Per portare avanti le sue ambizioni digitali, stc ha collaborato con IBM® Consulting per progettare un'architettura di hybrid cloud ancorata ai principi di ingegneria della piattaforma per scalabilità e resilienza. IBM ha mobilitato un team interfunzionale di architetti, consulenti, program manager e PMI focalizzate sulle telecomunicazioni per guidare la trasformazione attraverso i principali flussi di lavoro. La trasformazione ha incluso la progettazione di piattaforme di hybrid cloud, la modernizzazione delle applicazioni per il cloud, l'ottimizzazione dei costi dell'infrastruttura e il miglioramento delle funzionalità di disaster recovery (DR).

Il coinvolgimento della piattaforma di hybrid cloud è iniziato con un seminario di co-creazione, durante il quale il team ha condotto una valutazione del panorama cloud, incluso il cloud privato e la sua infrastruttura sottostante. Hanno identificato diverse lacune e sfide, a cui sono state assegnati diversi livelli di priorità in base alle esigenze aziendali. Utilizzando queste informazioni e unendole alle tendenze globali e alle best practice del settore, hanno definito uno stato target e una roadmap di trasformazione.

Il componente chiave dell'architettura target è il pannello di controllo, basato sui principi di ingegneria della piattaforma. Questo approccio consente di stabilire policy unificate, provisioning automatizzato dell'infrastruttura e una governance operativa standardizzata.

Sono state proposte nuove funzionalità tecnologiche come parte dell'architettura di hybrid cloud target, tra cui Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, cloud foundation, sostenibilità e DR.

L'impegno per il passaggio delle applicazioni al cloud è iniziato con un processo di discovery collaborativo in cui i team hanno creato una visione dettagliata del landscape di stc. Tutte le applicazioni sono state valutate utilizzando gli strumenti BlueCat e ICCA, il che ha portato allo sviluppo di una roadmap su misura, comprese le disposizioni cloud, e di un'architettura target scalabile per bilanciare prestazioni, conformità e crescita.

Con l'obiettivo di ridurre sia la spesa in conto capitale (CapEx) che la spesa operativa (OpEx), stc e IBM hanno intrapreso un'iniziativa completa di ottimizzazione dei costi dell'infrastruttura. Ciò ha rivelato pressioni di lunga data legate alla manutenzione, al blocco da fornitore, alla dipendenza da database proprietari, alle inefficienze nella virtualizzazione e a una scalabilità limitata. Per affrontare questi problemi, stc e IBM hanno sviluppato un framework di governance e piani eseguibili.

Anche la resilienza era importante quanto la scalabilità e l'efficienza. Per raggiungere questo obiettivo, IBM e stc hanno sviluppato un blueprint di DR mirato che includeva uno studio completo delle funzionalità e delle linee guida di DR e un framework di governance per abilitare i piani di DR e di continuità aziendale per le applicazioni stc. Le valutazioni dell'architettura sono state condotte su applicazioni, infrastrutture e livelli di rete per facilitare l'aderenza alle linee guida e la conformità normativa. Con scenari di test chiaramente definiti e una convalida dell'architettura, stc ha rafforzato la sua capacità di proteggere i servizi aziendali critici, garantendo al contempo continuità e prontezza in tutta l'azienda.

IBM e stc hanno promosso una cultura della co-creazione, garantendo l'allineamento della leadership, il trasferimento continuo delle conoscenze e uno slancio sostenuto tra i flussi di lavoro. Questo approccio collaborativo ha migliorato notevolmente la continuità aziendale delle applicazioni mission-critical e ha consentito di creare strategie di risposta più efficaci e tempestive.