IBM e stc group creano insieme una base di hybrid cloud dinamico automatizzando le operazioni, spostando le app sul cloud e accelerando la trasformazione digitale in tutta l'azienda
stc group, un abilitatore digitale leader di settore, ha avviato diverse iniziative di modernizzazione cloud per supportare il suo portfolio di servizi digitali in rapida espansione. Per creare una base più scalabile, efficiente ed economica, stc ha deciso di migliorare la maturità del cloud integrando la potenza del suo cloud privato con la flessibilità delle soluzioni di cloud pubblico. Questo approccio strategico mirava a fornire un'architettura unificata e pronta per il futuro in grado di offrire prestazioni elevate in tutti gli ambienti.
Facendo un salto strategico oltre una tradizionale migrazione lift-and-shift, stc ha ridefinito il suo modello operativo per sbloccare tutto il potenziale del cloud. La trasformazione ha enfatizzato l'abilitazione a livello aziendale attraverso strumenti cloud-native, rafforzati da solidi framework per gestire la sicurezza, la conformità e la scalabilità. Ancorato in una strategia multicloud lungimirante, il programma è stato progettato per accelerare la realizzazione di valore, promuovere l'innovazione continua e migliorare l'agilità organizzativa in un panorama sempre più dinamico.
Per farlo, era necessario un approccio olistico tra persone, processi e tecnologie, insieme a standard chiari e modelli di automazione riutilizzabili. Consapevole delle normative regionali e delle esigenze specifiche di un'azienda in rapida crescita, stc si è impegnata a realizzare un progetto che integrasse agilità e automazione con una solida governance e conformità alla sicurezza.
Per portare avanti le sue ambizioni digitali, stc ha collaborato con IBM® Consulting per progettare un'architettura di hybrid cloud ancorata ai principi di ingegneria della piattaforma per scalabilità e resilienza. IBM ha mobilitato un team interfunzionale di architetti, consulenti, program manager e PMI focalizzate sulle telecomunicazioni per guidare la trasformazione attraverso i principali flussi di lavoro. La trasformazione ha incluso la progettazione di piattaforme di hybrid cloud, la modernizzazione delle applicazioni per il cloud, l'ottimizzazione dei costi dell'infrastruttura e il miglioramento delle funzionalità di disaster recovery (DR).
Il coinvolgimento della piattaforma di hybrid cloud è iniziato con un seminario di co-creazione, durante il quale il team ha condotto una valutazione del panorama cloud, incluso il cloud privato e la sua infrastruttura sottostante. Hanno identificato diverse lacune e sfide, a cui sono state assegnati diversi livelli di priorità in base alle esigenze aziendali. Utilizzando queste informazioni e unendole alle tendenze globali e alle best practice del settore, hanno definito uno stato target e una roadmap di trasformazione.
Il componente chiave dell'architettura target è il pannello di controllo, basato sui principi di ingegneria della piattaforma. Questo approccio consente di stabilire policy unificate, provisioning automatizzato dell'infrastruttura e una governance operativa standardizzata.
Sono state proposte nuove funzionalità tecnologiche come parte dell'architettura di hybrid cloud target, tra cui Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, cloud foundation, sostenibilità e DR.
L'impegno per il passaggio delle applicazioni al cloud è iniziato con un processo di discovery collaborativo in cui i team hanno creato una visione dettagliata del landscape di stc. Tutte le applicazioni sono state valutate utilizzando gli strumenti BlueCat e ICCA, il che ha portato allo sviluppo di una roadmap su misura, comprese le disposizioni cloud, e di un'architettura target scalabile per bilanciare prestazioni, conformità e crescita.
Con l'obiettivo di ridurre sia la spesa in conto capitale (CapEx) che la spesa operativa (OpEx), stc e IBM hanno intrapreso un'iniziativa completa di ottimizzazione dei costi dell'infrastruttura. Ciò ha rivelato pressioni di lunga data legate alla manutenzione, al blocco da fornitore, alla dipendenza da database proprietari, alle inefficienze nella virtualizzazione e a una scalabilità limitata. Per affrontare questi problemi, stc e IBM hanno sviluppato un framework di governance e piani eseguibili.
Anche la resilienza era importante quanto la scalabilità e l'efficienza. Per raggiungere questo obiettivo, IBM e stc hanno sviluppato un blueprint di DR mirato che includeva uno studio completo delle funzionalità e delle linee guida di DR e un framework di governance per abilitare i piani di DR e di continuità aziendale per le applicazioni stc. Le valutazioni dell'architettura sono state condotte su applicazioni, infrastrutture e livelli di rete per facilitare l'aderenza alle linee guida e la conformità normativa. Con scenari di test chiaramente definiti e una convalida dell'architettura, stc ha rafforzato la sua capacità di proteggere i servizi aziendali critici, garantendo al contempo continuità e prontezza in tutta l'azienda.
IBM e stc hanno promosso una cultura della co-creazione, garantendo l'allineamento della leadership, il trasferimento continuo delle conoscenze e uno slancio sostenuto tra i flussi di lavoro. Questo approccio collaborativo ha migliorato notevolmente la continuità aziendale delle applicazioni mission-critical e ha consentito di creare strategie di risposta più efficaci e tempestive.
La piattaforma di hybrid cloud di stc sta già migliorando l'agilità, la resilienza e l'efficienza dei costi. I suoi processi sono ulteriormente migliorati dall'introduzione di nuove funzionalità come MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, hybrid cloud interconnect e una base di cloud privato aggiornata. Queste aggiunte hanno gettato le basi per un ambiente digitale più intelligente, automatizzato e scalabile.
Per migliorare ulteriormente l'efficienza operativa, stc ha aggiornato le sue funzioni cloud con caratteristiche come l'auto-scaling, l'auto-decommissioning e l'auto-power-off.
Grazie all'implementazione di MCMP, stc ha raggiunto una connettività multicloud senza interruzioni su tre principali hyperscaler. Questa maggiore flessibilità dell'architettura ha consentito ai team di distribuire i workload in ambienti ottimizzati per prestazioni, scalabilità e conformità.
Alcune delle iniziative chiave hanno consentito di ottenere efficienze finanziarie e operative misurabili.
Insieme, queste iniziative riflettono l'impegno di stc nella creazione di un'impresa digitale pronta per il futuro, agile, resiliente e ottimizzata per il valore a lungo termine.
stc group è un abilitatore digitale leader con sede a Riyadh, in Arabia Saudita. Fondata nel 1998, stc fornisce telecomunicazioni, servizi digitali e soluzioni aziendali a milioni di clienti in Medio Oriente, Nord Africa ed Europa. In qualità di maggiore operatore di telecomunicazioni del Regno, stc svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la trasformazione digitale della regione. Con circa 20.000 dipendenti e una forte presenza nei principali mercati regionali, stc ha registrato un fatturato superiore a 75,89 miliardi di SAR nel 2024.
Scopri come IBM® Consulting aiuta le aziende ad accelerare la trasformazione digitale con strategie di hybrid cloud su misura per scalabilità, agilità e resilienza.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM e IBM Consulting sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi varieranno in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.