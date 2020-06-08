Il fatto è che la generazione di dati sta superando la capacità della rete. Quindi, dobbiamo essere intelligenti su quali dati analizzare, quali dati inviare al cloud per lo storage e, soprattutto, dove devono essere analizzati i dati. Sebbene la risposta più semplice a queste domande sia "dipende", esistono ragioni e raccomandazioni di natura commerciale e tecnica.

Due fattori determinano questa risposta: quanto è critico analizzare i dati in tempo reale e se è necessario eseguire ulteriori analisi con tali dati. Poi, c'è quel requisito di storage (o meno) per soddisfare i requisiti di conformità aziendale e giurisdizionale.

Alcuni sostengono che il cloud non sia il luogo ideale per la real-time analytics. Quindi inviare tutti i dati nel cloud non è la risposta, perché la maggior parte dei dati memorizzati nel cloud non viene mai analizzata, bensì finisce in un database o in un bit bucket e rimane lì.

Prendendo l'esempio di una telecamera remota che riprende video, alcuni dei pro e contro degli analytics all'edge rispetto agli analytics sul server sono illustrati nella tabella seguente: