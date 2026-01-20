IBM Sovereign Coreの紹介

企業、官公庁・自治体、サービスプロバイダー向けに、AI対応環境の構築、デプロイ、管理を目的としたソブリン・ソフトウェアを提供。

主権のための構造。イノベーションのための設計。
 

証明できる主権を提供する、事前設計されたソフトウェアは、クラウドのような俊敏性、組み込みのコンプライアンス、合理化されたスケーラブルなデプロイメントを備え、主権ワークロードとAIを迅速に実行するための自律性と制御を提供します。

 
お客様の主権環境（オンプレミス、サービス・プロバイダー運営、または分離/エアギャップ）内にデプロイ
顧客が操作するコントロール・プレーンで、組織が直接運用権限を保持
標準搭載されたID、キー、ロギング、コンプライアンスのエビデンス
AI推論とエージェントは、全面的にIBM Sovereign Coreの境界内で実行
機能

主権は契約によってではなくアーキテクチャーによって適用されます。制御はプロバイダー管理のコントロール・プレーンやポリシー・オーバーレイに依存せず、ソフトウェアに直接組み込まれます。

IBM Sovereign Coreの境界内で、推論が行われる場所、モデルを制御するのは誰か、意思決定がどのように記録され、追跡されるかを徹底することにより、AI 時代の主権を実現します。これはAIだけに関するデータ・レジデンシーというだけではなく、ランタイムのガバナンスと説明責任です。

自動化により迅速で反復可能なデプロイメントを可能にすることで、組織はマルチテナント機能で主権機能を拡張し、デプロイメント後数日で価値実現までの時間を短縮できます。

メリット

左側に赤と黒の大きなブロック、右側に黄色のブロックを積み上げる手の写真で、以下のラベルが見える「Cloud Pak for Watson AIOps」「OpenShift」「Red Hat OpenShift」「IBM Cloud」「ビジネス・トランスフォーメーション」
テクノロジーへの依存を軽減

Red Hat OpenShift上に構築されたオープンソースの基盤によって、規制やプロバイダーの変更に応じて自律性と制御を維持できます。
コーヒーカップと本を近くに置いて、明るいオフィス環境でノートPCで作業しながら、デスクで書類を整理するビジネスウーマン
監査対応の証跡を自動的に作成

組み込み型のID・セキュリティー自動化機能と、適用される地域的な規制に対応した事前構築済みアクセラレーターにより、手動での証跡収集を排除します。
暗い照明の部屋で、コードを表示するデュアル・モニターを備えたコンピューター・セットアップで作業するソフトウェア開発者
リージョン内でのAIの運用

すぐに使用できるエージェントとProject Bob（IBMのAI搭載開発環境）を備えた、キュレートされた自己プロビジョニング・ツールセットを使用して、主権境界内にLLM推論とエージェントをデプロイします。
近代的なオフィス環境で、ノートPCで作業している男性の写真
主権デプロイメントの加速

セキュリティー、コンプライアンス、レジリエンスのための組み込みコンポーネントの自動セットアップにより、主権コントロール・プレーンを迅速にインストールして構成します。
サーバー・ルームで働く技術者の写真
ハードウェアの選択性を持ったデプロイ

独自のハードウェアを活用し、厳密な制御と最小限の外部アクセスを必要とする隔離された設定から規制された設定まで、選択した環境にデプロイできます。
データセンターの通路の写真
既存の投資を拡張

オンプレミス、リージョン内クラウド、パートナーが運用する環境全体で、既存のインフラストラクチャー、プラットフォーム、運用ツールを活用できます。

IBM Sovereign Coreで構築を開始

順番待ちリストに参加して、適切なAI対応の主権ソフトウェアを通じて検証可能な主権とAIイノベーションがどのように連携できるかをいち早くご覧ください。
