デジタル主権ソリューション

組織が自らの条件に即して先進テクノロジーを活用し、デジタル主権を強化できるよう、IBMがどのように支援するのかをご覧ください。
IBMは、地域や業界固有の規制に対応しながら、データ、アプリケーション、インフラストラクチャーに対する主導権を維持するための信頼できるフレームワークを提供します。ハイブリッド環境全体で機能するよう設計された機能により、IBMはビジネスの自律性を強化し、ビジョンと具体的なビジネス成果のギャップを埋めることを支援します。
2027年までに、多国籍組織の80%がソブリン・データ戦略を導入する予定です1
ソブリンクラウド市場は、2023年は370億米ドルであったのが2028年までに1,690億米ドルに成長すると予測されています。2
銀行、医療、公益事業などの規制対象業種・業務での支出は、2028年までに140億米ドルから660億米ドルに増加すると予測されています。すなわち、約5倍です。3
IBMは、お客様のデータ保護、高い透明性の維持、説明責任を伴うAI導入を支援することで、コンプライアンス対応を超え、デジタルの主導権を持続的な戦略的優位性の源泉へと変えます。
企業には、選択肢をベンダーロックインに狭められることなく、データ、ワークロード、テクノロジーをどこでどのように運用するかを自ら決められる自由が必要です。IBMは、柔軟性をもたらすオープンで相互運用性の高いソリューションの構築を支援し、チームが事業に即した選択を行えるようにします。
データの所在やアクセス権、クラウドとAIシステム全体での利用状況を詳細に把握できることは、特別なことではなく当然であるべきです。IBMは、安心してデータにアクセスし、管理し、統制できるよう支援するツールとガバナンス・フレームワークを提供します。
業界や組織ごとに、求められる主権要件は異なります。IBMは、ソフトウェア、インフラストラクチャー、コンサルティング全体で構成可能な主権アプローチを提供し、規制要件、セキュリティー体制、イノベーション目標に適したモデルの構築を支援します。
コンプライアンス、セキュリティー、選択の自由を損なうことなく、モダナイズ、AI導入、変革の加速を進めます。IBMのアーキテクチャー・アプローチにより、データ、AIモデル、運用、テクノロジー全体で主権を維持しながら、イノベーションを推進できます。
企業、政府、サービスプロバイダーがAI対応環境を構築、導入、管理できるように、あらかじめ設計されたソフトウェアです。IBM® Sovereign Coreは、実証可能な主権の実現を支援します。クラウドのような俊敏性、組み込み済みのコンプライアンス、効率化されたスケーラブルな導入を備え、ソブリン・ワークロードとAIを迅速に実行するための自律性と統制を提供します。
クラウドとAIシステム全体にわたり、データの保存場所、アクセス、ガバナンス、ライフサイクル管理を明確に可視化し、保護とコンプライアンスを維持します。
IBMは、機密性の高いワークロードを適切に管理できるよう、エンドツーエンドのデータ・セキュリティー、暗号化、オブザーバビリティー、ガバナンスのソリューションを提供します。
IBM® watsonx.data integrationは、あらゆる統合スタイル、データ型、ストレージ・アーキテクチャーに対応し、パイプラインの設計と最適化を直感的かつ継続的に行えるようにします。
すべてを1カ所に移動させることなく、環境全体にわたって安全にデータへアクセスし、統合し、整理できます。
未加工データを実行可能な洞察にすばやく変換し、データ・ガバナンス、品質、リネージ、共有を統合し、信頼性が高くコンテキスト化されたデータでデータ・コンシューマーを支援します。
ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で高度なセキュリティーおよびモニタリング・ソフトウェアを使用して、機密データを保護します。
透明性を持ってAIシステムを導入、統制し、モデルとデータ・セットが規制、倫理、運用の要件に沿うようにします。
IBMのエンタープライズAIツールとコンサルティング・サービスは、組織が規制に対応したAI環境と責任あるAIの実践を構築できるよう支援します。
アプリケーションのリプラットフォームでも、新機能の提供でも、AIソフトウェア開発パートナーのBobは、意図やリポジトリー、セキュリティー標準を理解します。
ガバナンスを一元化し、責任あるAIポリシーを適用して、エコシステム全体でデータとデータ・ソースを安全で、コンプライアンスに準拠し、監査可能に保ちます。
IBM® watsonx.aiあらゆるクラウドやハイブリッド環境ですぐに利用できるAPI、ツール、カスタマイズ可能なモデル、柔軟なランタイムが含まれています。
タスクを自動化し、複雑なプロセスを簡素化する生成AIと自動化のソリューションで、ビジネスを強化します。
重要な運用の導入、監視、管理を自ら制御し、複雑なハイブリッド環境とマルチクラウド環境全体でレジリエンスとコンプライアンスを確保します。
IBMは、リスクを抑え、ガバナンスを強化し、グローバルに分散した運用における自律性を維持するためのフレームワークの確立を支援します。
高性能でコスト効率に優れた、オープンかつセキュアなハイブリッドクラウド・プラットフォームを利用すれば、ワークロードが存在する場所でデータとAIを最大限に活用できます。
Terraformは、クラウド、プライベート・データセンター、SaaSのインフラストラクチャーをプロビジョニングし、ライフサイクル全体を通じて継続的に管理するための単一のワークフローを組織に提供します。
運用データとセキュリティー・データを統合し、パフォーマンスとリスクをアプリケーション中心の視点で可視化します。
オンプレミスとクラウドの両方で、特権アクセス管理、アプリケーション制御、エンドポイントにおける特権セキュリティー機能を提供します。
ベンダー・ロックインを排除し、イノベーションを促進するオープンで相互運用性と可搬性を備えたアーキテクチャーにより、自社の条件に即してテクノロジーを構築、運用できます。
IBMのハイブリッドクラウド、自動化、モダナイゼーションの機能により、組織はあらゆるレイヤーで適応性、安全性、主権を備えたテクノロジー・スタックを設計できます。
一貫したエクスペリエンスとPowerインフラストラクチャーへの接続性により、ハイブリッド・プラットフォームのメリットを享受できます。
ハイブリッドクラウド環境でOpenShiftアプリケーションとwatsonx.dataを実行するAI、VM、コンテナ向けの統合セルフサービス・プラットフォーム
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
IBM® LinuxONEは、IBM® Telumプロセッサーを搭載したエンタープライズ向けLinuxサーバー製品群です。ミッションクリティカルシステムとAIシステムの構築におけるIBMの専門知識と、Linuxオペレーティング・システムのオープン性を兼ね備えています。
ベンダー・ロックインを排除し、イノベーションを促進するオープンで相互運用性と可搬性を備えたアーキテクチャーにより、自社の条件に即してテクノロジーを構築、運用できます。
IBMのハイブリッドクラウド、自動化、モダナイゼーションの機能により、組織はあらゆるレイヤーで適応性、安全性、主権を備えたテクノロジー・スタックを設計できます。
Nomadにより、クラウド、オンプレミス、エッジ環境全体でコンテナ、バイナリー・ファイル、VMを効率的に管理し、Terraformにより、体系的なプラットフォーム・アプローチでインフラストラクチャーのプロビジョニングと管理を自動化します。
セキュリティー機能を組み込んで設計された、フルマネージドのOpenShiftクラウド・サービスで、組織が効率的に構築、デプロイ、拡張できるようサポートします。
厳選されたAnsibleデータ・セットで学習したこのソリューションは、ハイブリッド環境全体でチームによるアプリケーションの導入、構成、管理を効率化し、意図と実行のギャップを埋めます。
企業、官公庁・自治体、サービス・プロバイダーがAI対応環境を構築、デプロイ、管理するためのソブリン・ソフトウェアです。
デジタル主権は、環境を保護することだけを意味するものではありません。自信を持って運用し、イノベーションを加速し、デジタルの将来に対する主導権を握り続けられる未来を切り開くことです。