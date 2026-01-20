IBM Sovereign Coreの境界内で、推論が行われる場所、モデルを制御するのは誰か、意思決定がどのように記録され、追跡されるかを徹底することにより、AI 時代の主権を実現します。これはAIだけに関するデータ・レジデンシーというだけではなく、ランタイムのガバナンスと説明責任です。