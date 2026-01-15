AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

IBM® Sovereign Coreの提供開始：デジタル主権を支える新たなソフトウェア基盤

2月より、IBM Sovereign Coreはテクニカル・プレビューとして提供を開始し、2026年半ばに一般提供を開始する予定です。

公開日 2026年01月15日
画像中央に濃淡のある青色キューブを配したデジタル・イラスト

IBM Sovereign Coreは、AI対応を前提に設計されたソブリン・ソフトウェアで、企業や政府機関、サービス・プロバイダーが、既存のインフラストラクチャーやプラットフォームへの投資を活かしながら、データ、運用、ガバナンスを完全に管理しつつ、AI対応環境を迅速かつ大規模に導入・運用できるようにします。

今後の方向性：システム特性としての主権

これまでデジタル主権に関する議論は、主にデータ・レジデンシーに焦点が当てられてきました。AIは、その前提を根本から変えました。現代のAIシステムは、実行時に継続的に稼働し、機密性の高いデータやモデルに依存するとともに、説明責任、監査可能性、ガバナンスに関する新たな規制要件をもたらしています。

その結果、今日の主権は、データがある場所にとどまらず、次の要素にまで拡張されています。

  • プラットフォームの運営者と管轄区域
  • AIモデルの実行場所と推論の管理方法
  • 管理アクセス権の保有者とその管理方法
  • コンプライアンスを文書化にとどめず、継続的に実証する方法

根本的なアーキテクチャーの転換が求められています。それは、主権を契約上の約束や導入形態の違いとしてではなく、プラットフォーム自体に本質的に備わった特性とする考え方です。それは、次の要件を満たす必要があります。

  1. 顧客運用コントロール・プレーン：組織が、ベンダーを介することなく、プラットフォーム管理、導入判断、システム構成に対する直接的な運用権限を保持すること。
  2. 境界内で管理されるIDとキー：すべての認証、認可、暗号化キー、アクセス管理が、管轄境界内において、お客様の管理下で維持されること。
  3. ローカル・ログとテレメトリー：包括的な運用データ、システム・テレメトリー、監査証跡が、主権境界内で完全に生成・保存・管理されること。1
  4. ガバナンスが適用されたAI推論：AIモデルのデプロイ、推論の実行、エージェントの動作は、完全なトレーサビリティーと監督のもと、ローカル・ガバナンス下で行われること。

IBM Sovereign Coreの紹介：根本的に異なるアプローチ

主権の実装、管理、実証の在り方を根本から見直すため、IBMは、ソフトウェア全体を形作る3つの基本原則に基づいてIBM Sovereign Coreを設計しました。

1. 主権はプラットフォームの機能であり、証明可能でなければならない

IBM Sovereign Coreでは、主権は契約ではなく、アーキテクチャーによって担保されます。制御は、ポリシーの後付けやプロバイダー管理のコントロール・プレーンに依存するのではなく、自動化された常時稼働の制御と、ユーザー所有のコントロール・プレーンによって実現されます。Red Hat OpenShiftをはじめとするオープンで透明性の高い技術を基盤とし、SaaSのように動作しながらも、企業および地域当局の完全な管理下で運用できるエアギャップ対応ソフトウェアとして構築されています。ID、暗号化キー、ログ、テレメトリー、監査証跡は、すべて主権境界内に完全に保持されます。継続的なコンプライアンス機能がソフトウェアに直接組み込まれており、組織は手作業や監査主導のプロセスに頼ることなく、規制当局に提出可能な証跡をオンデマンドで作成できます。

2. AI主権は第一級のシステム特性である

主権境界内において、組織はCPUおよびGPUベースのクラスターを導入し、承認済みのオープンまたは独自モデルを持ち込み、制御されたゲートウェイを通じて、モデル、ツール、ナレッジ・ソースへのアクセスを管理できます。AI推論およびエージェント・ベースのアプリケーションは、データやテレメトリーを外部プロバイダーに送信することなく、ローカルで実行されます。同様に重要な点として、IBM Sovereign Coreは、設定時だけでなく、実行時においても主権を確実に適用することです。ID、アクセス、モデルの利用状況、運用アクティビティーは継続的に監視・記録され、高い影響度や規制下の領域で稼働するAIシステムに対して、明確な監査証跡を提供します。

3. 主権はスピードとスケールのために運用可能な形で実装される

IBM Sovereign Coreは、迅速に導入でき、大規模環境でも一貫して運用可能なお客様運用のコントロール・プレーンを提供します。これにより、地域ごとの中央チームは、単一のコントロール・プレーンから、異なる主権要件や制御を持つ数千のコアと数百のノードを管理できます。ID、セキュリティー、コンプライアンスの自動構成は初期段階から組み込まれており、CPU、GPU、VM、AI推論環境のセルフサービス型プロビジョニングにより、制御性を損なうことなく、企業運用およびパートナー運用のマルチテナント・モデル全体で、再現性のあるデプロイを実現します。

Red Hat OpenShiftなどのオープンでエンタープライズ・グレードの技術を基盤とするIBM Sovereign Coreは、オンプレミス、リージョン内クラウド、パートナー運用環境を問わず、インフラストラクチャー、プラットフォーム、運用ツールへの既存投資を拡張できるようにします。主権は、技術基盤をリセットしたり、ゼロから再構築したりすることなく確立されます。

IBM Sovereign Coreのアーキテクチャー

主権はアーキテクチャー自体に本質的に備わった特性であり、ハードウェアおよびインフラストラクチャーの柔軟性を提供します。

図1：IBM Sovereign Coreのアーキテクチャー概要 図1：IBM Sovereign Coreのアーキテクチャー概要

IBM Sovereign Coreのアーキテクチャーにより、お客様は次の価値を体験できます。

  1. ポータル：コントロール・プレーンのユーザー・エクスペリエンスを提供します。
  2. ハードウェアの選択性：OpenShift Virtualizationを活用したインフラストラクチャーの抽象化とハードウェアの柔軟性を提供します。
  3. 運用とオーケストレーション：プラットフォーム・ワークフローの自動化された連携を実現します。
  4. コンプライアンス・センター：プラットフォームに対するガバナンス、リスク管理、コンプライアンス機能を提供します。
  5. カタログ：従来型アプリケーションおよびAIアプリケーションの導入・運用を可能にする、厳選されたアトミック・アクセラレーターの集合です。
図2：IBM Sovereign Coreアーキテクチャー：設計思想を明確にした詳細ビュー従来型およびAIアプリケーションのホスティングと管理において、柔軟性、一貫性、セキュリティーを提供する論理的なシングル・ペイン・オブ・グラスのソリューションです。 図2：IBM Sovereign Coreアーキテクチャー：設計思想を明確にした詳細ビュー従来型およびAIアプリケーションのホスティングと管理において、柔軟性、一貫性、セキュリティーを提供する論理的なシングル・ペイン・オブ・グラスのソリューションです。

これは組織にとって何を意味するのでしょうか。

IBM Sovereign Coreは、主権を運用上の能力へと転換します。制御性、証明可能性、AIガバナンスをソフトウェアに直接組み込むことで、組織は技術的進化とシステムに対する実証可能な統制の両立を実現したAI環境を運用できます。

IBM Sovereign Coreにより、組織は次の実践的な価値を得られます。

  • 国家の主権に基づく運用：国家の法律と統治権のもとで運用され、運用管理権限は外部に依存せず、組織または主権オペレーターが保持します。
  • 運用を通じてコンプライアンスと主権を実証：これにより、組織は定期的な監査、静的な証明書、手作業の報告に依存することなく、運用上の証拠を用いて、主権とコンプライアンスの態勢をオンデマンドで実証できます。
  • ガバナンスを実行時に適用し、境界内でAIを完全に運用：AI主権は実行時に適用され、推論の実行場所、モデルの管理主体、意思決定の記録・追跡・レビューの方法を統制します。
  • 制御を失うことなく、クラウドのような俊敏性を実現：個別設計のエンジニアリングや継続的な運用負荷を削減することで、IBM Sovereign Coreは、機密性の高いワークロードやAIワークロード向けの主権環境の運用を可能にします。
  • 長期的な自立性を維持：置き換え可能性とハイブリッド運用を前提に設計されたIBM Sovereign Coreは、長期的な選択肢、可搬性、アーキテクチャーの独立性の基盤として主権を確立します。これにより、組織は既存のインフラストラクチャーやプラットフォーム投資を活かしながら、主権環境に対する完全な運用権限を維持できます。
  • 柔軟にデプロイ： 直接的な運用権限のもとでプラットフォームを運用することも、信頼できる地域のサービス・プロバイダーと連携して環境を運用することも可能です。ITサービス・プロバイダーは、IBM Sovereign Coreを、主権クラウドおよびAIサービスを大規模に提供するための標準化された基盤として活用できます。
  • 既存投資を拡張： オンプレミス、リージョン内クラウド、パートナー運用環境を問わず、既存のインフラストラクチャー、プラットフォーム、運用ツールを有効活用できます。

主権運用を実務で機能させる

2月より、IBM Sovereign Coreはテクニカル・プレビューとして提供を開始し、2026年半ばに一般提供を開始する予定です。2026年1月27日開催のIBMテクノロジー・サミットでは、IBM Sovereign Coreが、検証可能な主権と運用制御の確立をどのように支援するかをご紹介します。

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

脚注

1 主権境界とは、外部のコントロール・プレーンや外国の法的権限に依存することなく、単一の管轄下で、データ、AI、プラットフォーム運用を完全に制御・統治・監査可能とする、強制力を持つ境界を指します。