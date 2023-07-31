Puntare sulla trasformazione digitale guidata dal mainframe per i servizi finanziari

Negli ultimi tempi abbiamo vissuto incertezze economiche globali, dalla crisi del "troppo grande per fallire" del 2008 ai nostri attuali alti tassi di interesse post-pandemici che hanno causato sovraesposizione e insolvenza di alcune grandi banche depositanti.

Sebbene i fallimenti bancari siano spesso il risultato di cattive decisioni e politiche gestionali, vi sono buone ragioni per attribuire una parte della colpa a iniziative e strategie di modernizzazione tardive. I dirigenti non avrebbero potuto eseguire analisi migliori per individuare i rischi all'interno dei dati? Perché non hanno lanciato una nuova app mobile? Qualcuno li ha hackerati e ha bloccato i clienti?

Tutti sanno che rimandare la modernizzazione delle applicazioni mainframe significa perdere opportunità, ma c'è la convinzione generale che cambiare i sistemi che attualmente supportano le operazioni sia rischioso.

Le banche comunitarie e regionali potrebbero non disporre delle risorse tecniche necessarie, mentre gli istituti più grandi hanno un debito tecnico enorme, problemi di movimentazione dati di notevole entità o difficoltà con il business case.

Le banche, grandi e piccole, probabilmente hanno fallito su una o più iniziative di modernizzazione o migrazione. Con l'abbandono degli sforzi, i responsabili IT di queste organizzazioni hanno avuto la sensazione di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Trasformare lo sforzo di modernizzazione non dovrebbe richiedere una riscrittura totale del codice mainframe, né un laborioso e costoso esercizio di trasformazione. Piuttosto, i team dovrebbero modernizzare ciò che ha senso per le priorità più importanti dell'azienda.

Ecco alcuni casi d'uso eccellenti di banche che sono andate oltre il semplice riavvio di iniziative di modernizzazione per migliorare in modo significativo il valore dei loro mainframe nel contesto di architetture software altamente distribuite e delle elevate aspettative di esperienza del cliente di oggi.