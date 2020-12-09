Le applicazioni ad alta intensità di calcolo richiedono un'elevata capacità di calcolo per il trattamento dei dati e lo storage che i dispositivi IoT non sono in grado di soddisfare, dato che spesso hanno un limite di risorse. Pertanto, le aziende possono utilizzare cluster all'edge come ambienti dinamici e robusti in cui i team delle operazioni possono soddisfare lo storage richiesto, il calcolo, la bassa latenza, le alte prestazioni e l'elevata larghezza di banda. Inoltre, alcuni servizi condivisi on-premise ad alta disponibilità potrebbero richiedere la scalabilità che i cluster Kubernetes sono progettati per fornire, come le distribuzione di cloud edge.

Un cluster edge può spesso essere un limite logico di risorse per un'azienda. Anche gli investimenti nei dispositivi edge di fascia alta sono costosi per le aziende. Numerosi dispositivi legacy a funzione fissa o dedicati potrebbero essere già stati implementati e preventivati. La tecnologia dei cluster edge offre alle aziende un modo per modernizzare e rendere a prova di futuro le proprie applicazioni utilizzando un approccio edge-native. Ciò avviene collegando tali dispositivi a un cluster di piccole dimensioni con impronta edge che esegue una soluzione di gestione dei dispositivi o di piattaforma IoT. Il cluster edge verrebbe quindi gestito e utilizzato come un dispositivo edge.

I cluster edge offrono i seguenti vantaggi fondamentali: