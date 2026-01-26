IBM Applications Software Technology

公共部門におけるデジタル・トランスフォーメーションの推進
IBM Applications Software Technologyは、Oracle Cloudを使用したエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）のモダナイゼーションと公共部門のトランスフォーメーションのリーダーとして長年にわたって認められてきました。財務および ERP システムからミッションクリティカルな政府プログラムに至るまで、当社は組織が業務を効率化し、コンプライアンスを強化し、市民と利害関係者により良い成果をもたらせるよう支援します。IBMとOracleの強みを生かし、グローバルな規模、AIイノベーション、専門知識を結集することで、複雑な世界においてお客様の成功を支援します。
当社は、組織が市民と効果的に関わり、効率的に業務を遂行し、データを安全に管理できるよう、カスタマイズされたOracleアプリケーション・ソリューションを提供します。
幅広いテクノロジー・ソリューションに関する豊富な専門知識を活かし、お客様のアーキテクチャにおいて統合、セキュリティ、そして何よりも安心の重要な側面を考慮できるよう支援します。
インフラストラクチャー、プラットフォーム、アプリケーション、DevOps向けのエンドツーエンド・サービスを通じて、問題解決からIT運用の継続的改善へと重点を移せるよう支援します。
当社は、Oracleクラウド・アプリケーションの品質、拡張性、可用性を確保するのに役立つ、完全に統合された自動テスト・サービスを提供します。
当社は、お客様固有のビジネス要件を評価し、詳細なロードマップを示すツール、方法論、ベスト・プラクティスを組み合わせたクラウド・アセスメント・フレームワークを提供しています。
当社は、幼稚園から高校までの教育機関にOracleを導入した比類ない経験を活かし、教育管轄区域のお客様が自動化、統合、使いやすさ、セルフサービス、そして報告プロセスの変革による価値を迅速に実感できるよう支援します。
明確でアクセスしやすい財務データや業務データを公開し、市民が支出やプロジェクトの成果を追跡できるように支援します。監査可能で一貫性のあるプロセスにより、市民の信頼を築きます。
IBMはお客様と協力して、サイロ化されたシステムを信頼できる唯一の情報源に統合し、部門間の重複した作業を削減し、プロセスの自動化と共有サービスを通じて長期的なコストの削減を実現します。
政府規制に沿った標準化されたワークフローの実行を支援し、州および連邦の監督機関への自動報告も行います。これにより、より適切な管理が行われ、詐欺、無駄、乱用のリスクが最小限に抑えられます。
調達、人事、給与計算などの日常業務に対して、従業員が直感的に操作できるツールの導入を支援します。また、クラウド・ベースのシステムにより、各機関間の協働の実現も支援します。これらの改善により、スタッフは繰り返しの手作業から解放され、市民対応の優先業務に集中できるようになります。
また、リアルタイムのダッシュボードと分析をリーダーに提供し、予算、労働力ニーズ、緊急対応に関する先見的な計画をサポートするとともに、統合データ・セットを活用した根拠に基づく政策策定を支援します。
政策変更、資金調達変更、緊急事態への迅速な対応とともに、政府機関が新しいサービス・モデル（モバイル・エンゲージメント、AIチャットボットなど）を導入できるよう支援します。また、スケーラブルなクラウドERPプラットフォームを活用し、将来に備えた運用を支援します。
州および地方自治体向けに事前構築されたIBMの業界ソリューションで、効率化と住民サービスの向上を実現できます。
当社のK-12センター・オブ・エクセレンスは、教師の契約給与、生徒活動の財務管理、職位別予算管理などの課題に対応するノウハウと知見を活用し、大きな価値を提供します。また、校長、教育長、保護者向けのカスタム・レポートとダッシュボードのライブラリーも提供されます。
豊富なデータとAI最適化を統合する強力なテクノロジーを使用して、重要なビジネス課題を解決し、運用を変革します。
サービスの計画とスケジュール作成、車両管理、乗客エクスペリエンス、安全性と法規制への準拠、コスト管理に取り組むことで、運用を向上させ、より良い洞察を得られるようにします。
プロセスを簡素化し、リソースを最大限に活用して、コストを削減します。
Oracle Cloudのすべての更新を高速自動テスト
幼稚園から高校までの学区の財務報告と分析のパラダイムを変革します。
IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。
目的意識を持つコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するプロフェッショナルのチームに加わりませんか。
IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。