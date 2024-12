Cos'è l'AI quantistica?

I computer tradizionali e classici utilizzano i bit per rappresentare i dati. Ogni bit rappresenta uno 0 o un 1 che, combinati in codice binario, consentono di creare qualsiasi cosa, dai semplici sistemi operativi ai più avanzati calcoli di supercomputing). I computer classici codificano i dati in bit utilizzando l'elettricità condotta attraverso transistor e microprocessori.

Il quantum computing, invece, utilizza i qubit (bit quantistici), speciali particelle subatomiche costituite da atomi, circuiti elettrici superconduttori o altri tipi di particelle, per codificare i dati non solo in due stati (0 o 1), ma anche in un terzo stato che non è né 0 né 1 e può essere considerato come 0 o 1 allo stesso tempo. Questo complicato concetto di meccanica quantistica è chiamato sovrapposizione e rappresenta un tipo inconoscibile di probabilità che può essere sfruttato per codificare in modo esponenziale più informazioni negli stati quantistici dei qubit. Inoltre, attraverso l’entanglement quantistico,è possibile collegare due qubit che trasportano informazioni l’uno sull’altro. Raggruppando questi tipi di qubit si creano qubit logici che possono essere utilizzati per creare computer quantistici utili e ridurre gli errori (noti come decoerenza).

I processori quantistici non eseguono le equazioni matematiche allo stesso modo dei computer classici. Calcoli impegnativi che potrebbero richiedere a un computer classico centinaia di migliaia di anni per essere completati possono essere risolti in pochi minuti utilizzando algoritmi quantistici. A differenza dei computer classici (che devono calcolare ogni fase di un calcolo complicato), i circuiti quantistici costituiti da qubit logici (come quelli utilizzati nei computer quantistici con correzione degli errori) possono elaborare in modo affidabile enormi set di dati quasi simultaneamente, migliorando l’efficienza di molti ordini di grandezza. Ciò è possibile perché i computer quantistici sono probabilistici e trovano la soluzione più probabile a un determinato problema, mentre i computer tradizionali sono deterministici e richiedono calcoli laboriosi per determinare uno specifico risultato singolare di un dato input.