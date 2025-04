Questo operatore di telecomunicazioni nordico si affida al team del suo centro operativo di rete (NOC) per monitorare l'infrastruttura tecnica dell'azienda, comprese decine di migliaia di stazioni base. Ogni stazione trasmette a diverse celle mobili ed è dotata di sistemi fisici come raddrizzatori, router, switch, unità di alimentazione e altro ancora.

Il responsabile del centro operativo di rete (NOC Manager) spiega: "La nostra rete fa parte dell'infrastruttura critica della regione. Identificare e risolvere i problemi in modo rapido ed economico è fondamentale per fornire una rete affidabile e ad alte prestazioni".

L'Operazioni Systems Support Solution Architect (OSS Architect) aggiunge: "Con la rapida espansione del 5G e dell'IoT, stiamo assistendo a un enorme afflusso di allarmi ogni giorno. Monitoriamo diverse centinaia di migliaia di dispositivi, ognuno dei quali potrebbe inviare un allarme al NOC. La nostra soluzione di monitoraggio precedente mostrava i dati su più schermi, con avvisi diversi per sistemi diversi e non offriva alcun modo per correlare o verificare le dipendenze. Ad esempio, se una stazione base non funzionava, selezionavamo un allarme come elemento principale del ticket e ignoravamo gli altri finché non correggevamo il guasto, ma si trattava di un metodo che non sempre rilevava la causa principale".

Il team NOC, già molto stressato, si è messo alla ricerca di nuovi modi per gestire i volumi crescenti in modo efficace ed efficiente, per garantire le migliori prestazioni di rete possibili.