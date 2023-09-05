Mainframe e cloud? È facile con l'open source

Il software open source e DevOps condividono una filosofia e basi tecniche comuni. Capire l'uno è essenziale per comprendere l'altro.

DevOps è una mentalità, una cultura e un insieme di pratiche tecniche che favoriscono una migliore comunicazione e collaborazione lungo tutto il ciclo di vita del software. L'automazione basata sugli strumenti è un importante facilitatore, ma DevOps è più un cambiamento nella percezione e nel comportamento umano che uno sforzo tecnologico.

Il team DevOps in molte organizzazioni lavora con gli sviluppatori e le persone operative per assemblare e gestire le varie tecnologie di automazione che supportano le parti di integrazione e distribuzione continua (CI/CD) del ciclo di vita, ciò che abbiamo chiamato la toolchain DevOps.

GitOps è anche un importante facilitatore di CI/CD e, per estensione, di DevOps. GitOps è un modello cloud-native per le operazioni che tiene conto delle distribuzioni guidate dal modello su infrastrutture immutabili che supportano ambienti di produzione dinamici a larga scala.

GitOps prende il nome da Git, lo strumento di gestione del codice open-source e molto popolare. Adottare strumenti e processi standard come Git e GitOps può potenziare le pratiche di sviluppo di un'organizzazione per garantire risultati aziendali in modo più efficace.

Consentire ai team di utilizzare una pipeline standard basata su Git per orchestrare lo sviluppo e la distribuzione di un'applicazione aumenta la produttività.

Poiché gli sviluppatori mainframe dovrebbero far parte dello stesso team di tutti gli altri, dovrebbero avere un ruolo attivo nel ciclo di vita dello sviluppo. Di conseguenza, l'architettura ottimale per raggiungere l'inclusività del mainframe bilancia le attività sul mainframe con la sua integrazione nella più ampia toolchain DevOps.

Tale architettura include molti elementi open-source. Una fonte di questo tipo di software è l'Open Mainframe Project (OMP), ospitato dalla Linux Foundation e sostenuto da IBM, Broadcom, Rocket Software e altri.

Il progetto di punta dell'OMP è Zowe. L'obiettivo di Zowe è fornire agli sviluppatori mainframe tutti gli strumenti necessari per essere partecipanti DevOps di prim'ordine, sia durante il processo di sviluppo, quando si applica l'integrazione continua (CI), sia quando si distribuiscono software in produzione in distribuzione continua (CD) .

L'OMP basava Zowe su IBM® z/OS, il sistema operativo IBM per i suoi mainframe Z. Zowe è un framework software che include un insieme base di applicazioni, API e funzionalità del sistema operativo per supportare lo sviluppo futuro.

Zowe offre agli sviluppatori interfacce moderne per interagire con z/OS, consentendo loro di lavorare con il mainframe come fanno nei moderni ambienti cloud. I fornitori di terze parti sono inoltre invitati a creare plug-in ed estensioni per includere le funzionalità di Zowe negli strumenti di sviluppo commerciale. IBM sta inoltre promuovendo Wazi, basato su open source. Wazi è una famiglia di strumenti per la fornitura di un DX cloud-native per z/OS e per lo sviluppo e il test cloud-native per z/OS in IBM® Cloud. Con Wazi, gli sviluppatori possono avviare rapidamente un sistema di sviluppo e test z/OS oppure creare la propria immagine personalizzata da mainframe LPAR (partizioni logiche) on-premise.