Ogni query DNS (o richiesta DNS) segue lo stesso processo per risolvere gli indirizzi IP. Quando un utente immette un URL, il computer interroga i server DNS passo dopo passo per trovare le informazioni e i record di risorse necessari. Il processo termina quando l'authoritative DNS per quel dominio fornisce la risposta finale.

Se hai studiato i sistemi di nomi di dominio, ricorderai l'analogia dell'"elenco del telefono", che identifica il funzionamento del DNS con le funzioni degli elenchi telefonici. Il problema è che non tutti potrebbero capire questo riferimento.

Molti utenti moderni di telefoni cellulari non hanno mai dovuto cercare i numeri negli elenchi cartacei con una rubrica telefonica tradizionale, affidandosi invece a elenchi online o ad assistenti digitali (come Siri di Apple).

Datata o no, l'analogia dell'elenco del telefono funziona ancora perché spiega bene le funzioni principali in gioco. Dopotutto, le persone che consultano le directory online eseguono ancora la stessa azione: utilizzano un formato elettronico di elenco telefonico per eseguire le ricerche.

La gestione degli indirizzi IP ora esegue il lavoro amministrativo relativo alla gestione degli indirizzi IP e dei nomi host ad essi associati. Il DNS è specializzato nella risoluzione di problemi complessi di risoluzione dei nomi che potrebbero altrimenti richiedere una successiva risoluzione dei problemi.

Uno dei modi principali in cui funziona il DNS è aumentare la velocità di internet con cache DNS, che memorizzano i nomi di dominio a cui si ha già avuto accesso, insieme agli indirizzi IP ad essi associati. Questo approccio viene utilizzato per ridurre la necessità di ricerche ripetute delle stesse informazioni. Questi record DNS sono memorizzati in diverse cache DNS e aiutano a localizzare gli indirizzi IP in modo più facile e rapido.

A differenza del normale metodo automatizzato di configurazione della rete supportato da DHCP, il DNS fornisce un mezzo per la configurazione manuale che ignora completamente l'intervento della rete. Può essere utile se un individuo o un'organizzazione preferisce utilizzare server DNS alternativi per ottenere prestazioni personalizzate o una maggiore privacy.