IBM Applications Software Technology

IBMに加わって以来、より多くの学習機会、専任の製品サポート、そして開発・営業・デリバリー全体にわたる、より緊密な連携を得ています。

これらのメリットと、IBMとOracleの数十年にわたるパートナーシップにより、組織は永続的なトランスフォーメーションと成功に欠かせない基盤であるレジリエンス、アジリティー、透明性を築くことができます。