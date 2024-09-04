Storage primario e storage secondario: qual è la differenza?

Alla memoria del computer viene assegnata la priorità in base alla frequenza con cui tale memoria è necessaria per l'utilizzo nell'esecuzione delle funzioni operative. Lo storage primario è il mezzo per contenere la memoria primaria (o memoria principale), ovvero la memoria di lavoro del computer e il principale componente operativo. La memoria principale o primaria è anche chiamata "storage principale" o "memoria interna". Contiene quantità relativamente concise di dati, a cui il computer può accedere durante il funzionamento.

Poiché l'accesso alla memoria primaria è così frequente, è progettata per raggiungere velocità di elaborazione più elevate rispetto ai sistemi di storage secondari. Lo storage primario ottiene questo aumento delle prestazioni grazie alla sua posizione fisica sulla scheda madre del computer e alla vicinanza all'unità di elaborazione centrale (CPU).

Avendo lo storage primario più vicino alla CPU, è più facile leggere e scrivere sullo storage primario, oltre a ottenere un rapido accesso ai programmi, ai dati e alle istruzioni attualmente in uso e conservati all'interno dello storage primario.