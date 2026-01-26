IBM Applications Software Technology

公共部門におけるデジタル・トランスフォーメーションの推進

会議中の3人の会話

エージェント型AIの戦略的な台頭

漸進的な成果からまったく新しい価値創出へと運用を転換する方法をご紹介します。

IBMが支援する公共部門とERPのトランスフォーメーション

IBM Applications Software Technologyは、Oracle Cloudを使用したエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）のモダナイゼーションと公共部門のトランスフォーメーションのリーダーとして長年にわたって認められてきました。財務および ERP システムからミッションクリティカルな政府プログラムに至るまで、当社は組織が業務を効率化し、コンプライアンスを強化し、市民と利害関係者により良い成果をもたらせるよう支援します。IBMとOracleの強みを生かし、グローバルな規模、AIイノベーション、専門知識を結集することで、複雑な世界においてお客様の成功を支援します。
メリット 300 公共部門で成功したクラウド・プロジェクト 40 Oracleとの長年のパートナーシップ 500+ エージェント型AI認定コンサルタント
機能
Oracle Cloudアプリケーション

当社は、組織が市民と効果的に関わり、効率的に業務を遂行し、データを安全に管理できるよう、カスタマイズされたOracleアプリケーション・ソリューションを提供します。
Oracle Cloud Platformとテクノロジー

幅広いテクノロジー・ソリューションに関する豊富な専門知識を活かし、お客様のアーキテクチャにおいて統合、セキュリティ、そして何よりも安心の重要な側面を考慮できるよう支援します。
Oracle Cloudマネージド・サービス

インフラストラクチャー、プラットフォーム、アプリケーション、DevOps向けのエンドツーエンド・サービスを通じて、問題解決からIT運用の継続的改善へと重点を移せるよう支援します。
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

当社は、Oracleクラウド・アプリケーションの品質、拡張性、可用性を確保するのに役立つ、完全に統合された自動テスト・サービスを提供します。
クラウド・アセスメント

当社は、お客様固有のビジネス要件を評価し、詳細なロードマップを示すツール、方法論、ベスト・プラクティスを組み合わせたクラウド・アセスメント・フレームワークを提供しています。
K-12センター・オブ・エクセレンス

当社は、幼稚園から高校までの教育機関にOracleを導入した比類ない経験を活かし、教育管轄区域のお客様が自動化、統合、使いやすさ、セルフサービス、そして報告プロセスの変革による価値を迅速に実感できるよう支援します。

戦略的パートナーシップ

企業の活力を共創する

IBMに加わって以来、より多くの学習機会、専任の製品サポート、そして開発・営業・デリバリー全体にわたる、より緊密な連携を得ています。

これらのメリットと、IBMとOracleの数十年にわたるパートナーシップにより、組織は永続的なトランスフォーメーションと成功に欠かせない基盤であるレジリエンス、アジリティー、透明性を築くことができます。
オフィスの机で話し合う2人

私たちが提供する価値

明確でアクセスしやすい財務データや業務データを公開し、市民が支出やプロジェクトの成果を追跡できるように支援します。監査可能で一貫性のあるプロセスにより、市民の信頼を築きます。

IBMはお客様と協力して、サイロ化されたシステムを信頼できる唯一の情報源に統合し、部門間の重複した作業を削減し、プロセスの自動化と共有サービスを通じて長期的なコストの削減を実現します。

政府規制に沿った標準化されたワークフローの実行を支援し、州および連邦の監督機関への自動報告も行います。これにより、より適切な管理が行われ、詐欺、無駄、乱用のリスクが最小限に抑えられます。

調達、人事、給与計算などの日常業務に対して、従業員が直感的に操作できるツールの導入を支援します。また、クラウド・ベースのシステムにより、各機関間の協働の実現も支援します。これらの改善により、スタッフは繰り返しの手作業から解放され、市民対応の優先業務に集中できるようになります。

また、リアルタイムのダッシュボードと分析をリーダーに提供し、予算、労働力ニーズ、緊急対応に関する先見的な計画をサポートするとともに、統合データ・セットを活用した根拠に基づく政策策定を支援します。

政策変更、資金調達変更、緊急事態への迅速な対応とともに、政府機関が新しいサービス・モデル（モバイル・エンゲージメント、AIチャットボットなど）を導入できるよう支援します。また、スケーラブルなクラウドERPプラットフォームを活用し、将来に備えた運用を支援します。

価値の提供方法
導入タイプ、ビジネス分野、AIスーパーチャージャー、アプローチを表示するOracle Consultingのグラフィック
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

業界

官公庁・自治体 小中高一貫学区 電力・公益事業 運輸・旅行
Insights
ノートPCで作業中の人
幼稚園から高校までの業界別ソリューション：人材管理

プロセスを簡素化し、リソースを最大限に活用して、コストを削減します。

ノートパソコンを囲んで共同作業する3人
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Oracle Cloudのすべての更新を高速自動テスト

教室内でタブレットを使って生徒とやり取りする教師
教育（幼稚園から小中高まで）業界ソリューション：財務

幼稚園から高校までの学区の財務報告と分析のパラダイムを変革します。

関連サービス IBM Accelalpha
IBM® ConsultingのOracleエコシステムの一員として、IBM AccelalphaはOracle Cloudにおけるサプライチェーン・ロジスティクス変革の高度な専門知識を提供します。AI駆動のエンドツーエンド・トランスフォーメーション、オートメーション、業界ベスト・プラクティスを実現し、IBMのグローバル規模とIBM Accelalphaのサプライチェーン専門性を組み合わせることで、より迅速かつ高度なビジネス成果を得られます。
IBM Symatrix
Oracle Human Capital Management（HCM）に注力して設立されたIBM Symatrixは、20年以上にわたり組織がビジネスアプリケーションの最大の価値を引き出す支援を行ってきました。単にOracleを導入するだけでなく、より効果的・効率的に活用できるようにし、お客様が期待するROIを実現します。
IBM Consulting Oracle Services
10,000人以上の専任Oracle Cloudコンサルタントを擁し、6,500件以上のOracleプロジェクトを成功に導いてきたIBMは、コンサルティングからクラウド実装、サポートまで、クラウド・トランスフォーメーション投資のロードマップを含むOracleサービスとコンサルティングを顧客に提供しています。
次のステップ

IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

