Implementando Oracle, uno degli strumenti leader a livello mondiale per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), le organizzazioni possono trasformare i propri processi aziendali e aumentare significativamente l'efficienza operativa. Le aziende, grandi e piccole, stanno digitalizzando e gestendo quantità di dati sempre più grandi. I sistemi ERP come Oracle semplificano i processi aziendali e riducono i costi, sfruttando le informazioni per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni migliori in contesti in rapida evoluzione.

L'azienda serve 430.000 clienti in 175 Paesi (link esterno a ibm.com) e offre soluzioni per migliaia di casi d'uso. Per via della natura altamente configurabile del sistema ERP Oracle Cloud, non esistono praticamente due implementazioni uguali. La piattaforma è stata utilizzata per modernizzare e unificare l'ecosistema IT di importanti società finanziarie, semplificare la gestione del capitale umano (HCM) nelle filiali di vari marchi e ottimizzare i processi di reporting (link esterno a ibm.com) in contesti sanitari complessi.

Il software fornisce una piattaforma integrata e unificata per processi aziendali eterogenei come la gestione della supply chain e le risorse umane, fornendo una visione olistica delle operazioni di un'organizzazione e abbattendo i silos di dati. Utilizzando l'automazione, Oracle può semplificare le attività di routine per aumentare l'efficienza operativa. Inoltre, grazie alle sue funzionalità avanzate di reporting, la piattaforma permette di conoscere in tempo reale le prestazioni, consentendo alle organizzazioni di prendere rapidamente decisioni informate e basate sui dati.