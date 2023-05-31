Esistono molti scenari di utilizzo aziendale che si sovrappongono e coinvolgono sia le discipline dell'Internet of Things (IoT) che dell'edge computing. Ma c'è un caso d'uso molto pratico e promettente che è stato comunemente distribuito senza che le persone ci pensassero troppo: i prodotti connessi. Questo caso d'uso coinvolge dispositivi e attrezzature integrate con sensori, software e connettività che scambiano dati con altri prodotti, operatori o ambienti in tempo reale.

In questo post, esamineremo il fenomeno spesso trascurato dei prodotti connessi e il modo in cui le aziende li utilizzano a proprio vantaggio. Ciò è particolarmente vero nella produzione e nell'ingegneria industriale. Dalla strategia alla progettazione, allo sviluppo e alla distribuzione, c'è molto su cui riflettere per collegare i prodotti fisici. Anche se esamineremo questo aspetto dal punto di vista dell'edge computing, ci sono importanti implicazioni anche per l'industria 4.0.

Partiamo dal presupposto che i lettori abbiano familiarità con l'Industria 4.0, che prevede l'integrazione di tecnologie digitali e IoT avanzate nei processi di produzione e nei dispositivi connessi che trasmettono e ricevono istruzioni e dati. Questo consente una maggiore automazione e ottimizzazione dei processi di produzione, con conseguente aumento dell'efficienza, della produttività e della flessibilità nella produzione. Per ulteriori informazioni sul concetto, consulta il link qui sotto.