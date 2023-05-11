Usare la collaborazione (non la migrazione) per modernizzare le applicazioni mainframe con il cloud

Questa è la seconda parte di una serie in cinque parti sulla modernizzazione dei mainframe.

Quando senti la frase "modernizzare le applicazioni mainframe con il cloud", la prima cosa che ti viene in mente è probabilmente la migrazione. Non così in fretta. Se si eliminano i preconcetti, la migrazione dal mainframe raramente è l'approccio migliore. I mainframe odierni sono incredibilmente veloci, straordinariamente scalabili e incredibilmente affidabili, tanto che molti di quelli attualmente in funzione funzionano da decenni senza alcun tempo di inattività. Proprio così. Non cinque 9. Non sei 9. Tutti i 9: stiamo parlando del 100% di tempo di attività. Non c'è da stupirsi che due terzi delle aziende Fortune 100 facciano affidamento sul ferro per le transazioni mission-critical. Banche, compagnie aeree, compagnie assicurative, rivenditori al dettaglio: l'elenco potrebbe continuare. L'economia globale dipende dai mainframe, ogni minuto di ogni giorno. Ma (e sapevi che c'era un ma), queste stesse imprese sono nel mezzo di trasformazioni digitali. Nuove pressioni economiche e dei clienti le stanno costringendo a innovare e a ripensare il modo in cui utilizzano la tecnologia per offrire valore al cliente. Tali trasformazioni includono invariabilmente il cloud e, quando ciò accade, la modernizzazione del mainframe entra presto in gioco. Mentre AWS, Microsoft Azure e altri grandi provider di cloud vorrebbero che tutti i workload aziendali funzionassero sui loro cloud, si rendono conto che la maggior parte dei clienti mainframe sarebbe meglio servita da una strategia di collaborazione mainframe/cloud. IBM, l'unico fornitore rimasto di mainframe e provider di cloud a pieno titolo, sostiene l'unione di mainframe e cloud anche per soddisfare le moderne esigenze digitali delle aziende che dipendono dalla piattaforma mainframe da così tanti anni. Pensi ancora che modernizzazione delle applicazioni mainframe significhi necessariamente migrazione? Diamo un'occhiata ai vari scenari di collaborazione mainframe/cloud per vedere come offrire al meglio valore, risparmiare denaro e, soprattutto, raggiungere gli obiettivi incentrati sul cliente della trasformazione digitale.