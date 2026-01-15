IBM® Sovereign Coreの提供開始：デジタル主権を支える新たなソフトウェア基盤

2月より、IBM Sovereign Coreはテクニカル・プレビューとして提供を開始し、2026年半ばに一般提供を開始する予定です。
IBM Sovereign Coreは、AI対応を前提に設計されたソブリン・ソフトウェアで、企業や政府機関、サービス・プロバイダーが、既存のインフラストラクチャーやプラットフォームへの投資を活かしながら、データ、運用、ガバナンスを完全に管理しつつ、AI対応環境を迅速かつ大規模に導入・運用できるようにします。
これまでデジタル主権に関する議論は、主にデータ・レジデンシーに焦点が当てられてきました。AIは、その前提を根本から変えました。現代のAIシステムは、実行時に継続的に稼働し、機密性の高いデータやモデルに依存するとともに、説明責任、監査可能性、ガバナンスに関する新たな規制要件をもたらしています。
その結果、今日の主権は、データがある場所にとどまらず、次の要素にまで拡張されています。
根本的なアーキテクチャーの転換が求められています。それは、主権を契約上の約束や導入形態の違いとしてではなく、プラットフォーム自体に本質的に備わった特性とする考え方です。それは、次の要件を満たす必要があります。
主権の実装、管理、実証の在り方を根本から見直すため、IBMは、ソフトウェア全体を形作る3つの基本原則に基づいてIBM Sovereign Coreを設計しました。
IBM Sovereign Coreでは、主権は契約ではなく、アーキテクチャーによって担保されます。制御は、ポリシーの後付けやプロバイダー管理のコントロール・プレーンに依存するのではなく、自動化された常時稼働の制御と、ユーザー所有のコントロール・プレーンによって実現されます。Red Hat OpenShiftをはじめとするオープンで透明性の高い技術を基盤とし、SaaSのように動作しながらも、企業および地域当局の完全な管理下で運用できるエアギャップ対応ソフトウェアとして構築されています。ID、暗号化キー、ログ、テレメトリー、監査証跡は、すべて主権境界内に完全に保持されます。継続的なコンプライアンス機能がソフトウェアに直接組み込まれており、組織は手作業や監査主導のプロセスに頼ることなく、規制当局に提出可能な証跡をオンデマンドで作成できます。
主権境界内において、組織はCPUおよびGPUベースのクラスターを導入し、承認済みのオープンまたは独自モデルを持ち込み、制御されたゲートウェイを通じて、モデル、ツール、ナレッジ・ソースへのアクセスを管理できます。AI推論およびエージェント・ベースのアプリケーションは、データやテレメトリーを外部プロバイダーに送信することなく、ローカルで実行されます。同様に重要な点として、IBM Sovereign Coreは、設定時だけでなく、実行時においても主権を確実に適用することです。ID、アクセス、モデルの利用状況、運用アクティビティーは継続的に監視・記録され、高い影響度や規制下の領域で稼働するAIシステムに対して、明確な監査証跡を提供します。
IBM Sovereign Coreは、迅速に導入でき、大規模環境でも一貫して運用可能なお客様運用のコントロール・プレーンを提供します。これにより、地域ごとの中央チームは、単一のコントロール・プレーンから、異なる主権要件や制御を持つ数千のコアと数百のノードを管理できます。ID、セキュリティー、コンプライアンスの自動構成は初期段階から組み込まれており、CPU、GPU、VM、AI推論環境のセルフサービス型プロビジョニングにより、制御性を損なうことなく、企業運用およびパートナー運用のマルチテナント・モデル全体で、再現性のあるデプロイを実現します。
Red Hat OpenShiftなどのオープンでエンタープライズ・グレードの技術を基盤とするIBM Sovereign Coreは、オンプレミス、リージョン内クラウド、パートナー運用環境を問わず、インフラストラクチャー、プラットフォーム、運用ツールへの既存投資を拡張できるようにします。主権は、技術基盤をリセットしたり、ゼロから再構築したりすることなく確立されます。
主権はアーキテクチャー自体に本質的に備わった特性であり、ハードウェアおよびインフラストラクチャーの柔軟性を提供します。
IBM Sovereign Coreのアーキテクチャーにより、お客様は次の価値を体験できます。
IBM Sovereign Coreは、主権を運用上の能力へと転換します。制御性、証明可能性、AIガバナンスをソフトウェアに直接組み込むことで、組織は技術的進化とシステムに対する実証可能な統制の両立を実現したAI環境を運用できます。
IBM Sovereign Coreにより、組織は次の実践的な価値を得られます。
2月より、IBM Sovereign Coreはテクニカル・プレビューとして提供を開始し、2026年半ばに一般提供を開始する予定です。2026年1月27日開催のIBMテクノロジー・サミットでは、IBM Sovereign Coreが、検証可能な主権と運用制御の確立をどのように支援するかをご紹介します。
1 主権境界とは、外部のコントロール・プレーンや外国の法的権限に依存することなく、単一の管轄下で、データ、AI、プラットフォーム運用を完全に制御・統治・監査可能とする、強制力を持つ境界を指します。