Usare la collaborazione (non la migrazione) per modernizzare le applicazioni mainframe con il cloud

Questa è la seconda parte di una serie in cinque parti sulla modernizzazione dei mainframe.
Quando senti la frase "modernizzare le applicazioni mainframe con il cloud", la prima cosa che ti viene in mente è probabilmente la migrazione. Non così in fretta. Se si eliminano i preconcetti, la migrazione dal mainframe raramente è l'approccio migliore. I mainframe odierni sono incredibilmente veloci, straordinariamente scalabili e incredibilmente affidabili, tanto che molti di quelli attualmente in funzione funzionano da decenni senza alcun tempo di inattività. Proprio così. Non cinque 9. Non sei 9. Tutti i 9: stiamo parlando del 100% di tempo di attività. Non c'è da stupirsi che due terzi delle aziende Fortune 100 facciano affidamento sul ferro per le transazioni mission-critical. Banche, compagnie aeree, compagnie assicurative, rivenditori al dettaglio: l'elenco potrebbe continuare. L'economia globale dipende dai mainframe, ogni minuto di ogni giorno. Ma (e sapevi che c'era un ma), queste stesse imprese sono nel mezzo di trasformazioni digitali. Nuove pressioni economiche e dei clienti le stanno costringendo a innovare e a ripensare il modo in cui utilizzano la tecnologia per offrire valore al cliente. Tali trasformazioni includono invariabilmente il cloud e, quando ciò accade, la modernizzazione del mainframe entra presto in gioco. Mentre AWS, Microsoft Azure e altri grandi provider di cloud vorrebbero che tutti i workload aziendali funzionassero sui loro cloud, si rendono conto che la maggior parte dei clienti mainframe sarebbe meglio servita da una strategia di collaborazione mainframe/cloud. IBM, l'unico fornitore rimasto di mainframe e provider di cloud a pieno titolo, sostiene l'unione di mainframe e cloud anche per soddisfare le moderne esigenze digitali delle aziende che dipendono dalla piattaforma mainframe da così tanti anni. Pensi ancora che modernizzazione delle applicazioni mainframe significhi necessariamente migrazione? Diamo un'occhiata ai vari scenari di collaborazione mainframe/cloud per vedere come offrire al meglio valore, risparmiare denaro e, soprattutto, raggiungere gli obiettivi incentrati sul cliente della trasformazione digitale.
Per alcune aziende dotate di mainframe, la modernizzazione potrebbe non essere una priorità. Seguendo il detto "se non è rotto, non aggiustarlo", alcune applicazioni mainframe continuano a funzionare, offrendo oggi lo stesso valore di quando erano nuove. Lasciare inalterate queste applicazioni potrebbe essere la migliore decisione aziendale, ma potrebbe anche rallentare la capacità dell'organizzazione di innovare per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. È importante soppesare i pro e i contro di qualsiasi cambiamento rispetto al mantenimento dello status quo. In altre situazioni, le iniziative di modernizzazione delle applicazioni mainframe comportano l'aggiornamento o la sostituzione delle applicazioni precedenti sul mainframe con applicazioni mainframe nuove o rielaborate. Tuttavia, è più probabile che la modernizzazione del mainframe richieda una combinazione di funzionalità mainframe e basate su cloud che lavorano insieme. Il refactoring delle applicazioni mainframe per l'esecuzione nel cloud è talvolta considerato una strategia di modernizzazione. Convertire COBOL in Java, ad esempio, per eseguirlo così com'è nel cloud o come parte di un'iniziativa di riarchitettura cloud-native. La riduzione dei costi MIPS dei mainframe è spesso una motivazione aziendale per spostare alcune o tutte le applicazioni sul cloud. "I clienti vogliono fare di più con meno", spiega Steven Steuart, AWS WW GTM Mainframe. "I nostri clienti possono trasformarsi con o verso AWS (ad esempio, per ridurre il consumo di MIPS), elaborare su mainframe e consumare su AWS."
Le aziende utilizzano i mainframe sia per eseguire applicazioni sia per memorizzare dati. Le considerazioni sulla modernizzazione per ogni scopo sono spesso diverse. Per prendere decisioni di modernizzazione economicamente vantaggiose, è fondamentale affrontare la questione mainframe vs. cloud dal punto di vista di quale strumento sia più adatto a quale attività. Lasciare l'elaborazione delle transazioni core sul mainframe, ad esempio, è una decisione semplice e a basso rischio, mentre eseguire workload come app di analytics ed esperienza del cliente sul cloud ridurrà i costi e offrirà tutta la potenza dei servizi basati sul cloud. In realtà, in molte situazioni, la questione non è tanto dove vengono eseguite le applicazioni, quanto piuttosto i dati. Ad esempio, supportare le app mobili con dati mainframe può essere costoso e lento a causa dei costi di elaborazione del mainframe, dei costi di trasporto dei dati e dei problemi di latenza della rete. Replicare selettivamente i dati del mainframe nel cloud per supportare l'accesso in sola lettura può risolvere tali problemi, ma è appropriato solo dove l'accesso in tempo reale ai dati è meno importante. L'inferenza in tempo reale, nella posizione più vicina a dove risiedono i dati, è un vantaggio competitivo che il mainframe moderno IBM z16 offre. In altre situazioni, l'obiettivo è espandere l'accesso ai dati mainframe ad applicazioni e servizi basati su cloud. Le organizzazioni sono quindi in grado di utilizzare il valore dei dati sul mainframe nell'intero landscape IT.
Con il pensionamento della generazione boomer di sviluppatori mainframe, le organizzazioni basate su mainframe devono stimolare una nuova forza lavoro. Tuttavia, questi professionisti non vogliono sedersi davanti a terminali con schermo verde. Vogliono lavorare con strumenti di sviluppo moderni in un ambiente moderno, basato su cloud. Entra in IBM Wazi Developer for Workspaces. Wazi è un ambiente di sviluppo con un IDE basato su browser che sviluppatori e tester possono utilizzare per creare, testare ed eseguire applicazioni mainframe da qualsiasi luogo. AWS, per esempio, punta tutto su Wazi. "Wazi di IBM è disponibile oggi su AWS Marketplace come parte dell'offerta Z and Cloud Modernization Stack di IBM", sottolinea Steuart di AWS. Wazi risolve il problema delle competenze generazionali nei mainframe fornendo un'esperienza moderna per gli sviluppatori che lavorano con le app mainframe z/OS nel cloud. Inoltre, IBM ha lanciato IBM Wazi as a Service su IBM Cloud, portando per la prima volta lo sviluppo e il test as-a-service di z/OS nel cloud. "Ora gli sviluppatori hanno facile accesso a moderni strumenti di sviluppo e cloud service innovativi", ha affermato Andy Bradfield, vicepresidente di IBM Z Hybrid Cloud. "E con l'hybrid cloud, possono tenere le loro applicazioni ovunque sia necessario: nel cloud, on-premise e all'edge."
In aggiunta a IBM e ai provider di cloud, esiste un intero ecosistema di fornitori, sia giovani che affermati, che forniscono strumenti e piattaforme per aiutare le aziende a modernizzare le loro applicazioni mainframe lavorando con il cloud. Alcuni fornitori si concentrano sugli strumenti DevOps. Altri sull'integrazione mainframe-cloud. DataOps e altri strumenti di dati moderni sono disponibili anche presso molti ISV. Di conseguenza, il numero di aziende basate su mainframe che cercano di migrare dal mainframe è effettivamente in diminuzione, poiché è sempre più chiaro che i mainframe sono una parte integrante ed essenziale del mondo basato su cloud moderno. Per maggiori informazioni, consulta gli altri post di questa serie:
Copyright © Intellyx LLC. IBM è un cliente di Intellyx. Intellyx mantiene il controllo editoriale finale di questo articolo. Nessuna AI è stata utilizzata nella produzione di questo articolo.
