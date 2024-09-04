Storage primario e storage secondario: qual è la differenza?

Alla memoria del computer viene assegnata la priorità in base alla frequenza con cui tale memoria è necessaria per l'utilizzo nell'esecuzione delle funzioni operative. Lo storage primario è il mezzo per contenere la memoria primaria (o memoria principale), ovvero la memoria di lavoro del computer e il principale componente operativo. La memoria principale o primaria è anche chiamata "storage principale" o "memoria interna". Contiene quantità relativamente concise di dati, a cui il computer può accedere durante il funzionamento.
Poiché l'accesso alla memoria primaria è così frequente, è progettata per raggiungere velocità di elaborazione più elevate rispetto ai sistemi di storage secondari. Lo storage primario ottiene questo aumento delle prestazioni grazie alla sua posizione fisica sulla scheda madre del computer e alla vicinanza all'unità di elaborazione centrale (CPU).
Avendo lo storage primario più vicino alla CPU, è più facile leggere e scrivere sullo storage primario, oltre a ottenere un rapido accesso ai programmi, ai dati e alle istruzioni attualmente in uso e conservati all'interno dello storage primario.
La memoria esterna è nota anche come memoria secondaria e coinvolge dispositivi di storage secondari in grado di memorizzare i dati in modo persistente e continuo. Poiché possono essere utilizzati con un alimentatore interrompibile, si dice che i dispositivi di storage secondari forniscano una memoria non volatile.
Questi dispositivi di data storage possono salvaguardare i dati a lungo termine, stabilire la permanenza operativa e una registrazione duratura delle procedure esistenti a fini dell'archiviazione. Questo li rende gli host perfetti per ospitare i dati di backup, supportare le iniziative di disaster recovery e mantenere lo storage e la protezione dei dati a lungo termine dei file essenziali.
Per comprendere meglio le differenze tra storage primario e storage secondario, prendiamo in considerazione il modo in cui pensano gli esseri umani. Ogni giorno, le persone sono bombardate mentalmente da una quantità sorprendente di dati in arrivo.
Chiaramente, si tratta di molte informazioni in arrivo da assorbire ed elaborare. Dal momento in cui ci svegliamo fino a quando torniamo a dormire, la nostra mente scorre tutti questi possibili dati, formulando una serie quasi infinita di giudizi minuziosi su quali informazioni conservare e quali ignorare. Nella maggior parte dei casi, questa decisione si riduce alla loro utilità. Se la mente percepisce che queste informazioni dovranno essere richiamate di nuovo, a quei dati viene assegnato un ordine superiore di priorità mentale.
Queste decisioni di assegnazione delle priorità avvengono con una frequenza così rapida che la nostra mente è addestrata a inserire questi dati senza rendersene conto veramente, lasciando che sia la mente umana a decidere come viene allocata la memoria primaria e secondaria. Fortunatamente, la mente umana è molto abile nella gestione di questo multitasking, proprio come i computer moderni.
Esiste un'analogia appropriata tra il modo in cui funziona la mente umana e il modo in cui viene gestita la memoria del computer. Nella mente, la memoria a breve termine di una persona è maggiormente dedicata ai bisogni cognitivi più urgenti e "attuali". Ciò potrebbe includere dati come un codice di accesso utilizzato per il personal banking, l'orario programmato di un importante appuntamento medico o le informazioni di contatto degli attuali clienti aziendali. In altre parole, si tratta di informazioni con la massima priorità prevista. Analogamente, lo storage primario si occupa delle esigenze di elaborazione più urgenti del computer.
Il data storage secondario, invece, offre uno storage a lungo termine, come la memoria a lungo termine di una persona. Lo storage secondario tende a funzionare con meno frequenza e può richiedere una maggiore potenza di elaborazione del computer per recuperare dati memorizzati a lungo. In questo modo, rispecchia la stessa conservazione ed elaborazione della memoria a lungo termine. Esempi di memoria a lungo termine per un essere umano potrebbero includere il numero di patente, dati conservati a lungo o il numero di telefono del coniuge.
Numerose forme di memoria di storage primario sono presenti nelle discussioni di informatica:
Esistono tre forme di memoria comunemente utilizzate nello storage secondario:
Le risorse di storage vengono designate come storage primario in base alla loro utilità percepita e al modo in cui vengono utilizzate. Alcuni osservatori presumono erroneamente che lo storage primario dipenda dallo spazio di storage di un particolare supporto di memorizzazione, dalla quantità di dati contenuti nella sua capacità di storage o dalla sua architettura di storage specifica. In realtà non si tratta di come uno storage possa memorizzare le informazioni, bensì dell'utilità prevista per quel supporto di storage.
Grazie a questo approccio basato sull'utilità, è possibile che i dispositivi di storage principali assumano diverse forme:
Sebbene alcune forme di memoria secondaria siano basate internamente, esistono anche dispositivi di storage secondario di natura esterna. I dispositivi di storage esterni (chiamati anche dispositivi di storage ausiliari) possono essere facilmente scollegati e utilizzati con altri sistemi operativi e offrono uno storage non volatile:
I dati sono la linfa vitale di qualsiasi sistema informatico. Lo storage primario e lo storage secondario sono entrambi coinvolti nella gestione di un flusso di dati sempre crescente, ma affrontano le proprie attività da diverse angolazioni. Lo storage primario consente al computer di eseguire operazioni gestendo i file attivamente necessari. Lo storage secondario riguarda la conservazione permanente dei dati considerati importanti e degni di essere salvati, ma che potrebbero non essere immediatamente necessari.
Ora c'è un nuovo elemento che deve essere preso in considerazione in questa equazione dei dati: la sicurezza. Con minacce informatiche più frequenti e in evoluzione, è essenziale disporre di data storage che contenga protezioni dei dati integrate. Scopri come puoi ottenere lo storage di cui necessita la tua organizzazione, oltre alla sicurezza per proteggere i dati preziosi in modo continuo.
