Foundation model all'edge

Il provisioning zero-touch basato su policy è stato effettuato con Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes (RHACM) tramite policy e tag di posizionamento, che legano cluster edge specifici a un insieme di componenti e configurazioni software. Questi componenti software (che si estendono sul full stack e coprono compute, storage, rete e workload AI) sono stati installati utilizzando vari operatori OpenShift, la fornitura dei servizi applicativi necessari e S3 Bucket (storage).

Il foundation model (FM) pre-addestrato per infrastrutture civili è stato perfezionato tramite un Jupyter Notebook all'interno di Red Hat OpenShift data science (RHODS) utilizzando dati etichettati per classificare sei tipi di difetti riscontrati sui ponti in calcestruzzo. Il servizio di inferenza di questo FM messo a punto è stato dimostrato anche utilizzando un server Triton. Inoltre, il monitoraggio dello stato di salute di questo sistema edge è stato reso possibile aggregando metriche di observability dai componente hardware e software tramite Prometheus al dashboard centrale RHACM nel cloud. Le imprese di infrastrutture civili possono distribuire questi FM nelle loro posizioni edge e utilizzare immagini dei droni per rilevare difetti quasi in tempo reale, accelerando il time-to-insight e riducendo i costi di trasferimento di grandi volumi di dati ad alta definizione da e verso il cloud.