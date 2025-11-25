L'uso dell'AI nel reclutamento è già diffuso: uno studio mostra che il 99% dei responsabili delle assunzioni ha dichiarato di utilizzare l'AI nel processo di assunzione.1 L'automazione può gestire in modo efficiente gran parte del lavoro amministrativo che richiede molto tempo, inclusi l'annuncio delle offerte di lavoro, la selezione dei curriculum, la programmazione dei colloqui e altro ancora. E stanno emergendo strumenti più avanzati che possono ottimizzare processi decisionali e workflow complessi.

Questi strumenti di automazione si integrano con i sistemi di tracciamento dei candidati, i CRM di reclutamento e le piattaforme di social media per un'esperienza più fluida. Con strumenti di automazione del reclutamento per ridurre i compiti manuali, i team delle risorse umane e i responsabili delle assunzioni possono concentrarsi su lavori strategici di livello superiore che richiedono un giudizio umano sfumato. Se utilizzata efficacemente, l'automazione può migliorare metriche chiave di assunzione come il tempo di assunzione e il costo per assunzione, e aiutare a selezionare i migliori candidati per il ruolo.