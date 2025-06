Cos'è TM1?

TM1 è nato dalla necessità di eseguire analisi "su foglio di calcolo" di grandi volumi di dati multidimensionali. Per superare i limiti di volume dei dati e di complessità dei fogli di calcolo, si applicano la sicurezza e la governance del database. In TM1, i dati sono memorizzati come array multidimensionali o "cubi", che possono essere facilmente manipolati e analizzati in tempo reale.



L'approccio orientato alle celle è un aspetto chiave di TM1. I dati vengono memorizzati ed elaborati a livello di singole celle, anziché in strutture predefinite come tabelle o colonne. Ciò consente un elevato grado di flessibilità nella modellazione e nell'analisi dei dati, poiché le celle possono essere facilmente manipolate e combinate per creare nuove viste e analisi. Inoltre, poiché le celle possono essere facilmente collegate ad altre celle o origini dati, i database orientati alle celle sono altamente dinamici e possono essere aggiornati in tempo reale quando si rendono disponibili nuove informazioni.