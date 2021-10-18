Le telecomunicazioni sono un settore strettamente regolamentato, eppure le società di telecomunicazioni devono spostare rapidamente per stare al passo con gli ultimi progressi della tecnologia e la domanda dei clienti. L'RPA può aiutare le aziende di telecomunicazioni a diventare più agili e a rimanere conformi: ecco come:

1. Semplifica le applicazioni e l'infrastruttura

Le società di telecomunicazioni si affidano a un mix di sistemi e soluzioni software per mantenere l'integrità delle loro reti e l'efficienza dei loro servizi. Potrebbero mappare le reti in Microsoft Visio, estrarre quelle reti per i dati di processo con IBM® Process Mining e utilizzare una piattaforma di calcolo numerico come MATLAB per approfondire ulteriormente gli insight generati dal process mining.

Convincere tutti questi sistemi eterogenei a condividere dati tra loro può sembrare scoraggiante, ma l'RPA lo rende facile. Questo perché l'RPA fornisce un punto di integrazione universale. Il team IT non ha bisogno di scrivere codice speciale o creare nuove API per facilitare la connessione al sistema. Invece, i bot possono essere programmati per seguire gli stessi passaggi che un lavoratore umano intraprenderebbe per trasferire i dati da uno strumento di mappatura della rete a una soluzione di process mining a una piattaforma di calcolo numerico. Come bonus, è anche molto meno probabile che i bot commettano errori durante lo spostamento dei dati tra i sistemi.

I bot RPA hanno anche una scalabilità quasi infinita. Se un CSP sceglie una soluzione RPA con esecuzione simultanea integrata, i team possono eseguire più bot contemporaneamente su un singolo computer. Ciò consente più trasferimenti di dati tra più sistemi contemporaneamente, accelerando notevolmente la velocità dei processi automatizzati.

2. Automatizza la gestione della rete

Il traffico di rete aumenta del 40-50% ogni 12-16 mesi e i CSP devono garantire che la loro infrastruttura sia in grado di gestirlo. Ogni volta che una rete rallenta o si disconnette, si verifica una potenziale perdita di clienti e di fatturato.

L'RPA, combinata con l'elaborazione AI, può aiutare ad automatizzare l'ottimizzazione della rete in modo che i guasti vengano risolti in tempo reale con un intervento umano minimo. Ciò garantisce che l'esperienza dell'utente rimanga costantemente eccellente.

Ad esempio, un'azienda potrebbe utilizzare algoritmi di machine learning e AI per analizzare i dati sull'utilizzo della rete. Questa analisi potrebbe identificare metriche particolari che segnalano potenziali problemi di rete, come il numero di utenti simultanei o la potenza del segnale. Un sistema di gestione delle business rules può essere utilizzato per delineare le fasi corrette del workflow quando queste metriche raggiungono soglie critiche. Quando queste soglie vengono raggiunte, l'AI può allertare un bot RPA affinché agisca in base alle business rules stabilite. Il bot RPA potrebbe estrarre i dati di rete, inserirli in un report e inviarlo ai tecnici di rete in modo che possano intervenire per mitigare il potenziale errore.

3. Mantenere la conformità

La Federal Communications Commission (FCC) sottopone il settore delle telecomunicazioni a rigide normative, comprese le leggi antitrust, sulle licenze e sui prezzi. Rimanere conformi ai mandati normativi può richiedere molto tempo e lavoro, ma l'RPA può ridurre l'onere amministrativo.

Tutto ciò che un'azienda deve fare è programmare un gruppo di bot automatici per raccogliere regolarmente i dati pertinenti sulla conformità da sistemi specifici e compilare il tutto in un foglio di calcolo centrale. L'organizzazione avrà sempre accesso a informazioni aggiornate sulla conformità ogni volta che sarà necessario. I dati saranno anche probabilmente più accurati di quanto lo sarebbero se un dipendente umano li raccogliesse, poiché i bot RPA non commettono errori di trascrizione.

4. Gestisci i metadati

Le aziende di telecomunicazioni e i media stanno diventando sempre più simili, perché si aiutano a vicenda per far valere al massimo quello che offrono. Di conseguenza, sempre più aziende di telecomunicazioni si stanno espandendo nei servizi di contenuti e media per diversificare le loro fonti di ricavi.

La RPA può aiutare le aziende di telecomunicazioni a gestire in modo più intelligente le offerte di contenuti. Ad esempio, con l'aiuto del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e dell'elaborazione AI, la RPA può estrarre dati non strutturati dai contenuti e inserirli in un sistema di gestione dei contenuti come Salesforce, dove tali dati possono essere utilizzati per taggare e categorizzare. Questa categorizzazione rende quindi più facile fornire contenuti personalizzati e suggerimenti pubblicitari agli utenti.

5. Scatena più innovazione

Le soluzioni RPA contemporanee come IBM offrono strumenti di creazione bot low-code che consentono a ogni membro del team di creare bot software efficaci, indipendentemente dal fatto che abbia o meno conoscenze tecniche avanzate. Quando tutti sono in grado di automatizzare, si apre la porta a una maggiore innovazione.

Ad esempio, i rappresentanti del servizio clienti otterrebbero insight diretti delle fasi del percorso del cliente che potrebbero trarre maggiori vantaggi dall'automazione. I tecnici sul campo potrebbero avere idee su come semplificare la programmazione dei servizi. Quando le aziende di telecomunicazioni rendono il software RPA accessibile a tutti, consentono a ogni dipendente di contribuire ad accelerare la business transformation.