Il network slicing non è una novità; è un metodo per creare più reti logiche e virtualizzate uniche su un'infrastruttura condivisa, utilizzando il software-defined networking (SDN). Come accennato nei blog precedenti, la tecnologia 5G ha accelerato l'adozione di SDN e della Network Functions Virtualization (NFV), entrambi strumenti che facilitano la rapida creazione di sezioni di rete. Pertanto, applicando gli stessi principi di virtualizzazione alle reti di accesso radio (RAN), un operatore di rete può segregare fisicamente il traffico tramite le sezioni.

Le sezioni di rete possono supportare un'applicazione, un servizio, un insieme di utenti o rete specifica e possono coprire più domini di rete, inclusi accesso, core e trasporto. Possono anche essere distribuite su più operatori. Ciò significa che ogni rete logica è progettata per servire uno scopo aziendale definito e comprende tutte le risorse di rete necessarie, configurate e connesse end-to-end.

Una delle caratteristiche più importanti del 5G è che le sezioni di rete possono essere create e programmate dinamicamente per offrire ai clienti finali una rete mobile individuale e una gestione degli abbonati personalizzata, continuamente aggiornabile per soddisfare le loro esigenze in evoluzione. Dalla larghezza di banda estremamente elevata alla bassa latenza, i casi d'uso identificati per il 5G e il network slicing coprono esigenze di erogazione diverse e si dividono in tre categorie principali. La versione 15 del 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ha fornito dettagli su questi tre tipi di sezioni/servizi (SST):

SST 1 – Extreme (or enhanced) Mobile Broadband (eMBB): pensato per applicazioni incentrate sui video che consumano molta larghezza di banda e generano la maggior parte del traffico sulla rete mobile.

pensato per applicazioni incentrate sui video che consumano molta larghezza di banda e generano la maggior parte del traffico sulla rete mobile. SST 2 – Ultra-reliable Low-Latency Communications (urLLC): questo tipo permetterà operazioni come la chirurgia remota o le comunicazioni vehicle-to-X (v2x) e richiederà agli operatori di rete mobile (MNO) di avere capacità di edge computing mobile.

questo tipo permetterà operazioni come la chirurgia remota o le comunicazioni vehicle-to-X (v2x) e richiederà agli operatori di rete mobile (MNO) di avere capacità di edge computing mobile. SST 3 – Massive Machine-Type Communications (mMTC): sebbene comunemente noto come Internet of Things (IoT), questa sezione di rete opera su una scala molto più ampia, con miliardi di dispositivi collegati alla rete. Questi dispositivi genereranno molto meno traffico rispetto alle applicazioni eMBB, ma saranno molto più numerosi.

La concomitanza dei servizi è abilitata dal network slicing. Esiste un effetto intrinseco per cui ogni servizio possiede caratteristiche proprie: un effetto micro, in cui la modifica di una sezione non influenza quella adiacente, e un effetto macro, in cui le risorse fisiche vengono spostate da una sezione all'altra in base alla domanda. L'NFV è ciò che fornisce scalabilità, flessibilità e isolamento.

È importante capire che l'isolamento a livello di rete (quando i clienti verticali non condividono la funzione o le risorse di rete con gli altri clienti) in alcuni casi non è considerato un requisito fondamentale e non viene affrontato dal network slicing. Di conseguenza, il network slicing presuppone che in una rete nazionale sarà necessario solo un numero limitato di sezioni e che queste saranno condivise da aziende con esigenze simili.