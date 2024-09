L'accordo tra le due società, iniziato nel 2019, si basa sulla combinazione di servizi di AI disponibili su IBM Cloud e sistemi di automazione.

WINDTRE si è affidata alla tecnologia e agli esperti di dominio di IBM Consulting per progettare, sviluppare e gestire la soluzione, alimentata da tecnologie quali IBM watsonx Assistant, IBM Watson Knowledge Studio e IBM Watson Natural Language Understanding. La piattaforma watsonx Assistant classifica i report, Watson Knowledge Studio crea annotatori basati su regole e machine learning per "addestrare" IBM Watson sugli argomenti di dominio specifici di WINDTRE e Watson Natural Language Understanding estrae informazioni rilevanti dal testo. Queste soluzioni applicano le funzionalità di machine learning per comprendere il linguaggio umano, ragionare, estrarre informazioni, suggerire ipotesi per l'interpretazione, apprendere e semplificare la gestione dei ticket.

Dopo la fase di analisi, i ticket vengono arricchiti con le informazioni raccolte dai sistemi informativi di WINDTRE e inviate ai sistemi di automazione per la risoluzione. La fase di elaborazione dei ticket è ora gestita da Robotic Process Automation (RPA) per ottimizzare il processo. Questa soluzione è costituita da due componenti principali: il "dispatcher", che accetta i ticket da elaborare e li inserisce in una coda all'interno della soluzione, e il "performer", che esegue le azioni di risoluzione. A livello di architettura, il componente Robotic viene rilasciato su macchine virtuali nel cloud, rendendo la soluzione IBM sicura e scalabile.

L'integrazione è stata realizzata con il metodo di lavoro agile, seguito da momenti di condivisione e comunicazione tra WINDTRE e il management IBM per rivedere obiettivi, risultati e priorità. Un dashboard dedicato e sistemi di reporting monitorano costantemente le prestazioni, il volume e i vantaggi attesi.