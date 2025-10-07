Data di pubblicazione: 18 aprile 2024
Autori: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
CDP, precedentemente nota come Carbon Disclosure Project, è un'organizzazione no profit internazionale che fornisce un sistema di divulgazione delle informazioni sull'impatto ambientale utilizzabile sia per il settore privato che per quello pubblico. CDP promuove il reporting ambientale annuale e la trasparenza come elementi fondamentali per la costruzione di un'economia sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la creazione di un futuro net zero.
CDP vanta la più completa raccolta di dati ambientali autodichiarati al mondo. Raccogliendo dati dal suo processo di divulgazione, CDP ha la possibilità di monitorare i progressi di aziende e città su diverse questioni di sostenibilità e di calcolare punteggi per ogni entità che divulga. I punteggi CDP hanno lo scopo di fornire un'istantanea delle prestazioni ambientali di un'entità e incentivare la gestione dell'impatto ambientale.1
Il framework CDP per il reporting delle informazioni ambientali è uno dei principali schemi di rendicontazione ESG e sistemi di divulgazione globali. Tra gli altri vi sono i framework della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), il GHG (greenhouse gas) Protocol, la Global Reporting Initiative (GRI) e la Science-Based Targets initiative (SBTi).
Lanciata a Londra nel 2000 con il nome di Carbon Disclosure Project, CDP richiedeva inizialmente la rendicontazione delle emissioni di gas serra come un modo per consentire la condivisione delle informazioni tra le aziende e gli stakeholder, come gli investitori. I fondatori speravano che rendere disponibili tali dati ambientali potesse incoraggiare le iniziative per contrastare il cambiamento climatico.
L'organizzazione no profit ha rilasciato il suo primo questionario CDP, che chiedeva alle aziende di divulgare i dati sulle loro emissioni di carbonio, nel 2003. Un decennio dopo, l'organizzazione ha abbreviato il suo nome in CDP per riflettere il suo più ampio ambito di divulgazione delle informazioni ambientali e la diversità delle entità con cui collabora.
Oltre a richiedere informazioni sull'impronta di carbonio, CDP richiede anche informazioni relative alla deforestazione, alla sicurezza idrica e all'uso della plastica. La sua portata ora si estende oltre le aziende includendo città, stati e regioni.
Sul sito web di CDP, l'organizzazione elenca quattro questioni ambientali e di sostenibilità come le aree chiave di interesse per la raccolta dei dati.
CDP chiede alle maggiori aziende del mondo di fornire informazioni sui rischi climatici e sulle opportunità di adottare misure a basse emissioni di carbonio attraverso il questionario CDP sul cambiamento climatico. I dati CDP raccolti attraverso il questionario includono le emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3 come definite dal GHG Protocol, nonché informazioni sulla governance, sulla strategia aziendale, sull'uso dei crediti di carbonio, sul prezzo interno del carbonio (il valore monetario che le aziende assegnano alle emissioni di gas serra) e altro ancora.
CDP richiede alle aziende di misurare il loro impatto idrico e gli sforzi compiuti per migliorare la sicurezza dell'acqua. L'organizzazione aiuta anche le aziende a identificare partnership che possano essere di sostegno in questo senso. Secondo CDP, nel 2023 almeno 77 miliardi di dollari erano minacciati dal rischio idrico nelle supply chain.2
CDP considera la deforestazione una delle sfide ambientali più significative a livello globale, in quanto influisce sulla regolazione climatica, sulle risorse idriche e sulla biodiversità. Attraverso il suo framework, CDP monitora la prevenzione della deforestazione nella produzione agricola. L’organizzazione sta inoltre ampliando il proprio raggio d’azione per evitare la distruzione di altri ecosistemi naturali.
CDP promuove la divulgazione delle informazioni sulle attività legate alla plastica. Questo fornisce una base che consente alle aziende di creare strategie per ridurre l'uso di plastica e l'inquinamento. Tale divulgazione e le strategie che ne derivano possono anche aiutare le aziende ad anticipare l'evoluzione delle normative locali e globali che regolano l'uso della plastica.
Dalla sua fondazione, CDP ha ampliato il proprio portafoglio di soggetti divulganti. Non si limita a richiedere la divulgazione di informazioni alle aziende, ma anche a governi e organizzazioni del settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali, statali e regionali e le autorità pubbliche. Nel 2023, quasi 25.000 organizzazioni hanno partecipato alla divulgazione dei dati CDP, tra cui oltre 23.200 aziende (per un valore di due terzi della capitalizzazione di mercato globale) e più di 1.100 città, stati e regioni.
Le aziende possono anche collaborare con CDP per ottenere informazioni sull'impatto ambientale dai membri delle loro supply chain, mentre gli investitori possono utilizzare i dati CDP per agevolare il processo decisionale e la gestione del rischio. Più di 700 istituzioni finanziarie con oltre 67.000 miliardi di dollari di asset e più di 300 grandi acquirenti con oltre 6.400 miliardi di dollari di spesa per l'approvvigionamento richiedono informazioni attraverso il CDP.
I punteggi CDP sono metriche che hanno lo scopo di mostrare alle organizzazioni e ai loro stakeholder la propria posizione riguardo al cambiamento climatico, alla deforestazione e alla sicurezza idrica attraverso la divulgazione. La divulgazione dei dati in anni consecutivi può aiutare le aziende a monitorare i propri progressi nel tempo.
CDP utilizza una metodologia di attribuzione di un punteggio in linea con la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Le aziende e le città ricevono un punteggio da “D-” ad “A”, mentre le aziende a cui viene chiesto di divulgare ma non lo fanno ricevono un voto “F”. Le entità che ottengono un punteggio "A" sono in testa alle classifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sull'impatto ambientale e la gestione dell'ambiente. Nel 2023, oltre 400 aziende e 120 città in tutto il mondo hanno ricevuto il punteggio “A” da CDP e sono state incluse nella “A List” annuale di CDP.
CDP collabora con organizzazioni governative e no profit per promuovere politiche in linea con gli obiettivi di CDP. I partner dell'organizzazione includono la United Nations Global Compact, la United Nations Marrakech Partnership for Global Climate Action, la Zero Pollution Stakeholder Platform della Commissione Europea, Water Europe e Alliance for Climate Action Brazil.
1 "What we do". (link esterno a ibm.com). CDP. 2024.
2 "Water now a major risk for world’s supply chains, reports CDP". (link esterno a ibm.com). CDP. 22 marzo 2024.