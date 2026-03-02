Come migliorare l'esperienza dei candidati con l'AI

L’esperienza del candidato non si limita al processo di assunzione. Riflette in modo significativo il brand del datore di lavoro.
Il termine "esperienza del candidato" si riferisce alle percezioni e alle opinioni che i candidati sviluppano interagendo con un’organizzazione durante il processo di selezione e assunzione. Comprende ogni punto di contatto che un candidato ha con un’azienda, a partire dal momento in cui entra in contatto per la prima volta con un annuncio di lavoro. L’esperienza prosegue durante tutto il processo di candidatura e include preselezione, colloqui, negoziazione dell’offerta e, infine, l’onboarding o il rifiuto.
A differenza dell'esperienza del cliente, che viene studiata da decenni, l'esperienza del candidato è una disciplina relativamente nuova. Tuttavia, la sua importanza è cresciuta in modo esponenziale. Questa crescita è in parte dovuta al fatto che il mercato dei talenti è diventato più competitivo, poiché il valore delle competenze tecnologiche supera quello delle competenze della forza lavoro generale.
Secondo Deloitte la domanda di posti di lavoro nel settore tecnologico negli Stati Uniti raggiungerà i 7,1 milioni entro il 2034. Allo stesso tempo, i candidati di alto livello si aspettano sempre più trasparenza e personalizzazione dai datori di lavoro, al pari di quanto ricevono dai migliori brand di consumo. L'agilità nel processo di assunzione è diventata critica nell'attuale panorama aziendale basato sulla velocità.
L'esperienza del candidato è modellata da diversi elementi interconnessi:
In sostanza, un'esperienza positiva per i candidati consiste nel mostrare rispetto e dignità ai candidati in ogni interazione, compresi quelli che non vengono selezionati.
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Tuttavia, per recruiter e responsabili delle assunzioni che devono gestire centinaia di interazioni quotidiane e soddisfare le esigenze di personale immediate, creare esperienze personali ed empatiche può rappresentare una sfida. Sempre più spesso, i team di assunzione integrano tecnologie di AI e automazione per i processi manuali più dispendiosi in termini di tempo, al fine di rendere più fluido ed efficace il percorso dei candidati. Idealmente, queste collaborazioni uomo-macchina permettono ai professionisti HR di concentrarsi sulla creazione di relazioni, sull’implementazione di strategie complete per i talenti e su attività con un maggiore valore aggiunto.
Per migliorare l'esperienza dei candidati "[...] le organizzazioni dovrebbero cominciare correggendo quei momenti in cui i candidati devono aspettare, sono incerti o devono faticare troppo", afferma Tom Mason, Global Talent Operations Offering Leader di IBM Consulting.
"Il flusso delle candidature, la comunicazione e la progressione dei colloqui sono le leve più veloci", spiega Mason. "L'AI ha il maggiore impatto quando gestisce questi workflow, automatizzando ciò che non richiede il giudizio umano e consentendo ai recruiter e ai responsabili delle assunzioni di concentrarsi sui passaggi che contano".
Il panorama dei talenti nel 2026 appare notevolmente diverso rispetto a soli cinque anni fa. La normalizzazione del lavoro da remoto o ibrido e la ricerca di lavoro basata sull'AI hanno alzato fondamentalmente l'asticella di ciò che le organizzazioni devono offrire durante il processo di assunzione. I mercati del lavoro competitivi, uniti al rapido ciclo informativo dei social media, mettono le organizzazioni alla ricerca dei migliori talenti in una posizione difficile.
Allo stesso tempo, le competenze necessarie per prosperare nella forza lavoro moderna stanno cambiando rapidamente e molte posizioni richiedono competenze completamente diverse. IBM, ad esempio, ha recentemente modificato le descrizioni dei ruoli per i lavoratori entry-level, al fine di riflettere questa nuova realtà, dando priorità alle soft skill rispetto ai ruoli facilmente automatizzabili.
Per rispondere a questa sfida, le strategie di gestione dei talenti dovranno necessariamente evolversi: secondo un sondaggio condotto tra 750 dirigenti dall'IBM Institute of Business Value, l'87% dei leader aziendali ritiene che per ottenere il massimo dagli strumenti di AI, sia necessario avere le persone giuste nei ruoli giusti.
In un mercato in cui i candidati di qualità tendono a sostenere colloqui contemporaneamente con più organizzazioni, un processo di assunzione lento o disorganizzato può rappresentare uno svantaggio competitivo. Le organizzazioni che non riescono ad agire rapidamente e a garantire un percorso coerente per i candidati rischiano di perdere costantemente i migliori talenti o di compromettere la propria reputazione. Secondo Kim Morick, leader di IBM Consulting per l'HR AI-first, i talenti di alto livello rimangono sul mercato in media per soli 10 giorni.
Investire in una buona esperienza del candidato può produrre rendimenti misurabili sia nel breve che nel lungo periodo. Un’esperienza del candidato studiata con cura, rispettosa ed efficiente genera un valore tangibile e duraturo. Anche se un candidato non riceve un’offerta, un’esperienza positiva aumenta la probabilità che in futuro si candidi nuovamente per una posizione aperta nella stessa azienda.
Secondo un sondaggio di Gallup, i dipendenti assunti di recente che dichiarano di avere avuto un’eccellente esperienza del candidato hanno 3,2 volte più probabilità di sentirsi connessi alla cultura della loro organizzazione. Inoltre, questi candidati hanno tre volte più probabilità di essere estremamente soddisfatti del loro lavoro.
Quando le organizzazioni offrono costantemente esperienze di assunzione ben strutturate, i candidati diventano sostenitori del brand. Potrebbero condividere impressioni positive con le loro reti professionali, lasciare recensioni favorevoli su siti come LinkedIn o raccomandare un'organizzazione a colleghi di talento che stanno cercando attivamente lavoro. Nel tempo, questo rafforzamento organico della reputazione si trasforma in una significativa consapevolezza del brand, con vantaggi nell'ambito del reclutamento.
In poche parole, le organizzazioni note per trattare bene i candidati attireranno un maggior numero di candidature. I migliori talenti tendono ad avere più opzioni e i professionisti qualificati spesso valutano l’esperienza di selezione prima di decidere dove investire il proprio tempo. Una solida reputazione nell’esperienza del candidato attira persone realmente entusiaste dell’organizzazione, generando un flusso di talenti di qualità superiore.
Un processo semplificato è anche più veloce ed efficiente dal punto di vista dei costi. Una comunicazione proattiva e una pianificazione senza intoppi consentono di prendere decisioni rapidamente, consentendo ai candidati di avanzare velocemente nel loro percorso. Questo approccio riduce il numero di ruoli vacanti.
La decisione di accettare un'offerta di lavoro viene presa raramente in modo isolato. candidati valutano non solo il pacchetto retributivo, ma anche l’impressione generale che l’azienda lascia durante il processo di assunzione. Al contrario, i candidati che considerano il processo disorganizzato potrebbero essere più propensi ad accettare offerte altrove.
L’esperienza del candidato definisce il tono dell’esperienza del dipendente. Quando le promesse fatte durante la fase di recruiting sono autentiche e coerenti con la realtà del ruolo, i nuovi assunti arrivano con aspettative ragionevoli. Hanno inoltre meno probabilità di sperimentare la delusione che spinge a lasciare l’azienda precocemente.
Nei mercati del lavoro più competitivi, l’esperienza del candidato può rappresentare un vero elemento distintivo. Le organizzazioni che si guadagnano la reputazione di trattare estremamente bene i candidati possono ottenere risultati non solo nel ciclo di assunzione attuale, ma anche negli anni successivi.
I programmi efficaci di esperienza del candidato si basano sui dati, anche se il processo è molto specifico e personale. "L'esperienza può sembrare un concetto così soggettivo e confuso", afferma Kimberly Morick, leader di IBM Consulting per l'HR AI-first. "Tuttavia, in un mercato dei talenti competitivo, non è possibile gestire ciò che non si può misurare".
Morick afferma di consigliare alle organizzazioni di esaminare i loro funnel di reclutamento attraverso due obiettivi specifici: "I dati concreti sull'efficienza e il sentimento umano legato al processo".
Oggi, l'AI e l'automazione sono sempre più utilizzate per supportare i team umani lungo tutto il processo di acquisizione dei talenti. Le iniziative di maggior successo trasferiscono alle macchine le attività amministrative più ripetitive e sensibili al tempo, consentendo ai team HR di concentrarsi sulle aree in cui il contributo umano è essenziale.
"La maggior parte delle iniziative di esperienza del candidato fallisce non perché alle organizzazioni non importi, ma perché intervengono sulla superficie anziché sul sistema", afferma Mason. "Il vero miglioramento deriva dalla riprogettazione dei workflow, dalla segmentazione delle variabili e dall'utilizzo dell'AI per eliminare le frizioni, favorendo al contempo momenti umani significativi".
Migliorare l'esperienza del candidato non è un progetto una tantum, bensì è un processo in continua evoluzione. Percorsi dei candidati progettati con cura e interventi tecnologici selezionati possono aiutare i team di assunzione a perfezionare il modo in cui i potenziali candidati interagiscono con l’organizzazione.
Le best practice per migliorare l'esperienza del candidato includono:
Per i ruoli ad alto volume, gli strumenti di selezione basati su AI possono ridurre il rischio di burnout dei recruiter e migliorare il processo di ricerca. Questi programmi identificano rapidamente quali candidati soddisfano i requisiti di base. In questo modo, il processo garantisce che l’attenzione dei recruiter umani rimanga focalizzata sui candidati di maggior livello. Se implementati in modo responsabile, questi strumenti accelerano i tempi di valutazione senza compromettere l’equità. Ad esempio, quando IBM ha riprogettato i propri processi HR, l’organizzazione ha introdotto uno strumento di recruiting per utilizzare informazioni sul mercato del lavoro e sulle esperienze pregresse di assunzione dei candidati. Questo approccio mirava non solo a stimare il time-to-fill, ma anche a identificare i candidati con maggiori probabilità di successo in un ruolo specifico.
Prima di apportare miglioramenti, è importante capire dove si creano attriti. Mappa ogni punto di contatto nel processo dal punto di vista del candidato: il sito delle carriere è ottimizzato per i dispositivi mobili? Quanto tempo occorre per completare la candidatura? Quanti giorni passano tra una fase e l'altra?
La descrizione del ruolo è spesso la prima interazione significativa che un candidato ha con un'organizzazione. Elenchi di requisiti eccessivamente dettagliati e responsabilità vaghe possono rappresentare ostacoli immediati. Gli annunci di lavoro efficaci comunicano ruoli e aspettative in modo chiaro e rispecchiano onestamente la cultura aziendale e le aspettative di un team.
Gli strumenti intelligenti di ricerca e abbinamento delle offerte di lavoro individuano i ruoli pertinenti in base alle competenze e all'esperienza del candidato. Questo processo aumenta la probabilità che i candidati trovino posizioni realmente adatte a loro e propongano la propria candidatura.
Come ha osservato Morick, i tassi di abbandono della candidatura sono una metrica significativa. Se un gran numero di candidati abbandona la procedura di candidatura, significa che è troppo complessa. Le best practice includono mantenere le candidature concise e semplificare il caricamento dei documenti per evitare informazioni ridondanti.
Recentemente, il fornitore di servizi IT msg ha creato un bot per rispondere alle domande dei candidati relative ai lavori e ha incoraggiato i candidati a confrontare i loro CV con le posizioni aperte più adatte. Questa soluzione ha accelerato il processo di assunzione, generando il 20% di candidature più adatte e determinando un incremento a doppia cifra nella corrispondenza dei candidati con i ruoli appropriati.
I candidati che non sanno cosa succederà dopo o quando riceveranno una risposta si sentono comprensibilmente frustrati. In ogni fase dell'esperienza del candidato, è necessario comunicare i passi successivi e le tempistiche previste. Durante la fase iniziale di selezione dei candidati, gli strumenti di AI conversazionale possono gestire domande su ruoli, cultura, benefici e processi di base. Di conseguenza, questa misura libera tempo ai recruiter per interazioni con un maggiore valore aggiunto, garantendo al contempo che nessuna domanda dei candidati rimanga senza risposta.
Secondo alcune ricerche, fino al 65% dei potenziali candidati sperimenta comunicazioni incoerenti. Più di un terzo delle persone in cerca di lavoro ha dichiarato che un datore di lavoro non ha nemmeno riconosciuto la loro candidatura, facendo perdere loro tempo. Le organizzazioni di successo inviano una conferma immediata di ricezione e forniscono tempistiche chiare per ogni fase. Inoltre, informano in modo proattivo i candidati quando le tempistiche cambiano.
I candidati vogliono inoltre essere visti come individui. Un'ottima esperienza del candidato significa personalizzare le interazioni ogni volta che è possibile, tenendo conto delle dinamiche specifiche del ruolo e delle competenze del candidato.
Gli strumenti di IA e automazione possono personalizzare le interazioni e i follow-up senza compromettere l’efficienza, offrendo conferme immediate di candidatura o promemoria sui prossimi punti di contatto lungo il percorso del candidato. Utilizzando l'AI generativa o un agente AI, i team HR possono personalizzare le interazioni su larga scala. Questa azione aiuta a garantire che nessun candidato si senta abbandonato.
L’esperienza del colloquio, che avvenga di persona, tramite video o al telefono, può rappresentare uno dei momenti più delicati e determinanti nel percorso del candidato. Intervistatori impreparati o domande incoerenti trasmettono un’immagine negativa dell’organizzazione e riducono la fiducia da parte dei candidati. Secondo Gallup, il 44% dei candidati di successo riferisce che i colloqui hanno avuto il maggiore impatto sulla decisione di accettare un'offerta di lavoro. È necessario quindi assicurarsi che tutti gli intervistatori abbiano esaminato in anticipo le informazioni del candidato e siano allineati ai criteri di valutazione.
Anche l'esperienza del candidato più accuratamente progettata rischia di perdere efficacia senza un impegno rigoroso e costante nella misurazione dei risultati. I team di acquisizione di talenti ad alte prestazioni trattano i processi di reclutamento non come una struttura fissa, bensì come un processo continuo. Questo approccio può includere l’istituzione di una dashboard di metriche di base per monitorare il cNPS e i tempi di risposta in ogni fase, oppure l’esecuzione di regolari audit strutturati per fornire una valutazione completa dei risultati.
L'onboarding è il momento in cui ogni promessa fatta durante il processo di recruiting si concretizza. n molte organizzazioni, l’esperienza del candidato e il processo di onboarding operano in modo isolato; in realtà, l’onboarding chiude il cerchio. Ridurre al minimo il divario tra recruiting e onboarding richiede la condivisione delle informazioni tra i recruiter e il team di onboarding. Gli archivi di dati centralizzati e fluidi aiutano i responsabili dell'onboarding a prendere rapidamente confidenza con le informazioni e a preparare i nuovi assunti per un successo immediato.
L'AI, sempre più utilizzata nel processo di assunzione, dovrebbe supportare e informare il processo decisionale umano piuttosto che sostituirlo. I guadagni di efficienza hanno poco valore se sono a scapito di interazioni autentiche e umane.
"Il giusto equilibrio tra efficienza e umanità deriva dall’uso dell’AI per eliminare gli attriti, non le responsabilità", afferma Mason. "Quando l’automazione gestisce il coordinamento e la complessità, i recruiter e i responsabili delle assunzioni sono liberi di concentrarsi sul giudizio, sull’empatia e sulla fiducia. È allora che l’esperienza del candidato migliora su larga scala".
Quando si considera quali processi automatizzare, le organizzazioni dovrebbero chiedersi in quali ambiti le implementazioni migliorerebbero realmente l’esperienza del candidato. Devono garantire che i professionisti delle risorse umane continuino a gestire momenti critici come le decisioni di assunzione, la negoziazione delle offerte e la gestione di situazioni complesse o delicate con i candidati.
"Migliorare l’esperienza del candidato non riguarda solo la velocità, l’automazione o interfacce migliori", afferma Mason. "Si tratta di memoria, equità, feedback e fiducia nel tempo. “Le organizzazioni che considerano l’esperienza del candidato come una relazione, e non come una transazione, sono quelle che creano un vantaggio duraturo a livello di talenti".
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