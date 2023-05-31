Esistono molti scenari di utilizzo aziendale che si sovrappongono e coinvolgono sia le discipline dell'Internet of Things (IoT) che dell'edge computing. Ma c'è un caso d'uso molto pratico e promettente che è stato comunemente distribuito senza che le persone ci pensassero troppo: i prodotti connessi. Questo caso d'uso coinvolge dispositivi e attrezzature integrate con sensori, software e connettività che scambiano dati con altri prodotti, operatori o ambienti in tempo reale.
In questo post, esamineremo il fenomeno spesso trascurato dei prodotti connessi e il modo in cui le aziende li utilizzano a proprio vantaggio. Ciò è particolarmente vero nella produzione e nell'ingegneria industriale. Dalla strategia alla progettazione, allo sviluppo e alla distribuzione, c'è molto su cui riflettere per collegare i prodotti fisici. Anche se esamineremo questo aspetto dal punto di vista dell'edge computing, ci sono importanti implicazioni anche per l'industria 4.0.
Partiamo dal presupposto che i lettori abbiano familiarità con l'Industria 4.0, che prevede l'integrazione di tecnologie digitali e IoT avanzate nei processi di produzione e nei dispositivi connessi che trasmettono e ricevono istruzioni e dati. Questo consente una maggiore automazione e ottimizzazione dei processi di produzione, con conseguente aumento dell'efficienza, della produttività e della flessibilità nella produzione. Per ulteriori informazioni sul concetto, consulta il link qui sotto.
Quando si parla di prodotti connessi, ci sono tre elementi fondamentali:
Come vediamo nella Figura 1, i dati sono la linfa vitale dei prodotti connessi. Detto questo, perché i stanno diventando fondamentali per le aziende? Con i prodotti connessi, i clienti si aspettano non solo di acquistare i dispositivi più recenti e all'avanguardia, ma si aspettano anche che questi dispositivi funzionino, migliorino e vengano aggiornati continuamente con nuove caratteristiche nel corso della loro vita. Gli aggiornamenti over-the-air (OTA) delle auto Tesla o dei prodotti Apple sono buoni esempi di fornitura di nuovi software, firmware, caratteristiche, protezioni, ecc. ai prodotti connessi.
I prodotti connessi non si limitano ai semplici aggiornamenti via etere, ma possono migliorare l'assistenza monitorando e ottimizzando l'uso. In ambito industriale, comunicano lo stato di salute delle macchine e possono prevedere/prevenire guasti o tempo di inattività, anticipando le esigenze di assistenza. I robot nelle aree di produzione sono programmati per essere consapevoli e lavorare con altri robot. Alimentato dai dati, un prodotto può essere connesso in modo interattivo con un ecosistema più ampio, offrendo una migliore esperienza del cliente (CX), prestazioni e servizi ottimizzati e una supply chain agile in grado di fornire nuove fonti di valore al cliente.
Le aziende dispongono di prodotti e servizi connessi che comprendono strategia aziendale e tecnologica, abilitazione della connettività, connettività edge intelligente e informatica e altro ancora. La Figura 2 fornisce la visione di IBM sui componenti che forniranno un vantaggio competitivo alle aziende manifatturiere di oggi. Nell'ambito dei prodotti e servizi connessi, vediamo i tre aspetti principali:
IBM ha anche un'offerta che include IBM® Cognitive Assistant per i prodotti connessi, che utilizza i dati e apprende dalle interazioni con i clienti in tutti gli aspetti del ciclo di vita dei prodotti connessi.
La connettività porta anche problemi di sicurezza, dato che i prodotti diventano sempre più software-defined e basati sui dati. I prodotti connessi sono costruiti su piattaforme multiformi eseguite su più ambienti operativi che includono la combinazione di piattaforme di calcolo personalizzate, piattaforme di calcolo tradizionali e cloud. È fondamentale trasformare gli attuali approcci alla sicurezza da soluzioni puntuali a soluzioni end-to-end multipiattaforma che proteggano i prodotti connessi e i servizi correlati.
Molte delle caratteristiche a cui abbiamo appena accennato si trovano anche nelle soluzioni di edge computing.
Si potrebbe sostenere che i prodotti connessi sono solo una manifestazione di un caso d'uso dell'edge computing specificamente legato al dominio dell'esperienza del cliente (CX). La differenza sta nella definizione di edge computing, che afferma che i dati vengono analizzati alla fonte dove vengono generati. I prodotti connessi, invece, sono guidati dalle risposte ricevute inviando i dati al cloud.
In alcuni casi, i prodotti smart connessi possono funzionare in modo indipendente. Se un aspirapolvere intelligente può tornare al suo dock, è così inverosimile immaginare veicoli autonomi che si guidino da soli verso una stazione di ricarica? I veicoli si stanno evolvendo in prodotti connessi con connessioni a smartphone, altri veicoli e infrastrutture circostanti tramite tecnologie avanzate di sensori con funzionalità di elaborazione remota e a bordo. Tali funzionalità richiedono frequenti aggiornamenti OTA da parte del produttore. Possiamo affermare che l'edge computing e l'ecosistema stiano aprendo la strada ai veicoli autonomi, che diventeranno i dispositivi mobili all'edge e prodotti connessi per eccellenza.
Come descritto nei blog precedenti di questa serie, IBM® Edge Application Manager (IEAM) è il più adatto per implementare e gestire applicazioni su dispositivi edge e remoti.
Uno dei blog precedenti di questa serie, "Dati all'edge", parlava della gestione di tutti i dati generati all'edge. Gli stessi requisiti di conformità, privacy, sovranità, governance e residenza dei dati sono altrettanto rilevanti per i prodotti connessi.
I prodotti connessi inviano e ricevono molti dati nel cloud. Esistono leggi che impongono la raccolta e lo storage di tutti questi dati. Quando aggiungono la connettività ai prodotti, i progettisti e i produttori devono comprendere e adottare misure per mitigare il raggio delle minacce. Le famiglie di standard IEC 62443 e UL 2900 si applicano ai prodotti connessi utilizzati in ambienti domestici o commerciali, ai dispositivi medici e ai sistemi di sicurezza e protezione della vita. Lo Stato della California, ad esempio, ha una legge chiamata "Teddy Bear and Toaster Act" che pretende di fornire una maggiore sicurezza per evitare attacchi di malware e proteggere i consumatori che utilizzano dispositivi connessi.
Sebbene i prodotti connessi rispetto all'IoT e all'edge generino molti dati, nessuno dei due offre un piano dati. A tal fine, IBM® Cloud Pak for Data offre molte opzioni per gestire e memorizzare i dati a fini operativi, analytics e di audit. Vogliamo che faccia parte della soluzione dei prodotti connessi.
Dal punto di vista dell'esperienza del cliente, riteniamo che i prodotti connessi abbiano un impatto importante nel settore automobilistico, della tecnologia medica, dei prodotti di consumo, nell'Industria 4.0 e nell'energia e servizi di pubblica utilità. Per sfruttare appieno il potenziale dei prodotti e dei servizi connessi, le organizzazioni devono mettere l'esperienza del cliente in primo piano e, al tempo stesso, garantire la sicurezza dei dati e della rete.
Consideriamo i prodotti connessi come dispositivi che operano all'interno e aiutano gli esseri umani in un dominio di edge computing, dove i dati che sono la linfa vitale di tali soluzioni. Attraverso i prodotti connessi, le imprese possono offrire molti servizi post-vendita personalizzati e ampliare i confini del settore.
