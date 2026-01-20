企業、官公庁・自治体、サービスプロバイダー向けに、AI対応環境の構築、デプロイ、管理を目的としたソブリン・ソフトウェアを提供。
証明できる主権を提供する、事前設計されたソフトウェアは、クラウドのような俊敏性、組み込みのコンプライアンス、合理化されたスケーラブルなデプロイメントを備え、主権ワークロードとAIを迅速に実行するための自律性と制御を提供します。
主権は契約によってではなくアーキテクチャーによって適用されます。制御はプロバイダー管理のコントロール・プレーンやポリシー・オーバーレイに依存せず、ソフトウェアに直接組み込まれます。
IBM Sovereign Coreの境界内で、推論が行われる場所、モデルを制御するのは誰か、意思決定がどのように記録され、追跡されるかを徹底することにより、AI 時代の主権を実現します。これはAIだけに関するデータ・レジデンシーというだけではなく、ランタイムのガバナンスと説明責任です。
自動化により迅速で反復可能なデプロイメントを可能にすることで、組織はマルチテナント機能で主権機能を拡張し、デプロイメント後数日で価値実現までの時間を短縮できます。
すぐに使用できるエージェントとProject Bob（IBMのAI搭載開発環境）を備えた、キュレートされた自己プロビジョニング・ツールセットを使用して、主権境界内にLLM推論とエージェントをデプロイします。