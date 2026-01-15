IBM® Sovereign Coreの提供開始：デジタル主権を支える新たなソフトウェア基盤

これまでデジタル主権に関する議論は、主にデータ・レジデンシーに焦点が当てられてきました。AIは、その前提を根本から変えました。現代のAIシステムは、実行時に継続的に稼働し、機密性の高いデータやモデルに依存するとともに、説明責任、監査可能性、ガバナンスに関する新たな規制要件をもたらしています。

その結果、今日の主権は、データがある場所にとどまらず、次の要素にまで拡張されています。

プラットフォームの運営者と管轄区域

AIモデルの実行場所と推論の管理方法

管理アクセス権の保有者とその管理方法

コンプライアンスを文書化にとどめず、継続的に実証する方法

根本的なアーキテクチャーの転換が求められています。それは、主権を契約上の約束や導入形態の違いとしてではなく、プラットフォーム自体に本質的に備わった特性とする考え方です。それは、次の要件を満たす必要があります。