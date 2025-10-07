I punteggi CDP sono metriche che hanno lo scopo di mostrare alle organizzazioni e ai loro stakeholder la propria posizione riguardo al cambiamento climatico, alla deforestazione e alla sicurezza idrica attraverso la divulgazione. La divulgazione dei dati in anni consecutivi può aiutare le aziende a monitorare i propri progressi nel tempo.

CDP utilizza una metodologia di attribuzione di un punteggio in linea con la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Le aziende e le città ricevono un punteggio da “D-” ad “A”, mentre le aziende a cui viene chiesto di divulgare ma non lo fanno ricevono un voto “F”. Le entità che ottengono un punteggio "A" sono in testa alle classifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sull'impatto ambientale e la gestione dell'ambiente. Nel 2023, oltre 400 aziende e 120 città in tutto il mondo hanno ricevuto il punteggio “A” da CDP e sono state incluse nella “A List” annuale di CDP.