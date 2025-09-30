Che cos'è il wrapping della firma XML?

Extensible Markup Language (XML) è un formato di dati basato su testo utilizzato per strutturare e memorizzare i dati in modo leggibile sia dall'uomo che dalla macchina. Viene utilizzato nei servizi web, nei sistemi di identità e nello scambio di dati tra applicazioni.

Come HTML, anche XML è strutturato con tag progettati per rappresentare i dati. Supporta elementi e attributi nidificati, supportando gerarchie complesse.

XML è spesso utilizzato nei protocolli SOAP, SAML e WS-Security.