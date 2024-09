FrieslandCampina ha collaborato con IBM Business Partner Axians per progettare la sua nuova strategia di protezione e backup dei dati per tutti i suoi siti in tutto il mondo. Con un'ampia portata globale, Axians disponeva sia della capacità operativa che delle competenze locali necessarie per supportare un progetto di tale portata. L'obiettivo era quello di garantire che tutti i sistemi MES, SCADA e di automazione della produzione fossero completamente protetti grazie a una soluzione semplificata in grado di fornire resilienza dei dati per ogni sito.

Axians e FrieslandCampina hanno scelto lo storage IBM® FlashSystem combinato con IBM® HyperSwap come base del nuovo ambiente di storage standardizzato per ciascuna sede di produzione. A seconda del volume di dati totali in ogni sito, Axians implementa due dispositivi FlashSystem di dimensioni adeguate in posizioni separate. Utilizzando HyperSwap, i due array FlashSystem vengono visualizzati come un'unica struttura di storage, mentre i dati in background vengono inviati automaticamente a entrambi i sistemi. Anche se un'unità non è disponibile, l'altra continua a fornire un accesso completo. Il backup è fornito da IBM Storage Protect, che include la compressione dei dati per ridurre i volumi totali di storage e consente operazioni di archiviazione e recupero completamente automatizzate per file, directory e immagini su disco.

Offrendo controlli di accesso granulari, la nuova architettura protegge sistemi e dati garantendo allo stesso tempo una governance eccellente. Inoltre, la progettazione on-premise fa in modo che l'esecuzione dei processi di backup possano continuare anche in caso di interruzione di Internet o della connessione al centro aziendale. Grazie a questa innovazione, i sistemi di produzione possono tenere il passo con il costante afflusso di latte fresco che richiede una lavorazione immediata.

"La soluzione IBM progettata da Axians ha trasformato le nostre capacità di protezione dei dati", spiega Mohamed Asmine. "L'approccio basato su modelli consente ad Axians e FrieslandCampina di implementare la nuova soluzione in tutte le sedi in modo rapido ed economico, selezionando il modello IBM FlashSystem pertinente per fornire la capacità e le prestazioni corrette. IBM HyperSwap offre resilienza in caso di incendi, inondazioni o qualsiasi altro disastro in una delle sedi, mentre IBM Storage Protect ci consente di proteggere i dati generati dai nostri molteplici sistemi MES, SCADA e di produzione".