8 minuti
Le denominazioni Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e DNS (Domain Name System) si riferiscono ai protocolli che regolano le reti.
Nonostante le somiglianze, ciascuno svolge funzioni specifiche. Il DNS converte i nomi di dominio leggibili dall'uomo in indirizzi IP numerici per computer. Nel frattempo, il DHCP automatizza l'assegnazione degli indirizzi IP.
Immagina un unico porto di spedizione che accolga tutti i tipi di veicoli, siano essi terrestri, marittimi o aerei. Quella porta è più o meno come una rete di computer che deve soddisfare e convertire le esigenze di interoperabilità di numerosi dispositivi. Non importa quanto siano complessi e eterogenei: questi dispositivi possono adempiere alla loro missione di trasmettere o ricevere dati in modo corretto e sicuro.
Senza un'adeguata gestione della rete, in particolare l'uso efficace dei protocolli di rete, scoppierebbe il caos. Anche i dispositivi client connessi allo stesso sistema semplice (ad esempio tramite una piccola rete locale o LAN) possono perdere la capacità di comunicare e interagire correttamente. Questi problemi possono causare problemi operativi alla rete e perfino culminare in interruzioni di comunicazione su vasta scala.
I protocolli di rete contrastano tali problemi imponendo l'ordine in diversi modi:
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
I protocolli di rete servono a vari scopi. Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), ad esempio, è stato progettato per mettere in moto l'automazione. I team utilizzano l'automazione nei protocolli di rete per la maggior parte dei motivi per cui l'automazione viene utilizzata per l'assistenza: maggiore efficienza, elaborazione più rapida e meno errori.
Per prima cosa, l'automazione aumenta l'efficienza automatizzando le attività ripetitive, in modo che i processi automatizzati possano essere eseguiti in modo affidabile in background, liberando così gli amministratori di rete dal compito di dover supervisionare tali attività.
Allo stesso modo, l'automazione libera anche la velocità di elaborazione. Non sorprende infatti che i processi automatici che effettuano ricerche possono accedere alle informazioni a un livello di velocità completamente nuovo rispetto alle controparti umane che cercano gli indirizzi IP. L'automazione è in grado di raggiungere questo risultato in parte anche grazie all'uso della cache. I dati a cui si accede ripetutamente possono essere archiviati in una cache, rendendoli immediatamente accessibili quando sono nuovamente necessari per le ricerche future.
L'automazione limita anche gli errori umani e i loro effetti, nonché ritardi nella ricerca di informazioni. Inoltre, offre altri vantaggi, come creare una maggiore scalabilità e promuovere il bilanciamento del carico.
Il DHCP funziona con un processo chiamato DORA, acronimo che sta per Discover, Offer, Request, Acknowledgment (scoperta, offerta, richiesta, riconoscimento). Il processo cerca di abbinare i dispositivi client ai server DHCP e quindi di assegnarvi gli indirizzi IP. Per raggiungere questo risultato, effettua una sorta di scambio di messaggi generici.
Il lavoro del DHCP inizia quando un dispositivo client DHCP appena connesso trasmette un messaggio che viene inviato alla rete locale. Questa query, denominata messaggio Discover, consente di cercare i server DHCP attivi.
Un server DHCP che riceve il messaggio Discover e dispone di un indirizzo IP disponibile invia quindi l'Offerta DHCP. Il server DHCP invia una notifica diretta al client inviando un messaggio all'indirizzo MAC del client. Un indirizzo MAC (Media Access Control) è un numero pre-assegnato di 12 cifre assegnato a ciascun dispositivo fisico in fase di produzione.
Oltre a confermare la disponibilità, l'Offerta include anche queste caratteristiche:
A questo punto, è stata fatta un'Offerta DHCP in risposta al messaggio Discover originale. È anche possibile (e persino probabile) che siano state ricevute più Offerte DHCP. In tal caso, il dispositivo client sceglie un'Offerta, in genere la prima ricevuta.
Il client conferma questa selezione emettendo un messaggio di Richiesta DHCP che viene inviato a tutti i server DHCP. Questo messaggio fa sapere agli altri server DHCP che il client sta accettando l'allocazione dell'indirizzo IP proposta, quindi le Offerte emesse da altri server possono essere ritirate sommariamente. Poiché un indirizzo IP non è stato formalmente concesso, i messaggi di Richiesta vengono trasmessi utilizzando indirizzi di broadcast.
Il Riconoscimento serve come conferma finale della "transazione" avvenuta con successo. Questo risultato proviene dal server DHCP che il cliente ha scelto tramite il messaggio di Richiesta.
Il server DHCP trasmette un messaggio di Riconoscimento (ACK) che chiude la transazione riaffermando i termini dell'accordo e, in particolare, l'indirizzo IP e qualsiasi altro dettaglio rilevante, come il periodo di locazione.
Il client configura la sua interfaccia con i nuovi dati forniti: l'indirizzo IP si "attiva" e diventa un indirizzo IP dinamico. Ora il dispositivo client può funzionare completamente e interagire in modo efficiente all'interno della rete DHCP.
L'altro protocollo che stiamo esaminando principalmente in questo articolo è il DNS (Domain Name System). I nomi di dominio sono indirizzi di siti web facili da ricordare che rappresentano destinazioni internet comunemente note (ad esempio, ibm.com).
I nomi di dominio sono costituiti da due componenti:
Ogni query DNS (o richiesta DNS) segue lo stesso processo per risolvere gli indirizzi IP. Quando un utente immette un URL, il computer interroga i server DNS passo dopo passo per trovare le informazioni e i record di risorse necessari. Il processo termina quando l'authoritative DNS per quel dominio fornisce la risposta finale.
Se hai studiato i sistemi di nomi di dominio, ricorderai l'analogia dell'"elenco del telefono", che identifica il funzionamento del DNS con le funzioni degli elenchi telefonici. Il problema è che non tutti potrebbero capire questo riferimento.
Molti utenti moderni di telefoni cellulari non hanno mai dovuto cercare i numeri negli elenchi cartacei con una rubrica telefonica tradizionale, affidandosi invece a elenchi online o ad assistenti digitali (come Siri di Apple).
Datata o no, l'analogia dell'elenco del telefono funziona ancora perché spiega bene le funzioni principali in gioco. Dopotutto, le persone che consultano le directory online eseguono ancora la stessa azione: utilizzano un formato elettronico di elenco telefonico per eseguire le ricerche.
La gestione degli indirizzi IP ora esegue il lavoro amministrativo relativo alla gestione degli indirizzi IP e dei nomi host ad essi associati. Il DNS è specializzato nella risoluzione di problemi complessi di risoluzione dei nomi che potrebbero altrimenti richiedere una successiva risoluzione dei problemi.
Uno dei modi principali in cui funziona il DNS è aumentare la velocità di internet con cache DNS, che memorizzano i nomi di dominio a cui si ha già avuto accesso, insieme agli indirizzi IP ad essi associati. Questo approccio viene utilizzato per ridurre la necessità di ricerche ripetute delle stesse informazioni. Questi record DNS sono memorizzati in diverse cache DNS e aiutano a localizzare gli indirizzi IP in modo più facile e rapido.
A differenza del normale metodo automatizzato di configurazione della rete supportato da DHCP, il DNS fornisce un mezzo per la configurazione manuale che ignora completamente l'intervento della rete. Può essere utile se un individuo o un'organizzazione preferisce utilizzare server DNS alternativi per ottenere prestazioni personalizzate o una maggiore privacy.
Sebbene ci siamo concentrati su due dei protocolli di rete più utilizzati, anche altri meritano di essere menzionati:
Scopri perché separare il DNS dalla CDN può migliorare le prestazioni, ridurre i costi e aumentare la resilienza. Scopri perché una gestione indipendente del DNS consente un maggiore controllo sulla gestione del traffico, sul monitoraggio delle prestazioni e sulla resilienza tra più provider CDN.
Scegliere il giusto provider DNS è fondamentale per gestire il traffico, garantire resilienza e ottimizzare le prestazioni. Scopri i 4 fattori essenziali da considerare, dal profilo di rischio alle esigenze degli sviluppatori, fino alla gestione di più CDN e ai requisiti in termini di prestazioni.
Scopri come il DNS gestito è in grado di migliorare le prestazioni e la sicurezza, ridurre la latenza e semplificare le operazioni. Scopri le differenze tra DNS gestito e autogestito ed esplori i vantaggi fondamentali per la tua azienda.
Esplora i benefici e le sfide del self-hosting del DNS autoritativo per le grandi aziende. Scopri le complessità nascoste del self-hosting e in quali casi le soluzioni DNS gestite possono essere la scelta migliore per scalabilità, resilienza e convenienza.
IBM NS1 Connect è un cloud service completamente gestito per DNS aziendali, DHCP, gestione degli indirizzi IP e gestione del traffico delle applicazioni.
Le soluzioni di cloud networking di IBM offrono una connettività ad alte prestazioni per potenziare le tue app e il tuo business.
Consolida il supporto dei data center con gli IBM Technology Lifecycle Services per il cloud networking e molto altro.
Aumenta la resilienza della tua rete con IBM NS1 Connect. Inizia con un account sviluppatore gratuito per esplorare le soluzioni DNS gestite o prenota una demo live per vedere come la nostra piattaforma può ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità della tua rete.