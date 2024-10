Cosa sono il backup e il ripristino SaaS?

Le misure di protezione dei dati SaaS iniziano con una soluzione di backup SaaS implementata correttamente. Ciò comporta l'archiviazione di tutti i dati che un'azienda può ottenere e avere all'interno delle sue applicazioni SaaS, compreso il data backup creato durante l'utilizzo di quanto segue:

Jira

Microsoft SharePoint

Salesforce

Dropbox

Microsoft office 365

AWS

Box

Google Workspace (in precedenza G Suite)

Microsoft Azure Batch

Le pianificazioni dei backup possono variare in base alle esigenze delle singole aziende e alle proprie politiche di retention uniche, ma nel complesso, mantenere la frequenza dei backup giornalieri dei dati essenziali è la chiave per una strategia di backup ben coordinata. Per questo motivo, la maggior parte delle organizzazioni sceglie di applicare l'automazione ai dati di backup per facilitare i backup regolarmente automatizzati. Potrebbero anche richiedere l'aiuto di un servizio di backup dedicato come Dropbox Backup, CrashPlan o Microsoft OneDrive se non stanno già eseguendo il backup dei dati nel cloud in data center consolidati.

Ora c'è una pressione legale molto maggiore sulle aziende affinché proteggano i propri dati, comprese nuove linee guida più severe che proteggono i diritti dei consumatori in questo senso. Negli Stati Uniti, il California Consumer Privacy Act (CCPA) dello Stato della California rinforza i protocolli di applicazione della privacy dei dati. Il CCPA (entrato in vigore nel 2020) si basava sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del 2018, implementato per proteggere i cittadini europei e i loro diritti alla privacy dei dati. Entrambe queste misure prevedono pesanti sanzioni in caso di violazione dei protocolli di sicurezza dei dati.