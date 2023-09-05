Mainframe e cloud? È facile con l'open source

Questa è la quarta di una serie in cinque parti sulla modernizzazione dei mainframe.
Il segreto per integrare il mainframe negli attuali ambienti IT moderni e cloud è rendere l'esperienza di lavorare con il mainframe simile a quella di lavorare fuori dal mainframe—specialmente l'esperienza dello sviluppatore (DX).
Storicamente, lavorare sul mainframe era un'esperienza completamente diversa dal mondo distribuito. I mainframe disponevano di terminali green-screen (o emulatori di terminale), strumenti e linguaggi di programmazione specifici per mainframe, e modi completamente diversi di organizzare e accedere ai dati, gestire la sicurezza e sfruttare qualsiasi funzionalità a livello di sistema operativo.
Fornire agli sviluppatori un DX moderno sul mainframe richiede però più di una semplice nuova skin. Gli sviluppatori hanno bisogno di un'interazione diretta con gli strumenti che utilizzano, un rapporto profondo che rende la tecnologia propria, anche quando lavorano nel cloud.
La chiave di questa profonda relazione? Software open source.
Il software open source e DevOps condividono una filosofia e basi tecniche comuni. Capire l'uno è essenziale per comprendere l'altro.
DevOps è una mentalità, una cultura e un insieme di pratiche tecniche che favoriscono una migliore comunicazione e collaborazione lungo tutto il ciclo di vita del software. L'automazione basata sugli strumenti è un importante facilitatore, ma DevOps è più un cambiamento nella percezione e nel comportamento umano che uno sforzo tecnologico.
Il team DevOps in molte organizzazioni lavora con gli sviluppatori e le persone operative per assemblare e gestire le varie tecnologie di automazione che supportano le parti di integrazione e distribuzione continua (CI/CD) del ciclo di vita, ciò che abbiamo chiamato la toolchain DevOps.
GitOps è anche un importante facilitatore di CI/CD e, per estensione, di DevOps. GitOps è un modello cloud-native per le operazioni che tiene conto delle distribuzioni guidate dal modello su infrastrutture immutabili che supportano ambienti di produzione dinamici a larga scala.
GitOps prende il nome da Git, lo strumento di gestione del codice open-source e molto popolare. Adottare strumenti e processi standard come Git e GitOps può potenziare le pratiche di sviluppo di un'organizzazione per garantire risultati aziendali in modo più efficace.
Consentire ai team di utilizzare una pipeline standard basata su Git per orchestrare lo sviluppo e la distribuzione di un'applicazione aumenta la produttività.
Poiché gli sviluppatori mainframe dovrebbero far parte dello stesso team di tutti gli altri, dovrebbero avere un ruolo attivo nel ciclo di vita dello sviluppo. Di conseguenza, l'architettura ottimale per raggiungere l'inclusività del mainframe bilancia le attività sul mainframe con la sua integrazione nella più ampia toolchain DevOps.
Tale architettura include molti elementi open-source. Una fonte di questo tipo di software è l'Open Mainframe Project (OMP), ospitato dalla Linux Foundation e sostenuto da IBM, Broadcom, Rocket Software e altri.
Il progetto di punta dell'OMP è Zowe. L'obiettivo di Zowe è fornire agli sviluppatori mainframe tutti gli strumenti necessari per essere partecipanti DevOps di prim'ordine, sia durante il processo di sviluppo, quando si applica l'integrazione continua (CI), sia quando si distribuiscono software in produzione in distribuzione continua (CD) .
L'OMP basava Zowe su IBM® z/OS, il sistema operativo IBM per i suoi mainframe Z. Zowe è un framework software che include un insieme base di applicazioni, API e funzionalità del sistema operativo per supportare lo sviluppo futuro.
Zowe offre agli sviluppatori interfacce moderne per interagire con z/OS, consentendo loro di lavorare con il mainframe come fanno nei moderni ambienti cloud. I fornitori di terze parti sono inoltre invitati a creare plug-in ed estensioni per includere le funzionalità di Zowe negli strumenti di sviluppo commerciale. IBM sta inoltre promuovendo Wazi, basato su open source. Wazi è una famiglia di strumenti per la fornitura di un DX cloud-native per z/OS e per lo sviluppo e il test cloud-native per z/OS in IBM® Cloud. Con Wazi, gli sviluppatori possono avviare rapidamente un sistema di sviluppo e test z/OS oppure creare la propria immagine personalizzata da mainframe LPAR (partizioni logiche) on-premise.
Eseguire componenti Wazi in IBM Cloud è una scelta naturale, ma la storia del cloud DevOps open source mainframe si estende anche ad altri cloud.
AWS, ad esempio, fornisce un ambiente di tempo di esecuzione gestito per modernizzare i carichi di lavoro mainframe seguendo diverse strategie ibride. L'IBM Z and Cloud Modernization Stack viene eseguito su Red Hat OpenShift su AWS. Questo stack include strumenti di modernizzazione containerizzati e la possibilità di connettersi ad ambienti z/OS.
Gli ingegneri DevOps sono anche in grado di eseguire la Red Hat Ansible Automation Platform su AWS come base per implementare automazioni DevOps su mainframe AWS e IBM® zSystems.
Microsoft Azure collega inoltre i suoi sforzi DevOps al mainframe. Le soluzioni DevOps Azure si integrano con DevOps per zSystems, abbracciando i servizi Azure e gli ambienti z/OS per orchestrare il ciclo di vita dello sviluppo software tra zSystems e Azure.
Infine, come per AWS, la Red Hat Ansible Automation Platform funziona come piattaforma gestita su Azure, integrando mainframe con numerosi servizi basati su Azure. Infatti, gli sviluppatori possono utilizzare l'Ansible Visual Studio Code Extension per sviluppare playbook Ansible utilizzando le collezioni IBM Z.
La posizione privilegiata di IBM come unico produttore di mainframe rimasto le conferisce un ruolo di leader di mercato all'interno della più ampia comunità di mainframe.
Nonostante la notevole longevità del mainframe come piattaforma mission-critical per il business moderno, IBM è la prima a riconoscere che il mainframe deve integrarsi bene nel più ampio panorama aziendale.
Lavorare con i cloud pubblici è una parte integrante di questa strategia. I mainframe sono una parte centrale di IBM Cloud, e sia AWS che Azure sono partner solidi di IBM nel percorso per rendere il mainframe un partecipante cloud di prim'ordine.
