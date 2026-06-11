Che cos'è una DPIA (valutazione d'impatto della protezione dei dati)?

L'UE prende sul serio il GDPR e il relativo requisito DPIA, infliggendo multe alle organizzazioni che non implementano le DPIA o che manifestano comunque inadempienze.

Nel 2019, ad esempio, una scuola superiore nel nord della Svezia ha subito una multa, la prima per la Svezia, quando ha implementato un progetto pilota per condurre un appello nominale utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale biometrico. Lo ha fatto senza condurre una DPIA. La scuola fu quindi multata per 19.000 euro, anche se gli osservatori notarono che la multa massima avrebbe potuto ammontare a quasi 1 milione di euro.1 (Le sanzioni previste dal GDPR raggiungono fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuale di un'azienda, a seconda di quale sia il valore più alto.)

Un sito web tiene traccia delle multe del GDPR. Ad aprile 2026, erano state contate oltre 3.000 multe. Molte di queste citano specificamente l'articolo 35 del GDPR (che riguarda le DPIA) come fattore determinante della multa. In un esempio di dicembre 2025, un'azienda francese è stata multata per 3,5 milioni di euro, citando una violazione ai sensi dell'articolo 35. La sanzione più elevata nella storia del GDPR è stata inflitta a Meta dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati nel 2023, per un importo di 1,2 miliardi di euro, sebbene quel caso si concentrasse sui trasferimenti di dati e non sulle valutazioni d'impatto.

GDPR.eu offre indicazioni su come condurre correttamente una DPIA, completa di un modello. Tuttavia, bisogna tenere presente che condurre una DPIA è spesso solo l'inizio di un processo approfondito di gestione del rischio. A volte si verificano multe quando una DPIA identifica potenziali rischi e vulnerabilità, ma la mancanza di reali mitigazioni la rende un semplice esercizio.

Nei casi peggiori, una DPIA può fungere da traccia documentale che dimostra che un’azienda era consapevole dei rischi e non li ha affrontati adeguatamente. France Travail, l'agenzia nazionale per l'impiego, non ha mai implementato le misure di sicurezza indicate nelle DPIA, causando una grave violazione dei dati. Nel gennaio 2026, le autorità di regolamentazione hanno multato France Travail per 5 milioni di euro.2