナイゼーション、クラウドネイティブ開発を支えるIBMの柔軟なクラウド環境により、エージェント型AI時代におけるハイブリッドクラウドの価値を高めます。エージェント型AIにより、チームは共創し、リアルタイムに適応し、プラットフォームをまたいでアプリケーションを管理できます。
ビジネス・オペレーション・サービス
IBM® Business Operationsは、AI、自動化、大規模なグローバル・デリバリーを活用して中核機能を変革する新しいモデルを提供します。これにより、運用を効率化し、迅速に適応できます。組織は、重要なプロセスを設計、実行、改善し、リスクを抑え、俊敏性を高め、より的確な成果につなげることができます。
サイバーセキュリティー・サービス
サイバーセキュリティー、クラウド、マネージド・セキュリティー・サービス分野の世界的リーダーが、お客様の事業の変革とリスク管理を支援します。 アドバイザリー、統合、マネージド・セキュリティー・サービス、AI駆動型のカスタム・アプローチにより、セキュリティーをビジネスの成功要因に変えます。

デジタル主権関連リソース

四角形を用いた抽象的なテクスチャーのイラスト
IBM® Sovereign Coreの提供開始：デジタル主権を支える新たなソフトウェア基盤
IBM Technology Summit 1月セッションのサムネイル
プロジェクトのロードマップと分析を示すイラスト
エッジにおけるデータ主権
EASeJ向けのグラフィック
世界規模のソブリンクラウド：レジリエンス、信頼、イノベーションを実現する設計
書類やクラウドを通して光を放つ懐中電灯のイラスト。
IBM® Cloudが提供するエンタープライズ向けソブリンクラウド機能
ソブリン技術ケイパビリティーのホワイトペーパー表紙画像
ソブリンクラウドによる規制対応とイノベーション推進
保護された構造化データと非構造化データがwatsonx.data intelligenceでガバナンスされる準備を表現した、データ・ガバナンスのグラフィック・レンダリング
大規模展開に対応する信頼できるAI：IBMのAI安全性とガバナンスのフレームワーク
Concert DCO native向けのアイソメトリック図
データ主権とAI：デジタル・イノベーションによる健康の公平性向上
次のステップ

AIから量子技術まで、世界でいま重要なテクノロジー政策のトピックに関する最新情報はIBM Policyブログをご覧ください。

 専門家への相談予約 詳細はこちら