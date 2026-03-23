I guadagni di efficienza ottenuti a scapito dei candidati di qualità non sono veri e propri guadagni. L'obiettivo è costruire un processo che sia al tempo stesso veloce e ponderato. Questo approccio richiede di investire tempo in anticipo per definire chiaramente il ruolo e progettare colloqui che facciano emergere le informazioni di cui l'organizzazione ha bisogno. Un pool di candidati più piccolo, meglio selezionato e con un buon profilo culturale è quasi sempre più efficiente di uno ampio e scarsamente filtrato.

L'AI aiuta i team ad agire prima e più rapidamente sui candidati di qualità più elevata selezionando gli indicatori più probabilmente correlati al successo. Inoltre, riduce il volume delle interviste necessarie senza sacrificare la qualità del pool finale.