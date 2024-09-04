Tag
Storage primario e storage secondario: qual è la differenza?

Cos'è lo storage primario?

Alla memoria del computer viene assegnata la priorità in base alla frequenza con cui tale memoria è necessaria per l'utilizzo nell'esecuzione delle funzioni operative. Lo storage primario è il mezzo per contenere la memoria primaria (o memoria principale), ovvero la memoria di lavoro del computer e il principale componente operativo. La memoria principale o primaria è anche chiamata "storage principale" o "memoria interna". Contiene quantità relativamente concise di dati, a cui il computer può accedere durante il funzionamento.

Poiché l'accesso alla memoria primaria è così frequente, è progettata per raggiungere velocità di elaborazione più elevate rispetto ai sistemi di storage secondari. Lo storage primario ottiene questo aumento delle prestazioni grazie alla sua posizione fisica sulla scheda madre del computer e alla vicinanza all'unità di elaborazione centrale (CPU).

Avendo lo storage primario più vicino alla CPU, è più facile leggere e scrivere sullo storage primario, oltre a ottenere un rapido accesso ai programmi, ai dati e alle istruzioni attualmente in uso e conservati all'interno dello storage primario.

Cos'è lo storage secondario?

La memoria esterna è nota anche come memoria secondaria e coinvolge dispositivi di storage secondari in grado di memorizzare i dati in modo persistente e continuo. Poiché possono essere utilizzati con un alimentatore interrompibile, si dice che i dispositivi di storage secondari forniscano una memoria non volatile.

Questi dispositivi di data storage possono salvaguardare i dati a lungo termine, stabilire la permanenza operativa e una registrazione duratura delle procedure esistenti a fini dell'archiviazione. Questo li rende gli host perfetti per ospitare i dati di backup, supportare le iniziative di disaster recovery e mantenere lo storage e la protezione dei dati a lungo termine dei file essenziali.

In che modo la memoria del computer imita la memoria umana

Per comprendere meglio le differenze tra storage primario e storage secondario, prendiamo in considerazione il modo in cui pensano gli esseri umani. Ogni giorno, le persone sono bombardate mentalmente da una quantità sorprendente di dati in arrivo.

  • Contatti personali: un americano medio effettua o riceve 6 telefonate al giorno e invia o riceve circa 32 messaggi di testo.
  • Dati di lavoro: inoltre, la maggior parte delle persone è impegnata anche in attività lavorative che coinvolgono dati organizzativi in entrata tramite un numero qualsiasi di direttive o comunicati aziendali.
  • Pubblicità: si stima che una persona media sia esposta a circa 10.000 pubblicità o messaggi sponsorizzati al giorno. Sottraendo 8 ore per una notte media di sonno, ciò equivale a una persona esposta a un messaggio pubblicitario ogni 5,76 secondi in cui è sveglia.
  • Notizie: il dato pubblicitario non include le informazioni sulle notizie trasmesse dai media, che riceviamo in un numero crescente di formati. In molti programmi di notizie televisive attuali, un unico schermo viene utilizzato per trasmettere contemporaneamente diversi tipi di informazioni. Ad esempio, un programma di notizie potrebbe includere una video intervista con un giornalista mentre uno scroll nella parte inferiore dello schermo annuncia i titoli delle ultime notizie e una barra laterale mostra gli ultimi aggiornamenti dal mercato azionario.
  • Social media: né questa cifra tiene conto della crescente e pervasiva influenza dei social media. Attraverso i siti di social media, le bacheche di messaggistica e le comunità online, le persone stanno assorbendo sempre più dati.

Chiaramente, si tratta di molte informazioni in arrivo da assorbire ed elaborare. Dal momento in cui ci svegliamo fino a quando torniamo a dormire, la nostra mente scorre tutti questi possibili dati, formulando una serie quasi infinita di giudizi minuziosi su quali informazioni conservare e quali ignorare. Nella maggior parte dei casi, questa decisione si riduce alla loro utilità. Se la mente percepisce che queste informazioni dovranno essere richiamate di nuovo, a quei dati viene assegnato un ordine superiore di priorità mentale.

Queste decisioni di assegnazione delle priorità avvengono con una frequenza così rapida che la nostra mente è addestrata a inserire questi dati senza rendersene conto veramente, lasciando che sia la mente umana a decidere come viene allocata la memoria primaria e secondaria. Fortunatamente, la mente umana è molto abile nella gestione di questo multitasking, proprio come i computer moderni.

Esiste un'analogia appropriata tra il modo in cui funziona la mente umana e il modo in cui viene gestita la memoria del computer. Nella mente, la memoria a breve termine di una persona è maggiormente dedicata ai bisogni cognitivi più urgenti e "attuali". Ciò potrebbe includere dati come un codice di accesso utilizzato per il personal banking, l'orario programmato di un importante appuntamento medico o le informazioni di contatto degli attuali clienti aziendali. In altre parole, si tratta di informazioni con la massima priorità prevista. Analogamente, lo storage primario si occupa delle esigenze di elaborazione più urgenti del computer.

Il data storage secondario, invece, offre uno storage a lungo termine, come la memoria a lungo termine di una persona. Lo storage secondario tende a funzionare con meno frequenza e può richiedere una maggiore potenza di elaborazione del computer per recuperare dati memorizzati a lungo. In questo modo, rispecchia la stessa conservazione ed elaborazione della memoria a lungo termine. Esempi di memoria a lungo termine per un essere umano potrebbero includere il numero di patente, dati conservati a lungo o il numero di telefono del coniuge.

Memoria utilizzata nello storage primario

Numerose forme di memoria di storage primario sono presenti nelle discussioni di informatica:

  • Random Access Memory (RAM): la RAM, il tipo di memoria più importante, gestisce e ospita numerosi processi chiave, tra cui app e processi di sistema che il computer sta attualmente gestendo. Funge anche da piattaforma di lancio per file o applicazioni.
  • Memoria di sola lettura (ROM): la ROM consente di visualizzare i contenuti, ma non permette di apportare modifiche ai dati raccolti. La ROM è uno storage non volatile, poiché i dati in essa contenuti rimangono memorizzati anche quando il computer è spento.
  • Memoria cache: un'altra forma chiave di data storage che memorizza i dati che vengono spesso recuperati e utilizzati. La memoria cache contiene meno storage rispetto alla RAM, ma è più veloce di quest'ultima.
  • Registri: i tempi di accesso ai dati più rapidi di tutti sono pubblicati dai registri, che esistono all'interno delle CPU e memorizzano i dati per raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione immediata.
  • Memoria flash: la memoria flash offre uno storage non volatile che consente ai dati di essere scritti e salvati (oltre che di essere scritti e salvati nuovamente). La memoria flash consente inoltre tempi di accesso rapidi. La memoria flash viene utilizzata all'interno di smartphone, fotocamere digitali, chiavette USB (Universal Serial Bus) e unità flash.
  • Storage cloud: lo storage cloud potrebbe funzionare come storage principale, in determinate circostanze. Ad esempio, le organizzazioni che ospitano app nei propri data center richiedono un qualche tipo di servizio cloud per le attività di storage.
  • Memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM): la DRAM, un tipo di memoria a semiconduttore basata su RAM, presenta caratteristiche che relegano ogni bit di dati a una cella di memoria che ospita un minuscolo condensatore e transistor. La DRAM è una memoria non volatile, grazie a un circuito di aggiornamento della memoria all'interno del condensatore DRAM. La DRAM viene spesso utilizzata nella creazione della memoria principale di un computer.
  • Memoria ad accesso casuale statica (SRAM): un altro tipo di memoria a semiconduttore basata su RAM, l'architettura della SRAM si basa su un circuito flip-flop a blocco per il data storage. La SRAM è uno storage volatile che sacrifica i suoi dati quando viene rimossa l'alimentazione dal sistema. Tuttavia, quando è operativa, fornisce un'elaborazione più rapida rispetto alla DRAM, il che spesso fa aumentare il prezzo della SRAM. La SRAM viene in genere utilizzata all'interno della memoria cache e dei registri.

Memoria utilizzata nello storage secondario

Esistono tre forme di memoria comunemente utilizzate nello storage secondario:

  • Storage magnetico: i dispositivi di storage magnetico accedono ai dati scritti su un disco metallico rotante che contiene campi magnetici.
  • Storage ottico: se un dispositivo di storage utilizza un laser per leggere i dati da un disco di metallo o plastica che contiene scanalature (proprio come un LP audio), questo è considerato uno storage ottico.
  • Storage a stato solido: i dispositivi di storage a stato solido (SSS) sono alimentati da circuiti elettronici. La memoria flash è comunemente utilizzata nei dispositivi SSS, sebbene alcuni utilizzino la memoria ad accesso casuale (RAM) con batteria di backup. SSS offre il trasferimento dei dati ad alta velocità e alte prestazioni, anche se i suoi costi finanziari rispetto allo storage magnetico e allo storage ottico possono rivelarsi proibitivi.

Tipi di dispositivi di storage primario

Le risorse di storage vengono designate come storage primario in base alla loro utilità percepita e al modo in cui vengono utilizzate. Alcuni osservatori presumono erroneamente che lo storage primario dipenda dallo spazio di storage di un particolare supporto di memorizzazione, dalla quantità di dati contenuti nella sua capacità di storage o dalla sua architettura di storage specifica. In realtà non si tratta di come uno storage possa memorizzare le informazioni, bensì dell'utilità prevista per quel supporto di storage.

Grazie a questo approccio basato sull'utilità, è possibile che i dispositivi di storage principali assumano diverse forme:

Tipi di dispositivi di storage secondario

Sebbene alcune forme di memoria secondaria siano basate internamente, esistono anche dispositivi di storage secondario di natura esterna. I dispositivi di storage esterni (chiamati anche dispositivi di storage ausiliari) possono essere facilmente scollegati e utilizzati con altri sistemi operativi e offrono uno storage non volatile:

  • HDD
  • Floppy disk
  • Unità a nastro magnetico
  • Dischi rigidi portatili
  • Unità a stato solido basate su flash
  • Schede di memoria
  • Unità flash
  • Unità USB
  • DVD
  • CD-ROM
  • Dischi Blu-ray
  • CD 

I dati sono la linfa vitale di qualsiasi sistema informatico. Lo storage primario e lo storage secondario sono entrambi coinvolti nella gestione di un flusso di dati sempre crescente, ma affrontano le proprie attività da diverse angolazioni. Lo storage primario consente al computer di eseguire operazioni gestendo i file attivamente necessari. Lo storage secondario riguarda la conservazione permanente dei dati considerati importanti e degni di essere salvati, ma che potrebbero non essere immediatamente necessari.

Ora c'è un nuovo elemento che deve essere preso in considerazione in questa equazione dei dati: la sicurezza. Con minacce informatiche più frequenti e in evoluzione, è essenziale disporre di data storage che contenga protezioni dei dati integrate. Scopri come puoi ottenere lo storage di cui necessita la tua organizzazione, oltre alla sicurezza per proteggere i dati preziosi in modo continuo.

